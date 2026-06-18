दरअसल, पैंगबर मोहम्मद की बफ़ात के बाद चर्चा जोरों पर होने लगी कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? इन्ही बातों को लेकर झगडे शुरु हो गये. मामूली खटपट के बीच 30 साल तक पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे उत्ताधिकारी की हुकूमत चली, लेकिन पांचवें उत्ताधिकारी हज़रत पैगंबर मोहम्मद ( र.अ.) के बड़े नवासे इमाम हसन इब्न अली के बाद झगड़ा बढ़ता गया. अमीर मुआविया उस इलाके का प्रभावशाली और बाहुबली आदमी था, जो हसन से सत्ता हथियाना चाहता था. हसन ने एक समझौते के तहत मुआविया को सत्ता सौंप दिया. इस संधि में ये करार किया गया था कि मुआविया अपने बाद अपने बेटे को सत्ता नहीं सौपेंगे. लगभग 19 साल तक शासक रहने के बाद अमीर मुआविया ने संधि को तोड़कर अपने निधन से ठीक पहले अपने बेटे यज़ीद को अपना उत्तराधिकारी बना दिया.

कुछ सामाजिक मान्यताओं के मुताबिक, ये भी कहा जाता हैं मुआविया अपनी सत्ता हसन के भाई हुसैन को देना चाहते थे, लेकिन उसके बेटे यजीद ने यह सत्ता देने से इनकार किया. इस वक़्त तक पैगंबर मोहम्मद के बड़े नवासे और इमाम हुसैन के बड़े भाई हसन की भी हत्या हो चुकी थी, लेकिन छोटे नवासे इमाम हुसैन जिंदा थे और उन्होंने संधि तोड़कर यजीद के गद्दी नशीन होने का विरोध किया. साथ ही यजीद की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया. तब इमाम हुसैन सऊदी अरब के शहर मदीने में थे, लेकिन शासन की राजधानी मदीना से 1132 किमी दूर ‘शाम’ सीरिया का शहर था. यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उन्हें अमीर (शासक) मान ले, लेकिन इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया.