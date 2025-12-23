Yamunanagar Case: शबाना का वीडियो सामने, ‘जबरन शादी और धर्म परिवर्तन’ का दावा

Yamunanagar Abduction Case: हरियाणा के यमुनानगर में लव मैरिज के बाद कथित अपहरण के एक मामले में शबाना का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में वह दावा कर रही है कि उसे जबरन कोर्ट मैरिज और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया. पुलिस उस युवती की तलाश कर रही है.
Haryana News: हरियाणा के यमुनानगर में 21 साल की मुस्लिम महिला शबाना का 29 सेकंड का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में शबाना एक कार में एक युवक की गोद में लेटी हुई दिख रही है. वीडियो में वह दावा कर रही है कि मंगेराम ने उससे जबरदस्ती कोर्ट मैरिज की और उसे जबरन दूसरे धर्म में बदल दिया गया. शबाना यह भी दावा कर रही है कि इस पूरे मामले में उसके जीजा ने भी मदद की. वीडियो में शबाना यह कहते हुए दिख रही है कि वह अपने पुराने धर्म में वापस लौटना चाहती है और इस्लाम में ही रहना चाहती है. हालांकि, अभी भी यह साफ नहीं है कि शबाना इस समय कहां है.
दरअसल, 22 साल का मंगेराम एक मेडिकल स्टोर में काम करता था. इसी दौरान उसे राजपुर गांव में रहने वाली 21 साल की शबाना से प्यार हो गया और दोनों भागकर कोर्ट में शादी कर ली. मंगेराम के परिवार ने शादी को मान लिया, लेकिन शबाना के परिवार ने शुरू से ही इसका विरोध किया और धमकियां दे रहे थे. सुरक्षा कारणों से यह जोड़ा खिज़राबाद इलाके के नत्थनपुर गांव में मंगेराम की बहन काजल के घर रह रहा था.
कुछ समय बाद जब धमकी भरे फोन कॉल बंद हो गए, तो परिवार को लगा कि स्थिति सामान्य हो गई है. तब यह तय हुआ कि शबाना पहली बार अपने ससुराल गांव जाएगी और वहां एक रिसेप्शन रखा जाएगा. हालांकि, जब मंगेराम, शबाना, काजल और उसके जीजा एक अर्टिगा कार में लौट रहे थे, तो उर्जनी गांव के पास दूसरी गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया. आरोप है कि शबाना के भाई और अन्य रिश्तेदार लाठी और हथियारों के साथ आए और कार पर हमला कर दिया. मंगेराम के हाथ पर तलवार से हमला किया गया, जबकि काजल पर भी हमला हुआ.
परिवार का है गंभीर इल्जाम
परिवार का इल्जाम है कि हमलावरों ने पिस्तौल दिखाकर शबाना को जबरदस्ती अपनी कार में बिठाकर ले गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. इस बीच, छछरौली पुलिस स्टेशन के इंचार्ज रोहताश सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और युवती को ढूंढने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि शबाना को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिशें जारी हैं.