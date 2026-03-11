हिजाब नहीं है आज़ादी का पैमाना, अमेरिका से बेहतर हालात में हैं ईरानी औरतें; भरोसा न हो तो देख लें ये डाटा

दुनिया में एक बहस बार-बार छेड़ी जाती है कि ईरान में औरत आज़ाद नहीं है, क्योंकि वहाँ हिजाब है. वहां सख़्ती है.वहां पाबंदी है. वहां दक़ियानूस समाज है यानी conservative society है. वहां पुरानी रिवायतें हैं. वहां पर्दा है. बुर्क़ा है, लेकिन आज सवाल यह है कि क्या कपड़ा ही आज़ादी का पैमाना है ? अगर एक औरत हिजाब पहनकर साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, पॉयलेट है तो क्या वो हाशिए पर है ? क्या वो दबी कुचली है ? क्या उसकी समाज में कोई हैसियत या अहमियत नहीं है ? क्या वो गुलाम है ? क्या उसका Exploitation या Molestation हो रहा है ?

ना मैं हिजाब का हामी हूँ ना मुख़ालिफ़ हूँ मैं बस आज़ादी को लिबास के पैमाने पर परखना चाहता हूँ. आज हम ये decode करने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ़ लिबास ही हमारी तरक़्क़ी और डिवेलप्मेंट का पैमाना है या हमारी तालीम, Society में हमारा मक़ाम और नेशन बिल्डिंग में हमारा Contribution अहम है. तो चलिए आज एक ईरान की Conservative Society और दूसरी तरफ़ अमेरिका की Modern Society का मुवाजना करते हैं. ये तज्ज़िया और मुवाजना फैक्ट्स और डेटा के हवाले से करने की कोशिश करेंगे. ये मान कर चलते है की ईरान Conservative है और US मॉडर्न है क्यूँकि यही Perception है.

हम इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया उसके पीछे न्यूक्लियर इनरीचमेंट पर कंट्रोल, महंगाई पर कंट्रोल के साथ-साथ रिजीम चेंज का वादा किया गया. रिजीम चेंज इसलिए कि ईरान में मौजूदा रिजीम में महिलाओ का शोषण हो रहा है. पाबंदियों और सख़्तियों की शिकार हैं ईरान की लड़किया. ईरान में रिजीम चेंज की बहुत सख़्त ज़रूरत है. हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिजाब ईरान का मसला नहीं है. 2022 से पहले ईरान की सड़कों पर निकलने के लिए हिजाब ज़रूरी था, लेकिन 2022 में हुए प्रोटेस्टे के बाद सड़कों पर हिजाब की निगरानी करने वाली मॉरल पुलिसंग हटा ली गई है. अब वहां औरतों के ऊपर है कि वो हिजाब लगाएं या नहीं ? यानी हिजाब की पूरी आज़ादी है, लेकिन ये दुनिया को 2022 के पहले का ईरान पता है.

Add Zee News as a Preferred Source

लेकिन अमेरिका और उसके अलाई हिजाब को मुद्दा बना कर दुनिया भर में जो नैरेटिव सेट करते हैं. हिजाब के नाम पर ईरान का जो परसेप्शन दुनिया भर में बनाया गया है, उससे ईरान की तस्वीर बिलकुल बरअक्स है. हक़ीक़त बिल्कुल अलग है. अमेरिका में जहां महिलाओं की आज़ादी का नारा है. जहां ज़िदंगी के हर मैदान में लड़कियों के परचम लहराने की तस्वीर दिखाई जाती है. उसी मुल्क में Epstein के आईलैंड पर बच्चियों के साथ बेरहमी और वहशी बर्ताव का इल्ज़ाम लगता है, लेकिन वो आज़ादी का तमग़ा लिए फिर रहे हैं, क्योंकि वहां औरत को आज़ादी हासिल है. जिस मुल्क के प्रेसिडेंट पर मासूम बाच्चियों को Molest करने के सबूत मौजूद हैं वो समाज उस प्रेसिडेंट के पीछे खड़ा है. आज़ादी का तालुक ना हिजाब से है ना बिकनी से. अगर ये आज़ादी का पैमाना है, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच की आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी. अब सबसे पहले हम ईरान की पाबंदी और अमेरिका की आज़ादी का मवाज़ना यानी comparison करते हैं.

क्या है ईरान और अमेरिका का फ़ीमेल लिटरेसी रेट ?

