सत्ता की अंधभक्ति में जाति-धर्म देखकर आरोपियों को अपाहिज बना रही UP पुलिस एक्स्पोज़; HC में फटकार

नई दिल्ली: पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमे और मीडिया की सुबह एक ख़ास पैटर्न की खबरों से शुरू होती है. पुलिस ने गौ तस्कर रहमान का किया हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने 25 हज़ार के इनामी बदमाश सुलेमान की टांग में मारी गोली, पुलिस ने दो साल से फरार अरमान को हाफ एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार, पुलिस ने रेप के आरोपी नजीब को मारी गोली, पुलिस ने छेड़खानी के आरोपी सुदामा यादव को एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार, और पुलिस ने लम्बे समय से फरार मुल्जिम राजू तिवारी का किया एनकाउंटर.

ऐसी कार्रवाइयों को अक्सर पुलिस वाले अपने गुड वर्क के तौर पर पेश करते हैं. बाजाब्ता प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर मीडिया के सामने इसे अपनी कामयाबी के तौर पर दिखाते हैं. गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस देशी कट्टा- जिंदा कारतूस, खोखे और चोरी की बाइक आदि की बरामदगी दिखा देती है. पूर्वाग्रह से ग्रस्त मीडिया के लोग भी इसपर पुलिस से कोई काउंटर सवाल करने के बजाए उनकी पीठ थपथपाते हुए ऐसी खबरों का प्रकाशन और प्रसारण करते हैं. ऐसी मामलों में ज़्यादातर आरोपी मुस्लिम, यादव, या अन्य पिछड़े वर्गों के होते हैं, इसलिए कोई सवाल नहीं होता है.

उत्तर प्रदेश में सियासत के साथ ही पुलिस महकमा की आत्मा और नैतिकता मर चुकी है. रोज़ उनके सामने ऐसे मामले आ रहे हैं, लेकिन सभी इसे पुलिस के नार्मल ड्यूटी या कार्य प्रणाली की तरह ले रहे हैं. लेकिन एक वकील कुसुम मिश्रा का ज़मीर जग गया और उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी. हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई और फैसले के साथ ही पुलिस महकमा बुरी तरह एक्स्पोज़ हो गया है कि आखिर कैसे वो अपनी ड्यूटी भूल कर सियासी चमचागिरी, अफसरों की वाहवाही और अपने फायदे के लिए कानून से खिलवाड़ कर रही है. इसके साथ ही इस पूरे मामले में सियासत गरमा गई है. विपक्ष ने पुलिस के साथ ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

हाईकोर्ट ने क्या कहा ?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसी कार्रवाइयों का कानून का गला घोंटना बताया है. आरोपियों से मुठभेड़ में गोली मारने के मामले में हाईकोर्ट ने सख़्त नाराजगी जताते हुए प्रदेश के डीजीपी और एसीएस होम से जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या आरोपियों के पैर में गोली मारने के लिए पुलिस के पास कोई लिखित या मौखिक आदेश होता है? हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि मुठभेड़ की घटनाओं में आरोपियों के पैर में गोली मारना उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक तरह से न्यू नार्मल होता जा रहा है. कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह आला अधिकारियों को खुश करने या फिर आरोपी को सबक सिखाने के लिए किया जा रहा है. ऐसे आचरण को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

हाईकोर्ट ने साफ़ तौर पर कहा है कि दंड देने का अधिकार सिर्फ अदालतों के पास है, पुलिस का काम मुजरिमों को दंड देना नहीं है. भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो कानून के शासन द्वारा शासित है. ऐसे में यहाँ कार्यपालिका,विधायिका और न्यायपालिका के कार्य स्पष्ट हैं, उनकी कार्यक्षेत्र और सीमाएं स्पष्ट कर दी गई है. पुलिस द्वारा न्यायिक क्षेत्र में किसी भी तरह की दखलंदाजी या अतिक्रमण कबूल नहीं होगा. हाईकोर्ट ने पैर में गोली मारने के बढ़ते मामलों को पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग और पुलिस मैन्युअल का उल्लंघन बताया है. हाईकोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश अधिकारियों ने इस मामले में अपनी गलती भी स्वीकार की है और भविष्य में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने का आश्वासन दिया है.

पुलिस स्टेट को मुसीबत में डाल रही है

इस मामले में पूर्व जज और वरिष्ठ वकील सी बी पांडेय कहते हैं, कई बार पुलिस इस लालच में मुलजिम के पैरों में गोली मारती है की उनकी वाहवाही होगी प्रमोशन के लिए कैरेक्टर रोल बनेगा, जबकि अपराधी मरता है तो तमाम जांचे होती हैं, और सब दाव उल्टा पड़ जाता है. इस इस तरह का इनकाउंटर कर पुलिस स्टेट को मुसीबत में डाल रही है. ये प्रथा बिल्कुल गलत है." पूर्व DGP AK जैन ने कहा कि पुलिस वाले के सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब एनकाउंटर करना पड़ता है, तबतक तो ठीक है, लेकिन वाहवाही के लिए एनकाउंटर सही नहीं है.

ये कहानियां जनता जान रही है: उदयवीर सिंह

पुलिस द्वारा हाफ एनकाउंटर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने कहा, "हर व्यक्ति को समझ आता है कि हर बार अपराधी पुलिस का हथियार छिनता है, भागने की कोशिश करता है और मारा जाता है. ये कहानियां जनता जान रही है. जब तथ्य सामने आएंगे तब बड़ी संख्या में हत्या करने वाले, लोगों को अपाहिज करने वालों को जेल जाना पड़ेगा. सजा देने का काम अदालतों का है. योगी और उनकी पुलिस सोचते हैं कि वे सारे निर्णय खुद से ले लेंगे." सपा ने नेता फ़खरुल हसन चांद ने कहा, " भाजपा कानून को नहीं मानती, संविधान नहीं मानती. सजा देने का अधिकार कोर्ट को है, लेकिन सजा कानून के तहत दी जानी चाहिए कौन दोषी, कौन निर्दोष इस समय ये भी तय BJP सरकार कर रही है."

पुलिस वालों के खिलाफ कोर्ट जाएं पीड़ित

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नयाज़ अहमद कहते हैं, " उत्तर प्रदेश में पुलिस काफी अरसे से अपराधियों का धर्म और जाति देखकर उनके खिलाफ पुलिस मैन्युअल का उलंघन कर कार्रवाई कर रही है. ये सब सीनियर अफसरों की सहमति से हो रहा है, क्यूंकि उन्हें सत्ता का संरक्षण हासिल है. इसमें चाहिए के सभी पीड़ित कोर्ट की शरण लें, वो उन उन पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत करें. कानून उन्हें सजा देगा, कानून की नज़र में एक आम नागरिक और पुलिस दोनों बराबर है. कानून को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है. "



इसे भी पढ़ें: रेप केस में कोर्ट से बरी होने वाले SP नेता मोईद खान को छोड़ने के मूड में नहीं UP की योगी सरकार

इसे भी पढ़ें: उत्तराखंड के धर्म परिवर्तन कानून पर उठे सवाल; 7 साल में 62 मुकदमे, एक भी आरोप साबित नहीं, लोग हो रहे रिहा