Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3123100
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंहापुड़ में फर्जी भारतीय दस्तावेज पर शादी का आरोप, बांग्लादेशी नागरिक पर केस

हापुड़ में फर्जी भारतीय दस्तावेज पर शादी का आरोप, बांग्लादेशी नागरिक पर केस

Hapur Bangladesh Citizen Case: हापुड़ में एक बांग्लादेशी नागरिक के खिलाफ भारतीय डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके एक लोकल आदमी से शादी करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और डॉक्यूमेंट्स के असली होने की जांच कर रही है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 26, 2026, 12:31 PM IST

Trending Photos

हापुड़ में फर्जी भारतीय दस्तावेज पर शादी का आरोप, बांग्लादेशी नागरिक पर केस

Hapur News: हापुड़ में एक बांग्लादेशी नागरिक महमूदा बेगम पर गुरुवार को नकली पहचान के साथ भारतीय डॉक्यूमेंट्स लेने और एक लोकल आदमी मुहम्मद मशरूफ से शादी करने के आरोप में केस दर्ज किया गया. महमूदा 2021 में तीन महीने के वीज़ा पर भारत आई थी और कथित तौर पर बेगम रानी नाम से नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे. FIR में महमूदा और उसके पति मोहम्मद मशरूफ का नाम है. पुलिस ने वीज़ा, पासपोर्ट और SIM कार्ड समेत डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त कर लिए हैं और कपल की तलाश कर रही है. तलाशी लेने पर पुलिस को वीज़ा, पासपोर्ट, बांग्लादेशी करेंसी, दो SIM कार्ड और दूसरी चीज़ें मिलीं.

पुलिस अभी बेगम महमूदा और उसके पति की तलाश कर रही है. यूपी पुलिस के मुताबिक, हापुड़ में गैर-कानूनी तरीके से रह रही बांग्लादेशी महमूदा बेगम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. उसने अपनी पहचान बदलकर और एक लोकल आदमी मुहम्मद मशरूफ से शादी करके भारतीय डॉक्यूमेंट्स हासिल किए. महमूदा बेगम 3 फरवरी, 2021 को तीन महीने के वीजा पर बांग्लादेश से भारत आई थी. 

यह भी पढ़ें:- UK: मैनचेस्टर मस्जिद में कुल्हाड़ी-चाकू लेकर घुसा शख्स, PM स्टारमर ने जताई चिंता

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने आगे बताया कि महमूदा बेगम ने हापुड़ में बेगम रानी के नाम से नकली डॉक्यूमेंट्स हासिल किए थे. महमूदा बेगम के पति मोहम्मद मशरूफ के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है. पुलिस को वीजा, पासपोर्ट, बांग्लादेशी करेंसी, दो SIM कार्ड और दूसरी चीजें मिलीं. पुलिस बेगम महमूदा और उसके पति की तलाश कर रही है और जानकारी का इंतजार है. इस बीच, मुंबई की वर्सोवा पुलिस ने बुधवार को अधिकारियों ने बताया कि 21 ट्रांसजेंडर लोगों समेत 25 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, वर्सोवा में शकुलशाह दरगाह पर रेगुलर पेट्रोलिंग के दौरान जिन लोगों पर शक हुआ था, बाद में पूछताछ और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर वे बांग्लादेशी नागरिक पाए गए. अधिकारियों ने बताया कि जांच जारी रहने पर और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.
वरसोवा की सीनियर पुलिस ऑफिसर दीपशिखा वारे ने कहा कि ये लोग कथित तौर पर कोलकाता और मिजोरम के रास्ते भारत में घुसे हैं. उनमें से कई छह से आठ साल से भारत में रह रहे हैं, और न सिर्फ मुंबई बल्कि गुजरात और दिल्ली में भी बसे हुए हैं.

यह भी पढ़ें:- '15 मिनट के लिए गाजा जाएं', PM मोदी के इजरायली दौरे पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी

ट्रांसजेंडर बंदियों की खास स्थिति पर बात करते हुए पुलिस ने बताया कि बांग्लादेश में, ट्रांसजेंडर लोगों को अक्सर सुरक्षा और सम्मान की कमी का सामना करना पड़ता है. अधिकारियों ने कहा, "वे भारत के लिए दूसरे रास्ते ढूंढते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि यहां सभी को बराबरी का अधिकार है." यह ऑपरेशन इस साल मुंबई में गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई है. 

इनपुट- ANI

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Hapur NewsHapur Bangladesh Citizen CaseFake Indian Documents Marriage

Trending news

Hapur News
हापुड़ में फर्जी भारतीय दस्तावेज पर शादी का आरोप, बांग्लादेशी नागरिक पर केस
India Pakistan UN Debate
‘ला-ला लैंड में जी रहे हैं’, चिनाब ब्रिज पर भारत का पाकिस्तान को UN में करारा जवाब
Owaisi on PM Modi Israel Visit
'15 मिनट के लिए गाजा जाएं', PM मोदी के इजरायली दौरे पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी
Hyderabad News
हैदराबाद में गौरक्षा के नाम पर हिंसा! ट्रक ड्राइवर और हमलावरों को पुलिस ने भेजा जेल
Manchester News
UK: मैनचेस्टर मस्जिद में कुल्हाड़ी-चाकू लेकर घुसा शख्स, PM स्टारमर ने जताई चिंता
us iran tensions
US Iran Tensions: हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट जल उठेगा! ईरान की खुली चेतावनी
Bahraich news
UP: मस्जिद से तरावीह पढ़कर घर जा रहे थे मोहम्मद समल, रास्ते में हुआ जानलेवा हमला
Iran Missile Program Threat For America
ईरान की मिसाइल पावर से घबराया अमेरिका, ट्रंप ने जताई गहरी चिंता
Narendra Modi
US-ईरान में जंग के मंडराते खतरे के बीच मोदी का इसराइल दौरा; भारत किसके साथ?
muslim news
कश्मीरी छात्रों से बदतमीजी के आरोपों के बाद CT यूनिवर्सिटी के VC का इस्तीफा