Hathras News: कब्रिस्तान की जमीन पर कुश्ती? मुस्लिम समुदाय ने SDM से लगाई गुहार

Hathras News: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के शाहपऊ कस्बे के पुराना थाना इलाके में होने वाला रसिया कुश्ती मैच एक बार फिर विवादों में घिर गया है. मुस्लिम समुदाय का दावा है कि जिस जमीन पर कुश्ती मैच हो रहा है, वह असल में कब्रिस्तान है. मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने प्रशासन से इस मामले में दखल देने की भी मांग की है. 2 जनवरी को इलाके के लोगों ने SDM मनीष चौधरी को लिखित शिकायत दी थी.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आसिफ अली ने अपने पिता की याद में जो कुश्ती मैच करवाया है, वह ऐसी जमीन पर हो रहा है जो कब्रिस्तान है. शिकायत करने वालों के मुताबिक, उनके पूर्वजों की कब्रें वहीं हैं और उस ज़मीन को पवित्र माना जाता है.

मुस्लिम समुदाय के लोगों ने क्या किया दावा

मुस्लिम समुदाय का दावा है कि इस कार्यक्रम में आने वाले बहुत सारे लोगों के जूते-चप्पल कब्रों पर रखे जा रहे हैं. वे इसे न सिर्फ अपनी धार्मिक भावनाओं का अपमान मानते हैं, बल्कि अपने पूर्वजों की आरामगाह का अपमान भी मानते हैं. मुस्लिम समुदाय ने यह भी आरोप लगाया कि आसिफ अली उस जमीन को अपनी निजी संपत्ति बता रहा है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जमीन सालों से कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल हो रही है. उन्हें डर है कि ऐसे कार्यक्रम से इलाके में तनाव पैदा हो सकता है, जिसे समय रहते रोकना ज़रूरी है.

पहले भी हो चुका है विवाद

गौरतलब है कि यह कोई नया विवाद नहीं है. पिछले साल भी इसी मुद्दे पर प्रशासन और पुलिस को दखल देना पड़ा था. स्थिति को संभालने और किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचे और शांति बनाए रखने के लिए, यह तय किया गया था कि रसिया कुश्ती मैच पुराना थाना की ज़मीन के पास आयोजित किया जाएगा. मामले की गंभीरता को देखते हुए शनिवार दोपहर को मनीष चौधरी और सादाबाद के सर्कल ऑफिसर अमित पाठक ने मौके का दौरा किया.

SDM ने दिए जांच के आदेश

दोनों अधिकारियों ने पुराना थाना इलाके में विवादित ज़मीन का मुआयना किया और आसिफ अली समेत वहां मौजूद लोगों से बात की. अधिकारियों ने सभी पक्षों की बात सुनी और स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान CO सादाबाद अमित पाठक ने साफ कहा कि जो भी शांति भंग करेगा या कस्बे में किसी भी तरह की अफवाह फैलाएगा, उसके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी. SDM सादाबाद मनीष चौधरी ने कहा कि विवादित जमीन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.