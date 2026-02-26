हापुड़ में फर्जी भारतीय दस्तावेज पर शादी का आरोप, बांग्लादेशी नागरिक पर केस

Hapur News: हापुड़ में एक बांग्लादेशी नागरिक महमूदा बेगम पर गुरुवार को नकली पहचान के साथ भारतीय डॉक्यूमेंट्स लेने और एक लोकल आदमी मुहम्मद मशरूफ से शादी करने के आरोप में केस दर्ज किया गया. महमूदा 2021 में तीन महीने के वीज़ा पर भारत आई थी और कथित तौर पर बेगम रानी नाम से नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे. FIR में महमूदा और उसके पति मोहम्मद मशरूफ का नाम है. पुलिस ने वीज़ा, पासपोर्ट और SIM कार्ड समेत डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त कर लिए हैं और कपल की तलाश कर रही है. तलाशी लेने पर पुलिस को वीज़ा, पासपोर्ट, बांग्लादेशी करेंसी, दो SIM कार्ड और दूसरी चीज़ें मिलीं.

पुलिस अभी बेगम महमूदा और उसके पति की तलाश कर रही है. यूपी पुलिस के मुताबिक, हापुड़ में गैर-कानूनी तरीके से रह रही बांग्लादेशी महमूदा बेगम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. उसने अपनी पहचान बदलकर और एक लोकल आदमी मुहम्मद मशरूफ से शादी करके भारतीय डॉक्यूमेंट्स हासिल किए. महमूदा बेगम 3 फरवरी, 2021 को तीन महीने के वीजा पर बांग्लादेश से भारत आई थी.

पुलिस ने आगे बताया कि महमूदा बेगम ने हापुड़ में बेगम रानी के नाम से नकली डॉक्यूमेंट्स हासिल किए थे. महमूदा बेगम के पति मोहम्मद मशरूफ के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है. पुलिस को वीजा, पासपोर्ट, बांग्लादेशी करेंसी, दो SIM कार्ड और दूसरी चीजें मिलीं. पुलिस बेगम महमूदा और उसके पति की तलाश कर रही है और जानकारी का इंतजार है. इस बीच, मुंबई की वर्सोवा पुलिस ने बुधवार को अधिकारियों ने बताया कि 21 ट्रांसजेंडर लोगों समेत 25 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, वर्सोवा में शकुलशाह दरगाह पर रेगुलर पेट्रोलिंग के दौरान जिन लोगों पर शक हुआ था, बाद में पूछताछ और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर वे बांग्लादेशी नागरिक पाए गए. अधिकारियों ने बताया कि जांच जारी रहने पर और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

वरसोवा की सीनियर पुलिस ऑफिसर दीपशिखा वारे ने कहा कि ये लोग कथित तौर पर कोलकाता और मिजोरम के रास्ते भारत में घुसे हैं. उनमें से कई छह से आठ साल से भारत में रह रहे हैं, और न सिर्फ मुंबई बल्कि गुजरात और दिल्ली में भी बसे हुए हैं.

ट्रांसजेंडर बंदियों की खास स्थिति पर बात करते हुए पुलिस ने बताया कि बांग्लादेश में, ट्रांसजेंडर लोगों को अक्सर सुरक्षा और सम्मान की कमी का सामना करना पड़ता है. अधिकारियों ने कहा, "वे भारत के लिए दूसरे रास्ते ढूंढते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि यहां सभी को बराबरी का अधिकार है." यह ऑपरेशन इस साल मुंबई में गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई है.

