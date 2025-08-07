UP: दुपट्टा चेन में फंसा, बाइक गिरी, फिर कार से टक्कर; 7 माह के बच्चे की दर्दनाक मौत
Hapur Road Accident: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जहां महिला का दुपट्टा बाइक की चेन में फंस गया, जिससे बाइक गिर गई और पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Aug 07, 2025, 11:12 PM IST

Hapur Road Accident: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. यह घटना गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के मेरठ रोड पर हुई, जहां एक तेज़ रफ़्तार बुलेट मोटरसाइकिल अचानक अपना संतुलन खो बैठी और फिर एक कार से टकरा गई. इस हादसे में महिला के बच्चे की मौत हो गई, जबकि महिला और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक, गढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव दौताई निवासी वसीम का छोटा भाई फहीम अपनी भाभी कौसर, बहन गुलफशां और 7 महीने के भतीजे अज़हान के साथ बुलेट मोटरसाइकिल पर गांव से लोधीपुर जा रहा था. जैसे ही उनकी मोटरसाइकिल मेरठ रोड पर पहुंची, अचानक भाभी कौसर का दुपट्टा मोटरसाइकिल की चेन में फंस गया. इससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई. तभी पीछे से तेज़ रफ़्तार से आ रही एक कार ने भी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी.

इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार फहीम, उसकी बहन गुलफशां, भाभी कौसर और भतीजा अज़हान सड़क पर गिर पड़े. हादसा इतना भयानक था कि आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और घायलों को बचाने की कोशिश की. हालांकि, इस दौरान मासूम बच्चा अज़हान गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई. वहीं, फहीम, उसकी बहन और भाभी को गंभीर चोटें आईं.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस ने यह भी बताया कि यह हादसा हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें हादसे की पूरी प्रक्रिया देखी जा सकती है. कैमरे में साफ देखा गया कि कैसे भाभी का दुपट्टा चेन में फंसने से बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाद में कार की टक्कर से यह हादसा हुआ.

इस हादसे से पूरे परिवार में मातम का माहौल है. बच्चे की मौत से परिवार और गांव के लोग बेहद दुखी हैं. डॉक्टर घायलों का इलाज कर रहे हैं और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल पर लोग शोक मना रहे हैं और मृत बच्चे को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. यह हादसा वाकई दिल दहला देने वाला है और लोगों को यह सीख देता है कि सड़क सुरक्षा के महत्व को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए.

