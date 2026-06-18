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मोहर्रम इस्लामी कैलेंडर (हिजरी कैलेंडर) का पहला महीना है, हिजरी सन् का आगाज़ इसी महीने से होता है और इसे इस्लाम के पवित्र महीनों में से एक माना जाता है. यह महीना सिर्फ नए साल की शुरुआत का प्रतीक नहीं है, बल्कि सब्र, त्याग, न्याय और सच्चाई के लिए दी गई कुर्बानियों की याद भी दिलाता है.
इस दौरान मुसलमान रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, और कुरान की तिलावत में लगे रहते हैं. यह महीना बेहद खास होता है, क्योंकि यह पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन (र.अ.) की शहादत की याद दिलाता हैं. आज से करीब 1400 साल पहले इराक के शहर कर्बला में उस वक़्त के बादशाह यज़ीद ने पैगंबर मोहम्मद के छोटे नवासे इमाम हुसैन, उनके परिवार और अजीज दोस्तों समेत 72 लोगों को शहीद कर दिया गया था. शहीद किए जाने वालों में कई दूध पीते मासूम बच्चे भी थे. जिस दिन ये घटना घटी उस दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख थी. इसलिए हर मुहर्रम की 10वीं तारीख को कर्बला की घटना की याद में उन्हीं शहीदों का मातम मनाया जाता है, और ताजिया निकालें जाते है.
क्या थी लड़ाई ?
दरअसल, पैंगबर मोहम्मद की बफ़ात के बाद चर्चा जोरों पर होने लगी कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? इन्ही बातों को लेकर झगडे शुरु हो गये. मामूली खटपट के बीच 30 साल तक पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे उत्ताधिकारी की हुकूमत चली, लेकिन पांचवें उत्ताधिकारी हज़रत पैगंबर मोहम्मद ( र.अ.) के बड़े नवासे इमाम हसन इब्न अली के बाद झगड़ा बढ़ता गया. अमीर मुआविया उस इलाके का प्रभावशाली और बाहुबली आदमी था, जो हसन से सत्ता हथियाना चाहता था. हसन ने एक समझौते के तहत मुआविया को सत्ता सौंप दिया. इस संधि में ये करार किया गया था कि मुआविया अपने बाद अपने बेटे को सत्ता नहीं सौपेंगे. लगभग 19 साल तक शासक रहने के बाद अमीर मुआविया ने संधि को तोड़कर अपने निधन से ठीक पहले अपने बेटे यज़ीद को अपना उत्तराधिकारी बना दिया.
कुछ सामाजिक मान्यताओं के मुताबिक, ये भी कहा जाता हैं मुआविया अपनी सत्ता हसन के भाई हुसैन को देना चाहते थे, लेकिन उसके बेटे यजीद ने यह सत्ता देने से इनकार किया. इस वक़्त तक पैगंबर मोहम्मद के बड़े नवासे और इमाम हुसैन के बड़े भाई हसन की भी हत्या हो चुकी थी, लेकिन छोटे नवासे इमाम हुसैन जिंदा थे और उन्होंने संधि तोड़कर यजीद के गद्दी नशीन होने का विरोध किया. साथ ही यजीद की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया. तब इमाम हुसैन सऊदी अरब के शहर मदीने में थे, लेकिन शासन की राजधानी मदीना से 1132 किमी दूर ‘शाम’ सीरिया का शहर था. यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उन्हें अमीर (शासक) मान ले, लेकिन इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया.
जब इमाम हुसैन से बैअत की मांग की गई
जब 680 ईस्वी (60 हिजरी) में यज़ीद इब्न मुआविया खलीफा बने, उस समय हुसैन इब्न अली मुख्य रूप से मदीना में रह रहे थे.
यज़ीद के सत्ता संभालने के बाद मदीना के गवर्नर को आदेश दिया गया कि इमाम हुसैन से बैअत (शपथ) ली जाए कि वो यजीद की सत्ता स्वीकार करते हैं. वो ऐसा इसलिए चाहता था कि मदीना में यजीद की सत्ता को चुनौती देने वाले उस वक़्त हुसैन और उनका खानदान ही था. इमाम हुसैन ने यज़ीद की बैअत करने से इनकार कर दिया. इसके बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ मदीना छोड़ दिया और मक्का चले गए.
इमाम हुसैन का मदीना छोड़ने का फैसला
जब यज़ीद इब्न मुआविया के सत्ता संभालने के बाद इमाम हुसैन मदीना से मक्का गए, तब कूफ़ा के लोगों ने उन्हें बड़ी संख्या में ख़त भेजे. इन ख़तों में लोगों ने समर्थन का आश्वासन दिया और उन्हें कूफ़ा आने का बुलावा दिया. जनता यजीद को पसंद नहीं करती थी, वो हुसैन को अपना शासक बनाना चाहती थी. इमाम हुसैन ने तुरंत कूफ़ा जाने के बजाय स्थिति की जांच करने के लिए मुस्लिम इब्न अकील को अपना प्रतिनिधि बनाकर कूफ़ा भेजा. अकील को वहां के लोगों ने समर्थन का भरोसा दिया और इमाम हुसैन के प्रति वफ़ादारी व्यक्त की. लेकिन यजीद को पता चलते ही उसने उमय्यद गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कूफ़ा भेजा. उसने दबाव, धमकी और राजनीतिक उपायों से लोगों को मुस्लिम इब्न अकील का साथ छोड़ने पर मजबूर कर दिया. फिर मुस्लिम इब्न अकील को गिरफ्तार कर उन्हें शहीद कर दिया.
इमाम हुसैन का शर्तों से इनकार और शहादत
इसी बीच इमाम हुसैन (अ.स.) मक्का से कूफ़ा की तरफ रवाना हो चुके थे, तभी रास्ते में उन्हें मुस्लिम इब्न अकील (अ.स.) की शहादत की खबर मिली. हुसैन के साथ उनका पूरा खानदान कूफा के लिए प्रस्थान कर रहा था. उनके अनुयायियों को मिलाकर कुल 72 लोग इस बड़े में शामिल थे. इसमें महिलाएं, बच्चे और बूढ़े सभी थे. ये खबर यजीद को पता चल गई कि हुसैन मक्का छोड़ कूफा जाने का फैसला कर चुके हैं. उस समय जब इमाम हुसैन (अ.स.) कूफा के पास कर्बला तक पहुंचे तो यजीद की फौज ने उन्हें और उनके साथ सभी को घेर लिया. यजीद की सेना ने अपनी मनमानी कुछ शर्तें रखीं, जिन्हें इमाम हुसैन ने मानने से इनकार कर दिया. इसके बदले यजीद की फौज ने नवासे इमाम हुसैन को कर्बला में परिवार और तमाम अजीज दोस्तों के साथ शहीद कर दिया.