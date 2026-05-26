Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3229747
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंहज 2026: दुनिया से नहीं, रब से जुड़ने का नाम है हज…अरफात में उमड़ा ईमान का सैलाब

हज 2026: दुनिया से नहीं, रब से जुड़ने का नाम है हज…अरफात में उमड़ा ईमान का सैलाब

Arafat Day Significance in Hajj: मक्का में हज 2026 के दौरान लाखों हाजी वुकूफ-ए-अरफा के लिए मैदान-ए-अरफात में जमा हैं. यह हज का सबसे अहम रुक्न है, जो सब्र, बराबरी और इत्तेहाद का संदेश देता है. इसके बाद हाजी मुजदलिफा और मीना की ओर रवाना होंगे.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: May 26, 2026, 11:21 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Hajj 2026: मक्का से इस वक्त दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक बेहद रूहानी और दिल को छू लेने वाला मंजर सामने आ रहा है, जहां हज के दौरान लाखों की तादाद में हाजी वुकूफ-ए-अरफा के लिए मैदान-ए-अरफात में जमा हैं. यह हज का सबसे अहम और बुनियादी रुक्न माना जाता है, जिसके बिना हज की मुकम्मल होना मुमकिन नहीं होता है. 

इस मुकद्दस मौके पर हाजियों का यह इज्तिमा सिर्फ एक मजहबी रस्म नहीं, बल्कि इंसानियत, सब्र, बराबरी और इत्तेहाद का एक अजीम सबक भी पेश करता है. जब दुनिया के अलग-अलग मुल्कों, अलग-अलग जुबानों और अलग-अलग रंग-रूप के लोग एक ही सफेद लिबास यानी एहराम में, अल्लाह के घर के सामने मौजूद होते हैं, तो यह नजारा इस हकीकत को और गहरा कर देता है कि अल्लाह की नजर में कोई अमीर-गरीब, बड़ा-छोटा या ऊंच-नीच का फर्क नहीं है, सब बराबर हैं.

हज का यह मुकद्दस सफर इंसान को सब्र की गहरी तालीम देता है. गर्मी, भीड़, सफर की थकान और तमाम मुश्किलात के बावजूद हाजी पूरी मजबूती और ईमानदारी के साथ अल्लाह की रजा के लिए अपने इरादे पर कायम रहते हैं. यही सब्र इंसान को जिंदगी की हर आजमाइश में हिम्मत और स्थिरता देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढे़ं: हाजियों के नाम पर लाखों जानवर होते हैं कुर्बान, आखिर कहां जाता है गोश्त?

इसके साथ ही हज इत्तेहाद और भाईचारे का भी बेहतरीन पैगाम देता है. जब लाखों लोग एक ही आवाज में "लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक" की सदा लगाते हैं, तो पूरी दुनिया को यह संदेश जाता है कि इस्लाम मोहब्बत, अमन और यकजहती का दीन है. यह इज्तिमा इंसान के अंदर आजिजी, कुर्बानी और दूसरों के प्रति एहतराम का जज्बा भी पैदा करता है.

अगर हज के इन तमाम पैगामात को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना लें, तो समाज नफरत के बजाय मोहब्बत और तफरीक के बजाय इत्तेहाद की मिसाल बन सकता है. इस बीच मौजूदा हज के दौरान आज के दिन दुनिया भर से आए लाखों हाजी अरफात के मैदान में मौजूद हैं. 

इसके बाद हाजी मुजदलिफा की ओर रवाना होंगे और फिर मीना पहुंचकर आगे के अरकान अदा करेंगे, जिसमें कुर्बानी का एहतिमाम भी शामिल है. यह पूरा सफर हज की रूहानी और ऐतिहासिक अहमियत को और भी गहरा कर देता है. मुसलमानों के लिए हज बहुत खास होता है, और इस मुकद्दस सफर को पूरा करने बाद सबसे खुशनसीब समझता है.

यह भी पढ़ें: कुर्बानी का गोश्त गैर-मुस्लिमों को देना चाहिए या नहीं? उलेमा ने बताया इस्लाम का नजरिया

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Hajj 2026Waqoof E ArafaBakrid 2026Islamic Knowledgemuslim news

Trending news

Hajj 2026
हज 2026: दुनिया से नहीं, रब से जुड़ने का नाम है हज…अरफात में उमड़ा ईमान का सैलाब
Hajj 2026
हाजियों के नाम पर लाखों जानवर होते हैं कुर्बान, आखिर कहां जाता है गोश्त?
Mumbai News
Mumbai: पहले बकरों को लेकर काटा बवाल, फिर सुअर लेकर सोसायटी पहुंचे दक्षिणपंथी!
Uttar Pradesh news
"बकरीद में सड़कों पर कौन पढ़ता है नमाज?" इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी को सुनाई खरी खरी
Delhi news
DU Exam Row: सरकारी छुट्टी के बावजूद बकरीद पर एग्जाम, DU के खिलाफ कोर्ट पहुंचा छात्र
Eid ul Adha 2026
कुर्बानी का गोश्त गैर-मुस्लिमों को देना चाहिए या नहीं? उलेमा ने बताया इस्लामी नजरिया
Land Jiahd Protest
लैंड जिहाद के खिलाफ हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन; ज्ञापन सौप, की ये बड़ी मांग
Israel Attack Lebanon
नेतन्याहू का पूरे लेबनान पर बम बरसाने का आदेश; बेका घाटी हमले में 12 मासूमों की मौत
delhi riots 2020
दिल्ली दंगा 2020 केस में अथर खान को राहत मिलेगी? हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Lucknow news
लखनऊ के कसमंडी किला-मस्जिद में बकरीद की नमाज बैन, जानिए पुलिस क्यों हुई सख्त