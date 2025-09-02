UP: हमीरपुर में मदरसा सीज, जानें अब तक कितने मदरसों पर चला है बुलडोजर
UP: हमीरपुर में मदरसा सीज, जानें अब तक कितने मदरसों पर चला है बुलडोजर

Hamirpur News: उत्तर प्रदेश में कथित अवैध मदरसा, मस्जिद और माजार के खिलाफ कार्रवाई जारी है. इस बीच हमीरपुर जिले में एक मदरसे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की.  पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 02, 2025, 06:51 PM IST

प्रतीकात्म फोटो
Hamirpur News: उत्तर प्रदेश में कथित अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार बड़ा कदम उठा रही है. इस बीच, हमीरपुर जिले में जिला प्रशासन ने बिना मान्यता के चल रहे एक अवैध मदरसे को सीज कर दिया है. यह कार्रवाई डीएम घनश्याम मीना के आदेश पर की गई है. अधिकारी ने यह जानकारी दी है.

दरअसल, मौदहा कोतवाली क्षेत्र में शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदरसा चल रहा था. इस मदरसे को लेकर जिला प्रशासन से शिकायत की गई थी कि यह बिना किसी वैध मान्यता और प्रपत्रों के संचालित हो रहा है. शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी ने जांच टीम गठित की. जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर मदरसे से संबंधित कागजात मांगे, लेकिन वहां मौजूद लोगों के पास संचालन से जुड़े कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए. 

जांच अधिकारियों ने मदरसा प्रबंधन को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय दिया लेकिन निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बावजूद भी कोई वैध प्रपत्र जमा नहीं किए गए. इसके बाद जिलाधिकारी घनश्याम मीना के आदेश पर जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर मदरसे को सीज कर दिया. प्रशासन का कहना है कि बिना मान्यता के किसी भी शैक्षणिक संस्था को संचालित नहीं किया जा सकता है. यह शिक्षा विभाग के नियमों और सरकार की गाइडलाइन का सीधा उल्लंघन है.

अब तक यूपी में इतने मदरसों पर चला है बुलडोजर
गौरतलब है कि पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. अब तक यूपी-नेपाल सीमा पर 429 धार्मिक ढांचों को ध्वस्त किया जा चुका है, जिनमें मदरसे, मस्जिद और दरगाह शामिल हैं. श्रावस्ती में 57, महाराजगंज में 28, बहराइच में 5 और फर्रुखाबाद में 42 मदरसे सील किए गए.

वही, बलरामपुर में 5 मदरसे ध्वस्त किए गए और 22 सील किए गए हैं. सिद्धार्थनगर में 18 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनमें से 5 को सील किया गया और 9 को हटाया गया. अकेले बहराइच, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर में 500 से ज़्यादा मदरसे बंद किए गए और लगभग 60 धार्मिक ढांचे ध्वस्त किए गए.

