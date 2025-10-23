Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2972879
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

आज़ादी के 78 सालों में पहली बार दो हिन्दू लड़कों की लगी सरकारी नौकरी; मुसलमानों ने बजवाया ढोल!

Muslims Cheers on Hindu Youth Success in Nuh: हरियाणा के नूंह जिले के पुन्हाना खंड के सिंगार गाँव में गुरुवार को एक गाँव में दो हिन्दू लड़कों को सरकारी नौकरी मिली है. आजादी के 78 साल बाद यह पहली बार है, जब इस गाँव में किसी को सरकारी नौकरी मिली है. इस ख़ुशी में मुसलमानों ने ढोल- बाजे के साथ जश्न मनाया और उन दो लड़कों का इस्तकबाल किया.  

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Oct 23, 2025, 09:45 PM IST

Trending Photos

आज़ादी के 78 सालों में पहली बार दो हिन्दू लड़कों की लगी सरकारी नौकरी; मुसलमानों ने बजवाया ढोल!

नई दिल्ली: दो साल पहले हरियाणा का नुहं और मेवात इलाका सांप्रदायिक हिंसा की वजह से देशभर में सुर्ख़ियों में आ गया था. ब्रज मंडल यात्रा के दौरान भड़की  हिंसा में कई लोगों की मौत हुई थी और करोड़ों की संपत्ति का नुक्सान हुआ था. इस हिंसा के बाद हिन्दू और मुसलमानों के बीच आपसी संवाद और विश्वास के बीच जो दीवारें खड़ी हुई थी, वो फिर से गिरने लगी है. इसकी बानगी गुरुवार को नूंह जिले के पुन्हाना खंड के सिंगार गाँव में देखने को मिली.

दरअसल, इस गाँव में मुल्क की आज़ादी के लगभग 78 स सालों बाद पहली बार प्रजापति समाज के दो लड़कों ने सरकारी नौकरी हासिल की है. इस बात की ख़ुशी जितनी प्रजापति समाज में है, उतनी ही ख़ुशी वहां के मुस्लिम समाज में भी है. गाँव के दो लड़कों की इस कामयाबी पर गाँव में ख़ुशी का ऐसा माहौल है, और लोग जश्न में डूबे हैं.  गांव के लोग दोनों नौजवानों को बैंड बाजे के साथ घर लेकर पहुंचे, जहां उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया. उनके लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें पूरे गाँव की औरतें , मर्द और बच्चों ने हिस्सा लिया. 

गांव के सरपंच साकित सिंगार ने बताया कि गांव में प्रजापति समाज के करीब 50 परिवार रहते हैं, जो सभी अपना पुश्तैनी पेशे के रोजगार, बर्तन बनाने का काम करते हैं. पहली बार गांव से प्रजापति समाज के दो नौजवानों दिनेश प्रजापति और भगत सिंह प्रजापति को सरकारी नौकरी मिली है. दिनेश प्रजापति का हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, वहीं, भगत सिंह प्रजापति का पोस्ट मास्टर जीडीएस ओहदे के लिए चयन हुआ है. यह कामयाबी उस समाज के साथ ही पूरे गांव के लिए गौरव का पल लेकर आया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सरपंच साकित सिंगार ने कहा कि इन नौजवानों ने अपने काम के साथ-साथ पढ़ाई पर भी काफी ध्यान दिया था. इनकी कामयाबी पूरे गांव के नौजवानों के लिए प्रेरणा है, और यह उपलब्धि इनकी शिक्षा और मेहनत की पहचान है.

 

इस मौके पर भाजपा जिला प्रमुख जान मोहम्मद ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार मेवात के युवाओं को लगातार बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दे रही है. मैं  मेवात के नौजवानों से अपील करता हूँ कि वो खूब पढ़ाई करें ताकि अच्छी नौकरी मिल सके और अपने परिवार और मेवात का नाम रोशन कर सके. गौरतलब है कि नुहं और मेवात मुस्लिम बहुल आबादी वाला जिला है, जहाँ शिक्षा का स्तर बेहद कम है. इस वजह से सरकारी नौकरियों में भी उनका प्रतिनिधित्व न के बराबर हैं, लेकिन अब ये हालात तेज़ी से बदल रहे हैं. 

 मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

About the Author
author img
Hussain Tabish

TAGS

HariyananuhSalaam Newsmuslim news

Trending news

Hariyana
78 सालों में पहली बार दो हिन्दू लड़कों की लगी सरकारी नौकरी; मुसलमानों ने बजवाया ढोल!
Hyderabad News
रूस में फंसा हैदराबाद का मोहम्मद अहमद, जबरन युद्ध में भेजने की कोशिश!
UP News
बरेली हिंसा के बाद बढ़ी मुश्किलें, मौलाना तौकीर रजा की बहू का चौंकाने वाला खुलासा
India cricket news
'मुस्लिम होने के नाते सरफराज का चयन रुका'; सेलेक्शन न होने पर एसटी हसन का गंभीर आरोप
UP News
नसीम सोलंकी ने भाई सतीश महाना का भाई दूज बनाया खास; विपक्षी और समर्थक बोले वाह!
Kamil Fazil
कामिल-फाजिल डिग्री धारकों को वोटिंग राईट से वंचित करना चाहते हैं BJP के नेता
Bihar News
तेजस्वी यादव के पोस्टर पर सिर्फ उनकी तस्वीर! कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बताई इसकी
Delhi News
JMI ने बढ़ाई 33% PhD अप्लीकेशन फीस, गरीब तबके के छात्रों में छाई मायूसी!
Premanand Maharaj
अब MP के एक दरगाह में मुसलमानों ने प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए मांगी दुआ
Pahlgam attack
कश्मीर फेरीवाले को BJP नेता ने क्यों दी इतनी इज्ज़त;पहलगाम हमले के बाद हुए थे पॉपुलर