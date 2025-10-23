आज़ादी के 78 सालों में पहली बार दो हिन्दू लड़कों की लगी सरकारी नौकरी; मुसलमानों ने बजवाया ढोल!

नई दिल्ली: दो साल पहले हरियाणा का नुहं और मेवात इलाका सांप्रदायिक हिंसा की वजह से देशभर में सुर्ख़ियों में आ गया था. ब्रज मंडल यात्रा के दौरान भड़की हिंसा में कई लोगों की मौत हुई थी और करोड़ों की संपत्ति का नुक्सान हुआ था. इस हिंसा के बाद हिन्दू और मुसलमानों के बीच आपसी संवाद और विश्वास के बीच जो दीवारें खड़ी हुई थी, वो फिर से गिरने लगी है. इसकी बानगी गुरुवार को नूंह जिले के पुन्हाना खंड के सिंगार गाँव में देखने को मिली.

दरअसल, इस गाँव में मुल्क की आज़ादी के लगभग 78 स सालों बाद पहली बार प्रजापति समाज के दो लड़कों ने सरकारी नौकरी हासिल की है. इस बात की ख़ुशी जितनी प्रजापति समाज में है, उतनी ही ख़ुशी वहां के मुस्लिम समाज में भी है. गाँव के दो लड़कों की इस कामयाबी पर गाँव में ख़ुशी का ऐसा माहौल है, और लोग जश्न में डूबे हैं. गांव के लोग दोनों नौजवानों को बैंड बाजे के साथ घर लेकर पहुंचे, जहां उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया. उनके लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें पूरे गाँव की औरतें , मर्द और बच्चों ने हिस्सा लिया.

गांव के सरपंच साकित सिंगार ने बताया कि गांव में प्रजापति समाज के करीब 50 परिवार रहते हैं, जो सभी अपना पुश्तैनी पेशे के रोजगार, बर्तन बनाने का काम करते हैं. पहली बार गांव से प्रजापति समाज के दो नौजवानों दिनेश प्रजापति और भगत सिंह प्रजापति को सरकारी नौकरी मिली है. दिनेश प्रजापति का हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, वहीं, भगत सिंह प्रजापति का पोस्ट मास्टर जीडीएस ओहदे के लिए चयन हुआ है. यह कामयाबी उस समाज के साथ ही पूरे गांव के लिए गौरव का पल लेकर आया है.

सरपंच साकित सिंगार ने कहा कि इन नौजवानों ने अपने काम के साथ-साथ पढ़ाई पर भी काफी ध्यान दिया था. इनकी कामयाबी पूरे गांव के नौजवानों के लिए प्रेरणा है, और यह उपलब्धि इनकी शिक्षा और मेहनत की पहचान है.

इस मौके पर भाजपा जिला प्रमुख जान मोहम्मद ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार मेवात के युवाओं को लगातार बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दे रही है. मैं मेवात के नौजवानों से अपील करता हूँ कि वो खूब पढ़ाई करें ताकि अच्छी नौकरी मिल सके और अपने परिवार और मेवात का नाम रोशन कर सके. गौरतलब है कि नुहं और मेवात मुस्लिम बहुल आबादी वाला जिला है, जहाँ शिक्षा का स्तर बेहद कम है. इस वजह से सरकारी नौकरियों में भी उनका प्रतिनिधित्व न के बराबर हैं, लेकिन अब ये हालात तेज़ी से बदल रहे हैं.

