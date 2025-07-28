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Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंएक ऊंट में 7 हाजी, एक बकरा एक कुर्बानी…हज पर कुर्बानी का ऐसा गणित जो आपको चौंका देगा

एक ऊंट में 7 हाजी, एक बकरा एक कुर्बानी…हज पर कुर्बानी का ऐसा "गणित" जो आपको चौंका देगा

Hajj Qurbani Sharing Rules: हज के दौरान आजमीन भी कुर्बानी की रस्म को अदा करते हैं. इस दौरान हर हाजी इस पाक रस्म में हिस्सा लेता है. इसको लेकर एक खास नियम तय किया गया है, जो जानवरों के किस्म पर आधारित होता है. इसका गोश्त पूरी दुनिया के गरीबों और जरुरतमंदों को पहुंचाया जाता है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 27, 2026, 12:18 AM IST

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(प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)
(प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

Hajj Qurbani Rules: हज का मुकद्दस सफर हर मुसलमान के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी इबादतों में से एक माना जाता है. लोग पूरी उम्र इसकी तैयारी करते हैं, दिल में यह उम्मीद लेकर कि एक दिन अल्लाह के घर की हाजिरी नसीब होगी. मक्का में पहुंचकर हाजी न सिर्फ इबादत करते हैं बल्कि हज के तमाम अरकान को बड़े सलीके और सख्त नियमों के साथ पूरा करते हैं. इन्हीं में से एक अहम रुक्न है कुर्बानी, जो ईमान, सब्र और अल्लाह के हुक्म के सामने झुकने की निशानी है.

हज के दौरान कुर्बानी के लिए जानवरों का चयन भी एक तय मजहबी निजाम के तहत होता है. इसमें जानवर के किस्म के मुताबिक हिस्सेदारी तय की गई है. बकरा और भेड़ की कुर्बानी पूरी तरह व्यक्तिगत होती है, यानी एक बकरा या एक भेड़ सिर्फ एक ही हाजी के नाम पर कुर्बान किया जाता है. इसी वजह से हज के दिनों में बकरों और भेड़ों की बड़ी संख्या में कुर्बानी दी जाती है.

वहीं, दूसरी ओर बड़े जानवर जैसे गाय और ऊंट सामूहिक कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. एक गाय में अधिकतम सात हाजियों की हिस्सेदारी होती है. इसका मतलब है कि सात लोग मिलकर एक गाय की कुर्बानी कर सकते हैं. यही नियम ऊंट पर भी लागू होता है, जहां एक ऊंट में भी सात हाजियों की हिस्सेदारी होती है. यह व्यवस्था उन लोगों के लिए आसान बनाती है जो बड़े जानवर के जरिए कुर्बानी करना चाहते हैं.

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यह भी पढ़ें: हाजियों के नाम पर लाखों जानवर होते हैं कुर्बान, आखिर कहां जाता है गोश्त?

आधिकारिक व्यवस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, हज के दौरान हर साल लगभग 20 लाख से 25 लाख जानवरों तक की कुर्बानी की जाती है. यह संख्या हर साल हज यात्रियों की कुल संख्या और उनकी हिस्सेदारी के आधार पर घटती-बढ़ती रहती है.

पहले के समय में कुर्बानी के बाद गोश्त को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे डिब्बाबंद करके भेजा जाता था. लेकिन हालिया समय में अब रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है. इससे बड़ी मात्रा में गोश्त को सुरक्षित रखकर जरूरतमंद देशों और लोगों तक व्यवस्थित तरीके से पहुंचाया जाता है.

हज के इस पूरे इंतजाम में भारत समेत दुनिया भर से लाखों आजमीन शामिल होते हैं. हर साल लगभग 20 से 25 लाख से ज्यादा मुसलमान हज करने के लिए सऊदी अरब पहुंचते हैं. यह सफर सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि रूह को पाक करने, अल्लाह के करीब जाने और बराबरी का संदेश देने वाला एक अजीम रूहानी तजुर्बा होता है. 

यह भी पढ़ें: कुर्बानी का गोश्त गैर-मुस्लिमों को देना चाहिए या नहीं? उलेमा ने बताया इस्लाम का नजरिया

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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