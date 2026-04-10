Iran US war: हमास का बाप है हिजबुल्लाह; आसान नहीं सीजफायर की राह, दुनिया जले तो जले!

पाकिस्तान के सियासी गलियारों में पिछले तीन दिनों से जो हलचल मची है, उसकी तस्वीर साफ़ होती नहीं दिख रही है. सीज़फ़ायर के एलान के बाद पाकिस्तान के वज़ीरे आज़म शहबाज़ शरीफ़ ने सीज़फ़ायर का क्रेडिट लेते हुए सोशल मीडिया प्लैटफ़ार्म एक्स पर ट्विट किया था, और बताया था कि 10 अप्रैल जुमें के रोज़ दोनों फ़रीक़ इस्लामाबाद में बातचीत के लिए बैठेंगे, लेकिन 10 अप्रैल गुज़र गई और तस्वीर साफ़ नहीं हुई. जेडी वेंस तो पहुंच गए हैं, लेकिन ईरानी डेलिगेशन के पाकिस्तान जाने पर ससपेंस अभी भी बना हुआ है.

ईरान ने दो टूक कह दिया है कि बातचीत शर्तों पर होगी. लेबनान अगर सीज़फ़ायर में शामिल नहीं तो बातचीत का क्या फ़ायदा? ईरानी न्यूज़ एजेंसियों ने उस ख़बर को अफ़वाह बताया जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरानी ऑफिशियल्स अमेरिका से बातचीत के लिए इस्लामाबाद जा रहे है. यानी ईरान का पाकिस्तान जाना अभी तय नहीं है. अब ख़बर ये है कि बातचीत 10 अप्रैल के बजाए 11 अप्रैल को होगी. यानी कल शनिवार के रोज़.

इस पूरे ड्रामे के पीछे की कड़वी हकीकत ये है कि ईरान अब इस आधी-अधूरी डील में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इस डील में लेबनान का ज़िक्र तक नहीं है. तेहरान का साफ मानना है कि जब तक लेबनान को इस पूरे फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं बनाया जाता तब तक किसी भी समझौते का कोई मतलब नहीं रह जाता. ईरान की इस बेरुखी ने ये साफ कर दिया है कि वो अपने करीबियों को अकेला छोड़कर किसी भी ऐसी मेज पर नहीं बैठेगा जहां उसकी शर्तों को दरकिनार किया जा रहा हो.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, दूसरी तरफ इज़रायल ने एक नई चाल चलते हुए सीधे लेबनान की सरकार से हाथ मिलाने की बात कह दी है और वो बातचीत के लिए तैयार भी है, लेकिन यहां सबसे बड़ा पेच ये है कि क्या लेबनान सरकार से बात करने का मतलब वहां की अवाम की रज़ामंदी है या ये सिर्फ एक सियासी दिखावा है. इज़रायल की ये शर्त एक बड़ा सवाल है कि क्या साऊथ लेबनान के उन लोगों की चीखें नक्शे से गायब कर दी जाएंगी, जो इस पूरी जंग की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं.

असली पेंच तो हिजबुल्लाह को लेकर फंसा हुआ है, क्योंकि इज़रायल और लेबनान सरकार दोनों का सुर अब एक ही है और वो है हिजबुल्लाह का निहत्था करना. लेकिन क्या हिजबुल्लाह की आवाज़ को इस बातचीत में शामिल किया जाएगा या फिर उसे किनारे लगाने की ये कोई कोशिश है. लेबनान की सरकार भले ही वही चाहती हो जो इज़रायल के एजेंडे में फिट बैठता है, लेकिन हकीकत ये है कि बिना हिजबुल्लाह की रज़ामंदी के लेबनान की ज़मीन पर किसी भी तरह का अमन कायम करना नामुमकिन जैसा लग रहा है.

इस पूरी बिसात के बीच सबसे बड़ा सवाल अमेरिका के रोल को लेकर है. J D Vance तो पाकिस्तान पहुंच गए हैं, लेकिन ट्रंप का जो पैग़ाम लेकर आए हैं उसमें लेबनान में सीज़फ़ायर है या नहीं इस पर सस्पेंस बना हुआ है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो पहले से डीरेल चल रही सीज़फ़ायर की बातचीत का किसी नतीजे पर पहुंचना नामुमकिन है.

अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि क्या मिडिल ईस्ट के ये बिगड़े हालात कोई नया मोड़ लेंगे या फिर ये जंग इसी तरह बेगुनाहों का खून बहाती रहेगी? सीज़फ़ायर डील पर होने वाली बातचीत से पहले की सियासत ये कह रही है कि दोस्ती और दुश्मनी के इस खेल में अभी बहुत से राज़ खुलने बाकी हैं. अब देखना ये होगा कि क्या अमेरिकी डेलिगेशन के पहुंचने के बाद ईरान अपनी जिद छोड़ेगा या फिर हिजबुल्लाह की ताकत और आवाज़ इस पूरे खेल का रुख एक बार फिर बदल देगी.

दुनिया भर की निगाहें पाकिस्तान पर टिकी हैं.सीज़फायर या मज़ीद फायर , लेकिन मौजूदा सूरते हाल में मिडिल ईस्ट की ये आग अब सिर्फ लेबनान या ईरान तक महदूद नहीं रहने वाली. ये शतरंज की वो बाज़ी है जिसमें हर चाल खूफ़िया है और हर मोहरा कीमती. अमेरिका का नाटो से मोहभंग होना, टर्की के लिए खतरे की घंटी है. उधर पाकिस्तान में सीज़फ़ायर डील पर होने वाली बातचीत को देखकर लग रहा है कि ये सिर्फ़ एक टाइमलाइन है. अब देखना है जंग और अमन की इस खींचतान में अभी कितने मुश्किल मरहले से गुज़रना होगा, बेहतर की उम्मीद है.

इसे भी पढ़ें: मुस्लिम दुनिया के नए-नए खलीफा की गर्दन मरोड़ने की फिराक में अब इसराइल का खूनी पंजा!

इसे भी पढ़ें: ग़ज़ा और ईरान के बाद अब तीसरे मुस्लिम देश में मासूम बच्चों का सामूहिक कत्लेआम कर रहा इजरायल