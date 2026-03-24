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UP News: जामा मस्जिद के बाहर सड़क चिपकाया इजरायल पोस्टर, हापुड़ में भड़का बवाल!

Hapur Crime News: हापुड़ के बक्सर गांव में जामा मस्जिद के पास सड़क पर इजरायल के पोस्टर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. लोगों में तनाव बढ़ने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टर हटवाए. मामले की जांच के लिए CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 24, 2026, 08:43 AM IST

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प्रतीकात्म फोटो
प्रतीकात्म फोटो

Hapur News: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच युद्ध जारी है. इस युद्ध में हजारों मासूम लोगों की जान चली गई है जबिक लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं. पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर है. ईरान पर इजरायल हमले का विरोध पर दुनियाभर में हो रहा है. भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है. इस बीच, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के बक्सर गांव में जामा मस्जिद के पास सड़क पर इजरायली झंडों वाले कई पोस्टर चिपकाए गए और इंग्लिश में आपत्तिजनक शब्द लिखे हुए हैं. इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और पोस्टर को हटा दिया गया.

स्थानीय निवासियों के मुताबिक, जब सुबह गांव वाले अपने रोजमर्रा के कामों के लिए बाहर निकले, तो उन्होंने सड़क के ठीक बीचों-बीच सफेद रंग के पोस्टर चिपके हुए देखे. इन पोस्टरों पर कथित तौर पर ऐसा कुछ लिखा था, जिससे लोगों में भारी गुस्सा और चिंता फैल गई. देखते ही देखते इस घटना की खबर पूरे गांव में फैल गई और घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई.

पुलिस कर रही है जांच
घटना की सूचना मिलते ही, पुलिस तुरंत हरकत में आ गई. सिंभावली पुलिस बल मौके पर पहुंचा और बिना किसी देरी के तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए सभी पोस्टरों को हटा दिया. पुलिस अधिकारियों ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी.

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पुलिस मामले की कर रही है जांच
पुलिस के मुताबिक, ऐसा लगता है कि इस घटना को रात के समय अंजाम दिया गया है. फिलहाल यह पता लगाने की कोशिशें जारी हैं कि ये पोस्टर किसने और किस मकसद से लगाए थे. इसी क्रम में आस-पास लगे CCTV कैमरों की फ़ुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है. इसके अलावा संभावित संदिग्धों की पहचान करने के लिए स्थानीय स्तर पर भी पूछताछ की जा रही है. प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को शांति और क़ानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

इजरायल के हमले के बाद बदल गए हालात
गौरतलब है कि इजरायल और अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान पर 28 मार्च को हवाई हमला किया. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए. उनकी शहादत के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलों की बौछार कर दी और इजरायल पर भी मिसाइल दागे. इस हमले में इजरायल और अमेरिका का भारी नुकसान हुआ है. इस युद्ध में हजारों से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं. जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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