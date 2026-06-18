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Muharram 2026: यजीद की अधीनता स्वीकार कर लेते हुसैन, तो नहीं होती कर्बला की जंग

Muharram 2026: कर्बला की जंग एक तरह से राजनीतिक प्रतिद्विन्द्वता का नतीजा थी. अगर हुसैन यजीद की अधीनता स्वीकार कर लेते तो ये जंग नहीं होती, और कर्बला में 72 लोग शहीद नहीं होते, लेकिन हुसैन सत्य के लिए अपने परिवार और साथियों के साथ शहीद हो गए लेकिन, संधि तोड़कर गलत तरीके से ज़ालिम बादशाह यजीद के जरिये हथियाई गई सत्ता को कभी स्वीकार नहीं किया.

Written ByAkib Khan Mansoori
Published: Jun 18, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:46 PM IST
Muharram 2026: यजीद की अधीनता स्वीकार कर लेते हुसैन, तो नहीं होती कर्बला की जंग

About the Author

Akib Khan Mansoori

Akib Khan Mansoori

आकिब खान मंसूरी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के मानुष हैं.उन्होंने भीमरॉव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से बैचलर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई की है. इसके बाद दिल्ली की मशहूर यूनिवर्सिटी  जामिया मिल्लिया इस्लामिया से टीवी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है.  आकिब Zee ग्रुप के Zee JK& Ladakh चैनल में अस्सिटेंट प्रोडूसर हैं. इससे पहले वो Zee Bharat और कई बड़े चैनलों में ट्रेनिंग ली है. वो जम्मू- कश्मीर और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक मुद्दों पर लिखते हैं. 

 

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