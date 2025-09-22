हमास की नेवी पुलिस की ताकत टूटी, गाजा में मारा गया उप-कमांडर यूसुफ

Gaza News: गाजा में इजरायली नरसंहार के बीच IDF ने दावा किया है कि उसकी एयरफोर्स ने हमास के नेवी पुलिस के उप-कमांडर यूसुफ को मार गिराया है. IDF के मुताबिक, यूसुफ 7 अक्टूबर के हमास हमले में शामिल था और गाज़ा पट्टी में इजरायली सेना पर घात लगाकर हमला करने की योजना बना रहा था. वह संगठन की संपत्तियों की सुरक्षा भी देखता था.

IDF का कहना है कि यूसुफ के मारे जाने से हमास की समुद्री पुलिस को बड़ा नुकसान हुआ है. यही समुद्री पुलिस इज़रायली सेना की जासूसी करने और हमास की सैन्य शाखा के लिए समुद्री इलाकों पर नियंत्रण करने का काम करती थी. IDF ने बताया कि ऑपरेशन “गिदोन चैरियट्स II” शुरू होने के बाद से ही इज़रायली नौसेना और वायु सेना मिलकर हमास की समुद्री पुलिस के ढांचे और प्रमुख लोगों को निशाना बना रही है. इस सहयोग से जमीनी और समुद्री मोर्चे पर हमास को घेरने की कोशिश हो रही है.

इजरायली फौज ने क्या कहा?

इजरायली नौसेना के 916वें स्क्वाड्रन के लड़ाकू विमान इस अभियान में ज़मीनी लड़ाई के साथ-साथ समुद्र से गोलाबारी और चारों तरफ से घेराबंदी करने में मदद कर रहे हैं. आईडीएफ ने कहा कि नौसेना ने वायु सेना को खुफिया जानकारी देकर गाज़ा पट्टी में हमास के ठिकानों पर सटीक हमले कराए. इस बीच, इजरायल के जनरल स्टाफ के प्रमुख इयाल ज़मीर ने रोश हशनाह की पूर्व संध्या पर सभी सैनिकों को संदेश भेजा.

गाजा में जारी है नरसंहार

गौरतलब है कि गाजा में पिछले 23 महीनों से युद्ध हो रहा है. इजरायल गाजा पट्टी में नरसंहार कर रहा है. इस नरसंहार में 65 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं. दुनियाभर के नेता गाजा में सीजफायर की मांग कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और गाजा में नरसंहार कर रहे हैं. इस बीच कई यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दे दिया है.