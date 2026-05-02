क्या हज में घड़ी के नाम पर वसूली? करोड़ों की वसूली के दावों से मचा हंगामा

Haj Smartwatch Controversy: हर साल लाखों लोग भारत से सऊदी अरब हज करने जाते हैं. इस साल भी लाखों लोग हज यात्रा के लिए मक्का और मदीना गए हैं. इसी बीच हज यात्रा के दौरान हज कमेटी ऑफ़ इंडिया को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. आरोप लगाए जा रहे हैं कि हज यात्रियों से स्मार्टवॉच देने के बहाने एक बड़ी रकम वसूली गई है. सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और अलग-अलग रिपोर्टों में दावा किया गया है कि लगभग 125,000 यात्रियों से हर एक से लगभग 7 हजार लिए गए, जिससे कुल जमा हुई रकम लगभग 87.5 करोड़ हो गई.

इन दावों के मुताबिक, यात्रियों को बताया गया था कि स्मार्टवॉच खरीदना जरूरी है और यह उनकी यात्रा के लिए एक जरूरी सामान है. आरोप है कि इन घड़ियों का मकसद यात्रियों की लोकेशन ट्रैक करना, उनकी सेहत पर नजर रखना और इमरजेंसी में तुरंत मदद पहुंचाना जैसी सुविधाएं देना था. हालांकि, कई यात्रियों और उनके परिवारों ने यह सवाल उठाया है कि क्या यह खरीदारी सच में जरूरी थी या इसे वैकल्पिक भी रखा जा सकता था.

सोशल मीडिया पर हो रहा है वीडियो वायरल

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति दावा कर रहा है कि सभी हज यात्रियों को ज़बरदस्ती घड़ियां दी जा रही हैं और हर घड़ी के लिए 7 हजार रुपये वसूले जा रहे हैं. इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. लोग सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं. कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इस बहाने हज यात्रियों का शोषण कर रही है. इसके अलावा, कई लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि हज कमेटी इस मामले में कार्रवाई करे.

Add Zee News as a Preferred Source

लगा है गंभीर आरोप

स्वतंत्र पत्रकार जाकिर अली त्यागी ने एक्स पर लिखा, भारत से 1 लाख 25 हजार यात्री हज पर गए हैं अगर हर यात्री से घड़ी के नाम पर वसूली गई रकम को जोड़ा जाए तो मात्र घड़ी धंधे से ही हज कमेटी ने 87 करोड़ 50 लाख रुपए वसूल लिए हैं. साथ ही पत्रकार ने हज कमेटी से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.