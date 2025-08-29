Bihar Chunav 2025: कभी था मुस्लिम नेता का दबदबा, अब हरसिद्धि में खिल रहा है कमल; जानें 2025 का समीकरण
Bihar Chunav 2025: कभी था मुस्लिम नेता का दबदबा, अब हरसिद्धि में खिल रहा है कमल; जानें 2025 का समीकरण

Harsiddhi Election 2025: हरसिद्धि विधानसभा सीट (SC रिजर्व) बिहार की राजनीति में अहम मानी जाती है. यहां कांग्रेस का दबदबा लंबे समय तक रहा, लेकिन बाद में बीजेपी-राजद की टक्कर बनने लगी. मुस्लिम किंगमेकर की भूमिका निभाते हैं, जिनके समर्थन से चुनावी नतीजे बदल जाते हैं. यही वजह है कि यह सीट सियासी चर्चाओं का केंद्र बनी रहती है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Aug 29, 2025, 04:06 PM IST

Bihar Chunav 2025: कभी था मुस्लिम नेता का दबदबा, अब हरसिद्धि में खिल रहा है कमल; जानें 2025 का समीकरण

Harsiddhi Election 2025: बिहार में इस साल के आखिर में Assembly Elections 2025 होने हैं. अभी से ही हरसिद्धि विधानसभा सीट सियासी हलकों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. इस सीट का गठन साल 1951 में हुआ था और अबतक यहां 17 बार विधानसभा इलेक्शन हो चुके हैं. साल 2008 में परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद यह सीट सामान्य वर्ग से बदलकर अनुसूचित जाति (SC) के लिए रिजर्व कर दी गई, जिसके बाद से यहां 3 बार इलेक्शन हो चुके हैं. इन चुनावों में बीजेपी और राजद आमने-सामने रहे.

दरअसल, हरसिद्धि विधानसभा सीट पर शुरुआती दौर में कांग्रेस का दबदबा रहा. पहले 10 चुनावों में से आठ पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया. 1967 में वाम दल और 1977 में जनता पार्टी ने कांग्रेस की इस बढ़त को तोड़ा. 1990 के दशक में जनता दल और 2000 में समता पार्टी ने जीत दर्ज की. 2005 के दोनों विधानसभा चुनावों (फरवरी और अक्टूबर) में लोक जनशक्ति पार्टी सफल रही.

कभी हिदायतुल्लाह खान का था दबदबा

इस इलाके की सियासत में मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान का नाम विशेष महत्व रखता है. उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चार बार (1972, 1980, 1985 और 1990) जीत दर्ज कर मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अपनी पहचान बनाई. हाल के सालों में बीजेपी के कृष्णानंदन पासवान ने मजबूती दिखाई. उन्होंने 2010 और 2020 में जीत हासिल की, जबकि 2015 में राजद उम्मीदवार राजेंद्र कुमार से हार गए थे.इन नतीजों ने जदयू की 'किंगमेकर' वाली भूमिका भी उजागर की, क्योंकि 2010 और 2020 में वह बीजेपी के साथ थी, वहीं 2015 में राजद गठबंधन के साथ. दिलचस्प यह भी है कि रिजर्व सीट बनने के बाद राजद ने हर बार नया उम्मीदवार उतारा है. 

महागठबंधन को मिली बढ़त
हाल ही में हुए लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के सीनियर नेता राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से सातवीं बार सांसद तो बने, लेकिन हरसिद्धि विधानसभा खंड में उन्हें विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के राजेश कुशवाहा से पीछे रहना पड़ा. यह रिजल्ट राजद गठबंधन के लिए उत्साहजनक माना जा रहा है और 2025 में उन्हें नई ऊर्जा दे सकता है. इस ऊर्जा के केंद्र में मुस्लिम वोटर्स हैं. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स ने एक साथ महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट किया. 

हरसिद्धि विधानसभा में कितने हैं वोटर्स
2020 के विधानसभा इलेक्शन में हरसिद्धि में 2.67 लाख वोटर्स रजिस्टर्ड थे, जिनमें 43,000 से ज्यादा SC और करीब 50,000 मुस्लिम मतदाता शामिल थे. पूरी तरह ग्रामीण इस क्षेत्र में 2020 का मतदान प्रतिशत 63.56 फीसद रहा, जो अब तक का सबसे कम आंकड़ा था. 2024 तक मतदाताओं की संख्या बढ़कर 2.78 लाख हो गई. 

इस बार महागठबंधन की हो सकती है जीत?
बीजेपी पिछले कुछ सालों में यहां अपनी जड़ें गहरी कर चुकी है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन के नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मुकाबला अब एकतरफा नहीं रहा. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2025 का विधानसभा चुनाव हरसिद्धि में कड़ा और दिलचस्प संघर्ष लेकर आएगा. साल 2025 विधानसभा चुनाव में मुसमलान किंगमेकर की भूमिका में होंगे.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है.

bihar chunav 2025Harsiddhi Election 2025Harsiddhi Muslim Vote

