हज 2026: दुनिया से नहीं, रब से जुड़ने का नाम है हज…अरफात में उमड़ा ईमान का सैलाब

Hajj 2026: मक्का से इस वक्त दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक बेहद रूहानी और दिल को छू लेने वाला मंजर सामने आ रहा है, जहां हज के दौरान लाखों की तादाद में हाजी वुकूफ-ए-अरफा के लिए मैदान-ए-अरफात में जमा हैं. यह हज का सबसे अहम और बुनियादी रुक्न माना जाता है, जिसके बिना हज की मुकम्मल होना मुमकिन नहीं होता है.

इस मुकद्दस मौके पर हाजियों का यह इज्तिमा सिर्फ एक मजहबी रस्म नहीं, बल्कि इंसानियत, सब्र, बराबरी और इत्तेहाद का एक अजीम सबक भी पेश करता है. जब दुनिया के अलग-अलग मुल्कों, अलग-अलग जुबानों और अलग-अलग रंग-रूप के लोग एक ही सफेद लिबास यानी एहराम में, अल्लाह के घर के सामने मौजूद होते हैं, तो यह नजारा इस हकीकत को और गहरा कर देता है कि अल्लाह की नजर में कोई अमीर-गरीब, बड़ा-छोटा या ऊंच-नीच का फर्क नहीं है, सब बराबर हैं.

हज का यह मुकद्दस सफर इंसान को सब्र की गहरी तालीम देता है. गर्मी, भीड़, सफर की थकान और तमाम मुश्किलात के बावजूद हाजी पूरी मजबूती और ईमानदारी के साथ अल्लाह की रजा के लिए अपने इरादे पर कायम रहते हैं. यही सब्र इंसान को जिंदगी की हर आजमाइश में हिम्मत और स्थिरता देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढे़ं: हाजियों के नाम पर लाखों जानवर होते हैं कुर्बान, आखिर कहां जाता है गोश्त?

इसके साथ ही हज इत्तेहाद और भाईचारे का भी बेहतरीन पैगाम देता है. जब लाखों लोग एक ही आवाज में "लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक" की सदा लगाते हैं, तो पूरी दुनिया को यह संदेश जाता है कि इस्लाम मोहब्बत, अमन और यकजहती का दीन है. यह इज्तिमा इंसान के अंदर आजिजी, कुर्बानी और दूसरों के प्रति एहतराम का जज्बा भी पैदा करता है.

अगर हज के इन तमाम पैगामात को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना लें, तो समाज नफरत के बजाय मोहब्बत और तफरीक के बजाय इत्तेहाद की मिसाल बन सकता है. इस बीच मौजूदा हज के दौरान आज के दिन दुनिया भर से आए लाखों हाजी अरफात के मैदान में मौजूद हैं.

इसके बाद हाजी मुजदलिफा की ओर रवाना होंगे और फिर मीना पहुंचकर आगे के अरकान अदा करेंगे, जिसमें कुर्बानी का एहतिमाम भी शामिल है. यह पूरा सफर हज की रूहानी और ऐतिहासिक अहमियत को और भी गहरा कर देता है. मुसलमानों के लिए हज बहुत खास होता है, और इस मुकद्दस सफर को पूरा करने बाद सबसे खुशनसीब समझता है.

यह भी पढ़ें: कुर्बानी का गोश्त गैर-मुस्लिमों को देना चाहिए या नहीं? उलेमा ने बताया इस्लाम का नजरिया