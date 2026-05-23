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Hajj का इतिहास: काबा, जमजम और कुर्बानी से जुड़ी वह कहानी जो हर मुसलमान को जाननी चाहिए

History of Hajj: दुनियाभर के मुसलमानों ने हज की तैयारियां तेज कर दी हैं. 22 मई को भारत से आजमीन का आखिरी जत्था रवाना हुआ. इसके बाद लोग यह जानने में जुटे हुए हैं कि आखिर हज की शुरुआत कैसे हुई? आइये सिलसिलेवार ढंग से कुरान और हदीस की रौशनी में हज के इतिहास को समझते हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 23, 2026, 07:55 AM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Hajj 2026: इस्लाम में हज सिर्फ एक मजहबी सफर नहीं, बल्कि इंसान की बंदगी, त्याग, सब्र और खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर देने का जरिया है. इस्लाम के मानने वाले एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह पर यकीन करते हैं, और उसकी रजा के लिए दुनिया भर से लाखों मुसलमान हर साल काबा की ओर रुख करते हैं और एक ही लिबास में यह ऐलान करते हैं कि इंसानियत का असली दर्जा तकवा और अल्लाह की इबादत है. 

हज की शुरुआत कोई साधारण ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि यह अल्लाह के हुक्म, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और सब्र से जुड़ी एक महान इबादत है. कुरान के मुताबिक हज की बुनियाद उस समय रखी गई जब अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी हाजरा और छोटे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को वीरान रेगिस्तान में छोड़ने का हुक्म दिया. 

बाद में अल्लाह ने उन्हें आदेश दिया कि वह काबा की तामीर करें. कुरान में अल्लाह फरमाता है, "और जब इब्राहीम और इस्माईल काबा की नींव रख रहे थे तो दुआ कर रहे थे कि ऐ हमारे रब. हमारी यह सेवा कबूल फरमा." (सूरह अल-बकरा 2:127)

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इसके बाद अल्लाह ने हजरत इब्राहीम (अ.स.) को लोगों में हज का ऐलान करने का हुक्म दिया. इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में सूरह अल-हज में किया है. इसमें अल्लाहताला फरमाता है, "और लोगों में हज का ऐलान कर दो, लोग तुम्हारे पास पैदल और दुबले ऊंटों पर दूर-दराज रास्तों से आएंगे." (सूरह अल-हज 22:27)

यही वह ऐतिहासिक क्षण था जिससे हज की शुरुआत मानी जाती है. हज के कई अरकान हजरत हाजरा और हजरत इस्माईल (अ.स.) की कुर्बानी की याद दिलाते हैं. जब रेगिस्तान में पानी खत्म हो गया तो हाजरा अपने बच्चे के लिए सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ीं. उनकी इसी कोशिश की याद में आज भी आजमीन हज की अदायगी के दौरान सात चक्कर लगाते हैं, जिसे "सई" कहा जाता है. 

अल्लाह ने उनकी कुर्बानी देखकर "जमजम" के चश्मा जारी कर दिया. कुरान में सफा और मरवा का जिक्र यूं आया है. इसके मुताबिक, "निश्चित ही सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं." (सूरह अल-बकरा 2:158). 

हज के दौरान दी जाने वाली कुर्बानी को हजरत इब्राहिम (अ.स.) और हजरत इब्राहिम (अ.स.) के उस ऐतिहासिक वाकये की याद माना जाता है, जब हजरत इब्राहीम (अ.स.) ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा किया था. अल्लाह ने उनकी नीयत देखकर उनकी जगह एक दुम्बा भेज दिया. इसी सुन्नत की याद में आज भी हाजी कुर्बानी अदा करते हैं.

हज की फजीलत को लेकर हदीस में भी बड़ी अहम बातें बताई गई हैं. पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हज करे और गुनाहों से बचे, वह हज के बाद ऐसा पाक होकर लौटता है जैसे अभी मां के पेट से पैदा हुआ हो. (सहीह बुखारी, हदीस: 1521)

एक दूसरी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि "मकबूल हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं है." इस हदीस को भी सहीह बुखारी (हदीस: 1773) में बयान किया गया है. इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक, हज की शुरुआत हजरत इब्राहीम (अ.स.)  के दौर से हुई थी, जबकि बाद में पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से इसे मुकम्मल रूप दिया. आज हज को मुसलमानों के लिए ईमान, बराबरी और कुर्बानी का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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