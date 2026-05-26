Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3229709
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंहाजियों के नाम पर लाखों जानवर होते हैं कुर्बान, आखिर कहां जाता है गोश्त?

हाजियों के नाम पर लाखों जानवर होते हैं कुर्बान, आखिर कहां जाता है गोश्त?

Makkah Qurbani Rules for Pilgrims and Meat Distribution: हर साल लाखों आजमीन दुनियाभर से हज के लिए मक्का पहुंचते हैं, इस दौरान हज की रस्में पूरी होने के बाद उनके नाम से एक जानवर की कुर्बानी दी जाती है. ऐसे में यह सवाल उठता है कि लाखों जानवरों कुर्बानी, और उसका गोश्त क्या होता है? इस प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जाता है, आइये जानते पूरा पैटर्न.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 26, 2026, 10:58 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Eid Ul Adha Qurbani 2026: दुनिया के पाक और मुकद्दस शहरों में शुमार मक्का की गर्म हवाओं में जब लाखों आजमीन "लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक" की सदाओं के साथ हज की रस्में पूरी करते हैं, तो बकरीद के मौके पर होने वाली कुर्बानी दुनिया के सबसे बड़े मजहबी और लॉजिस्टिक ऑपरेशनों में से एक बन जाती है. हर साल हज के दौरान लाखों जानवरों की कुर्बानी की जाती है, लेकिन आम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर दी जाने जानवरों की कुर्बानी का गोश्त कहां जाता है?

इस सवाल का जवाब मजहबी इंतजाम, मॉडर्न टेक्नीक और सऊदी सरकार के जरिये तैयार की गई संगठित नेटवर्क के संगम में छिपा है. इस साल भी दुनियाभर से लगभग 16 लाख से ज्यादा आजमीन, हज जैसे पाक और मुकद्दस इबादत की अदायगी के लिए मक्का पहुंचे हैं. इन आजमीन के पैसों से लाखों ईद-उल-अजहा पर लाखों जानवरों की कुर्बानी दी जाएगी. 

Adahi Project के तहत पूरी होती है कुर्बानी
हर साल लाखों हज यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब ने एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम डेवलप किया है, जिसे "अधाही प्रोजेक्ट" (Adahi Project) कहा जाता है. इसका खास मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कुर्बानी इस्लामी कानूनों और शरीयत के मुताबिक ही पूरी हो, साथ ही भीड़, बदइंतजामी, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी से बचा जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Hajj का इतिहास: काबा, जमजम और कुर्बानी से जुड़ी वह कहानी जो हर मुसलमान को जाननी चाहिए

इस व्यवस्था के तहत अब आजमीन आजमीन सीधे जानवर खरीदकर या खुद कुर्बानी करने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं. इसके बजाय वे पहले से निर्धारित ऑफिशियल एजेंसियों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये से कुर्बानी के जानवर की पूरी कीमत जमा करते हैं. यह पूरा सिस्टम इतना संगठित है कि करोड़ों लोगों की भागीदारी के बावजूद पूरी प्रक्रिया एक नियंत्रित ढांचे में पूरी होती है.

इन एजेंसियों में सबसे प्रमुख भूमिका इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक (IDB) से जुड़े प्रोजेक्ट की मानी जाती है, जो सऊदी सरकार की मदद से पूरे ऑपरेशन की निगरानी करता है. इसके तहत जानवरों की खरीद, स्वास्थ्य जांच, इस्लामी नियमों के मुताबिक यानी हलाल तरीके से और कुर्बानी की दुआ पढ़कर जिबह करना है. इसके अलावा गोश्त की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और आगे लोगों में बांटने तक की पूरी जिम्मेदारी सुनियोजित ढंग से पूरी होती है. 

हज पर कुर्बान किए गए जानवर के गोश्त की प्रोसेसिंग-प्रिजर्वेशन?
कुर्बानी के बाद जानवरों को आधुनिक और हाई-टेक स्लॉटरहाउसों में ले जाया जाता है, जहां पूरी सफाई और गुणवत्ता के अंतरराष्ट्रीय मानकों का खास ध्यान रखा जाता है. यहां गोश्त को साफ किया जाता है, अलग-अलग हिस्सों में काटा जाता है और फिर पैकिंग की प्रक्रिया से गुजारा जाता है.

इसके बाद गोश्त को तुरंत कोल्ड-स्टोरेज सिस्टम में रखा जाता है. बड़ी मात्रा में इसे डीप फ्रीज किया जाता है ताकि यह लंबे समय तक खराब न हो सके. कुछ हिस्सों को खास तकनीक से संरक्षित किया जाता है, जिससे इसे महीनों तक सुरक्षित रखकर बाद में भी इस्तेमाल में लाया जा सके.

