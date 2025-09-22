हमास की नेवी पुलिस की ताकत टूटी, गाजा में मारा गया उप-कमांडर यूसुफ
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2932897
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

हमास की नेवी पुलिस की ताकत टूटी, गाजा में मारा गया उप-कमांडर यूसुफ

Gaza News: गाजा में जारी नरसंहार के बीच IDF ने दावा किया कि उसकी एयरफोर्स ने हमास की नौसेना पुलिस के उप-कमांडर यूसुफ को मार गिराया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 22, 2025, 10:18 PM IST

Trending Photos

हमास की नेवी पुलिस की ताकत टूटी, गाजा में मारा गया उप-कमांडर यूसुफ

Gaza News: गाजा में इजरायली नरसंहार के बीच IDF ने दावा किया है कि उसकी एयरफोर्स ने हमास के नेवी पुलिस के उप-कमांडर यूसुफ को मार गिराया है. IDF के मुताबिक, यूसुफ 7 अक्टूबर के हमास हमले में शामिल था और गाज़ा पट्टी में इजरायली सेना पर घात लगाकर हमला करने की योजना बना रहा था. वह संगठन की संपत्तियों की सुरक्षा भी देखता था.

IDF का कहना है कि यूसुफ के मारे जाने से हमास की समुद्री पुलिस को बड़ा नुकसान हुआ है. यही समुद्री पुलिस इज़रायली सेना की जासूसी करने और हमास की सैन्य शाखा के लिए समुद्री इलाकों पर नियंत्रण करने का काम करती थी. IDF ने बताया कि ऑपरेशन “गिदोन चैरियट्स II” शुरू होने के बाद से ही इज़रायली नौसेना और वायु सेना मिलकर हमास की समुद्री पुलिस के ढांचे और प्रमुख लोगों को निशाना बना रही है. इस सहयोग से जमीनी और समुद्री मोर्चे पर हमास को घेरने की कोशिश हो रही है.

इजरायली फौज ने क्या कहा?
इजरायली नौसेना के 916वें स्क्वाड्रन के लड़ाकू विमान इस अभियान में ज़मीनी लड़ाई के साथ-साथ समुद्र से गोलाबारी और चारों तरफ से घेराबंदी करने में मदद कर रहे हैं. आईडीएफ ने कहा कि नौसेना ने वायु सेना को खुफिया जानकारी देकर गाज़ा पट्टी में हमास के ठिकानों पर सटीक हमले कराए. इस बीच, इजरायल के जनरल स्टाफ के प्रमुख इयाल ज़मीर ने रोश हशनाह की पूर्व संध्या पर सभी सैनिकों को संदेश भेजा. 

Add Zee News as a Preferred Source

गाजा में जारी है नरसंहार
गौरतलब है कि गाजा में पिछले  23 महीनों से युद्ध हो रहा है. इजरायल गाजा पट्टी में नरसंहार कर रहा है. इस नरसंहार में 65 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं. दुनियाभर के नेता गाजा में सीजफायर की मांग कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और गाजा में नरसंहार कर रहे हैं. इस बीच कई यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दे दिया है.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Gaza News

Trending news

Gaza News
हमास की नेवी पुलिस की ताकत टूटी, गाजा में मारा गया उप-कमांडर यूसुफ
Hardoi News
UP: हरदोई में मांस सड़क पर फेंकने वालों को टोका, गड़ासे और चाकू से हमला
Azam Khan Release
Sitapur: सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से होंगे रिहा, या फिर फंस जाएगा कोई पेंच?
Banda News
कोर्ट आई थी तरन्नुम; पति ने मस्जिद के बाहर की पिटाई, गिड़गिड़ाती रही बीवी
delhi riots 2020
सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से मांगा हिसाब
Ahmedabad Garba News
Watch: नफरत की इन्तेहां: गरबा में बुर्का डांसकर मुस्लिम महिला को बताया चुड़ैल
Manoj Kumar on Sahibzada Farhan Gun Celebration
साहिबजादा फरहान के ‘AK-47’ सेलिब्रेशन पर भड़के कांग्रेस MP मनोज कुमार, कही बड़ी बात
Palestine news
यूरोपीय देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देना महज दिखावा, गज़ा में जारी है बमबारी
Denmark Recognition of Palestine
नेतन्याहू की जिद ने यहूदियों को दुनिया से कर दिया है अलग-थलग, टेंशन में हैं ट्रंप
Augustmuni school teacher harash female student
प्राइमरी स्कूल के मुस्लिम शिक्षक पर 21 वर्षीय हिंदू छात्रा से छेड़-छाड़ का आरोप
;