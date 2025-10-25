Advertisement
Lebanon पर Israel ने की भीषण बमबारी, हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर की मौत

Israel Lebanon Airstrike: इजरायल ने सीजफायर के बावजूद लेबनान और गाजा पर हवाई हमले जारी रखे. दक्षिणी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के सीनियर कमांडर अब्बास हसन कार्की की मौत हो गई. यह हमले क्षेत्र में तनाव और संघर्ष को बढ़ा रहे हैं.

Oct 25, 2025, 12:19 PM IST

Israel Lebanon Airstrike: सीजफायर के बावजूद इजरायल गाजा और लेबनान पर हवाई हमले जारी रखे हुए है. इस बीच आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी की हैं, जिसमें  हिज़्बुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर की मौत हो गई है. इजरायली फौज ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हिज़्बुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के मुख्यालय के रसद कमांडर अब्बास हसन कार्की दक्षिणी लेबनान के नबातीह इलाके में मारे गए. 

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, कार्की ने दावा किया कि हाल के महीनों में हिज़्बुल्लाह की युद्धक क्षमताओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों का नेतृत्व किया था. आईडीएफ के मुताबिक, कार्की ने दक्षिणी लेबनान में हिज़्बुल्लाह की क्षमताओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों का नेतृत्व किया और उन्हें आगे बढ़ाया. पिछले साल लड़ाई के दौरान नष्ट हुए बुनियादी ढांचे को बहाल किया. वह संगठन के बल ढांचे को फिर से स्थापित करने और दक्षिणी लेबनान में हथियारों के हस्तांतरण और भंडारण के प्रबंधन के लिए भी ज़िम्मेदार थे.

लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान में एक सड़क पर एक वाहन को निशाना बनाकर इज़राइली हवाई हमले में अब्बास हसन कार्की की मौत हो गई. एक लेबनानी सुरक्षा सूत्र ने सिन्हुआ को पुष्टि की कि कार्की हिज़्बुल्लाह का एक अधिकारी था, हालांकि उसने कोई और जानकारी नहीं दी. लेबनानी मीडिया के अनुसार, कराकी, दक्षिणी मोर्चे के पूर्व प्रमुख अली कराकी के रिश्तेदार थे, जिनकी पिछले साल हिज़्बुल्लाह के लंबे समय से नेता रहे हसन नसरल्लाह के साथ हत्या कर दी गई थी.

कराकी की हत्या इज़राइल द्वारा लेबनान भर में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमले करने की घोषणा के एक दिन बाद हुई, जिसमें हथियारों का एक भंडार और एक ट्रेनिंग सेंटर शामिल है. लेबनानी अधिकारियों ने बताया कि एक बुजुर्ग महिला सहित चार लोग मारे गए. इजरायल ने बुधवार को दक्षिणी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के विशिष्ट राडवान बल के एक प्लाटून कमांडर की हत्या की भी घोषणा की, उस पर हथियार ले जाने और भविष्य के हमलों की योजना बनाने का आरोप लगाया.