मक्का में किन जानवरों की कुर्बानी होती है?
हज के दौरान "हदी" यानी कुर्बानी के लिए खास तौर पर चार तरह के जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है. इनमें बकरा या बकरी (Goat), दुंबा, भेड़, गाय और ऊंट शामिल हैं. ये सभी जानवर इस्लामी नियमों के कुर्बानी के लायक माने जाते हैं और "अधाही प्रोजेक्ट" के तहत बड़े पैमाने पर इन आपूर्ति की जाती है, और कुर्बानी के पाक अमल को पूरा किया जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हर साल हज के दौरान औसतन 20 से 20 लाख जानवरों की कुर्बानी दी जाती है. 

यह भी पढ़ें: क्या हर कमाने वाले पर जरूरी है कुर्बानी? जानिए साहिबे हैसियत और इसका का मतलब

आखिर इतने सारे जानवरों का गोश्त कहां भेजा जाता है?
कुर्बानी के बाद तैयार होने वाले गोश्त को अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के जरिये बांट दिया जाता है. इसका पहला बड़ा हिस्सा गरीब देशों में भेजा जाता है, जिसमें अफ्रीका, एशिया और दूसरे विकासशील देश शामिल होते हैं. इन क्षेत्रों में यह मांस खाद्य सहायता (Food Aid) के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, खासकर उन जगहों पर जहां भूखमरी और खाद्य संकट की स्थिति गंभीर होती है.

दूसरा हिस्सा सऊदी अरब में ही मौजूद जरूरतमंदों को दिया जाता है. इसमें कम आय वाले श्रमिक, प्रवासी मजदूर और दूसरे आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय शामिल होते हैं, जिन्हें इसका से सीधे फायदा मिलता है.

तीसरा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता कार्यक्रमों के जरिये अलग-अलद संकटग्रस्त देशों तक पहुंचाया जाता है. यूनाइटेड नेशन और अन्य राहत एजेंसियां इस गोश्थ को जंग, प्राकृतिक आपदा या आर्थिक संकट से प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं.

कितने दिनों बांट दिया जाता है कुर्बानी का गोश्त?
कुर्बानी का पूरा गोश्त तुरंत वितरित नहीं किया जाता है, और ऐसा करना मुमकिन भी नहीं है. इसका एक बड़ा हिस्सा आधुनिक कोल्ड-चेन और फ्रीजिंग सिस्टम में महीनों तक सुरक्षित रखा जाता है. जरूरत और अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट के मुताबतिक इसे धीरे-धीरे अलग-अलग देशों में भेजा जाता है.

यह भी पढ़ें: कुर्बानी का गोश्त गैर-मुस्लिमों को देना चाहिए या नहीं? उलेमा ने बताया इस्लाम का नजरिया

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Hajj 2026Bakrid 2026Eid Ul Adha QurbaniIslamic Knowledgemuslim news

Trending news

Hajj 2026
हज 2026: दुनिया से नहीं, रब से जुड़ने का नाम है हज…अरफात में उमड़ा ईमान का सैलाब
Hajj 2026
हाजियों के नाम पर लाखों जानवर होते हैं कुर्बान, आखिर कहां जाता है गोश्त?
Mumbai News
Mumbai: पहले बकरों को लेकर काटा बवाल, फिर सुअर लेकर सोसायटी पहुंचे दक्षिणपंथी!
Uttar Pradesh news
"बकरीद में सड़कों पर कौन पढ़ता है नमाज?" इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी को सुनाई खरी खरी
Delhi news
DU Exam Row: सरकारी छुट्टी के बावजूद बकरीद पर एग्जाम, DU के खिलाफ कोर्ट पहुंचा छात्र
Eid ul Adha 2026
कुर्बानी का गोश्त गैर-मुस्लिमों को देना चाहिए या नहीं? उलेमा ने बताया इस्लामी नजरिया
Land Jiahd Protest
लैंड जिहाद के खिलाफ हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन; ज्ञापन सौप, की ये बड़ी मांग
Israel Attack Lebanon
नेतन्याहू का पूरे लेबनान पर बम बरसाने का आदेश; बेका घाटी हमले में 12 मासूमों की मौत
delhi riots 2020
दिल्ली दंगा 2020 केस में अथर खान को राहत मिलेगी? हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Lucknow news
लखनऊ के कसमंडी किला-मस्जिद में बकरीद की नमाज बैन, जानिए पुलिस क्यों हुई सख्त