ईरान में फ़ीमेल लिटरेसी 85 से 88 फ़ीसद है, जबकि अमेरिका में करीब 99 फ़ीसद है. यहाँ अमेरिका ईरान से बहुत मामूली फ़र्क़ से आगे है, लेकिन याद रखिए 1979 और उस से पहले में ईरान में फ़ीमेल लिटरेसी सिर्फ 35 फ़ीसद थी. और ये वो दौर था जब Iran पर अमेरिका के puppet रज़ा शाह पहेलवी की सरकार थी. 1953 से लेकर 1979 तक यानी 26 साल तक ईरान पर अमेरिकन Culture हावी था. हॉलीवुड की फ़िल्में Cinema Halls में लगती थीं. बिकिनी अलाउड था. लेकिन Female literacy रेट महज़ 35 percent था. अमेरिका के चहेते शाह रज़ा पहलेवी की हुकूमत के जाने के बाद हालात तेज़ी से बदले हैं. आज भी दुनिया को ईरान की 1979 की तस्वीरें दिखाइ ज़ाती हैं, और बताया जाता है कि देखो कल का ईरान कितना मॉर्डन था और आज का ईरान कितना दक़ियानूस है. लेकिन आप ख़ुद सोचिएगा की कौन सा ईरान बेहतर था ? 35 फ़ीसद Literacy वाला या 88 फ़ीसद पढ़ी-लिखी ख़्वातीन वाला ईरान ?

ईरान में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में करीब 60 फ़ीसद लड़कियां हैं, मतलब मर्दों से बेहतर हैं. अब अमेरिका की तस्वीर देखते हैं. अमेरिका में ये डेटा लगभग 56 से 57 फ़ीसद है. यानी जिस देश को महिला विरोधी कहा जाता है, वहाँ हायर एजुकेशन में लड़कियों की तादाद अमेरिका से भी ज़्यादा है. तो सवाल ये है कि क्या हिजाब यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा बंद करता है या अमेरिका की आज़ाद औरतें यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँच पाती है?

साइंस और टेक्नॉलजी के शोबे में ईरानी और अमेरिकन महिला का प्रतिशत

ईरान में 45 से 50 फ़ीसद औरतें साइंस और टेक्नॉलजी के हलक़े में काम कर रही हैं.वहीं अमेरिका में ये शरह 34 से 35 फ़ीसद है.यानी साइंस लैब में हिजाबी ख़ातून का जलवा है. और सुपरपावर का पावर इस शोबे में ईरान से शिकस्त खा रहा है. एक टर्म है STEM, that stands for Science, Technology, Engineering और Maths इसमें ईरानी महिलाएँ अमेरिका की महिलाओं से बेहतर हैं, तो फिर वही सवाल उठेगा कि क्या हिजाब साइंस का दुश्मन है ?



किस देश में है ज्यादा फ़ीमेल वर्क फ़ोर्स ?

इस शोबे में ईरानी महिलायें पीछे हैं. ईरान में फ़ीमेल लेबर पार्टिसिपेशन करीब 14 से 17 फ़ीसद है. अमेरिका में करीब 56 से 57 फ़ीसद है, यानी रोजगार में अमेरिका आगे हैं. अमेरिका क्यों आगे हैं ? एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका में फ़ीमेल ऑर्गनाइज़्ड sectors में काम कर रही हैं, जिससे उनका डेटा आसानी से मिल जाएगा जबकि ईरान में महिलाएं अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर में काम कर रही हैं, जिसका कलेक्टिव डेटा मिलना बहुत मुशकिल है. जैसे ईरान में लड़कियां ड्राइवर हैं. स्ट्रीट वेंडर हैं. शॉपकीपर्स हैं. स्माल स्केल बिज़नेस कर रही हैं, जिसका डेटा मौजूद नहीं है.



अमेरिका या ईरान किस देश के महिलाएं हेल्थ सेक्टर में आगे ?

ईरान में Maternal mortality रेट एक लाख पैदाईश में 16है, जबकि अमेरिका में 32 है यानी अमेरिका में Maternal mortality रेट ईरान से double है. ईरान में मेडिकल प्रोफेशन में क़रीब 40 से 50 फ़ीसद औरते हैं, जबकि अमेरिका में ये आंकड़ा महज 37 फ़ीसद है. फिर भी ईरान पिछड़ेपन का शिकार है. ईरान में महिलाओं का उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है. ऐसा कहना है अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों का, लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं. साफ़ है कि अमेरिका को ईरान की महिलाओं का दर्द देखने के बजाए अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. Epstein files में मौजूद एक एक तस्वीर, videos और सबूतों को study करना चाहिए. Epstein Files जो इस वक्त DOJ यानी dept of Justice के पास है, उन्हें इसमें शामिल एक एक दरिंदे को अंजाम तक पहुँचना चाहिए.

अमेरिका और ईरान में कितना है Gender Pay Gap ?

Equality को लेकर अमेरिका में ये एक बहस का मुद्दा है. अमेरिका में फ़ीमेल औसतन पुरूष के कमाए गए 1 डॉलर के बदले लगभग 82 से 84 सेंट कमाती हैं.यानी लगभग 16 से 18 फ़ीसद सैलरी डिस्क्रिमिनेशन है. अमेरिका में रंगभेद के साथ साथ जेंडर पे गैप और बढ़ जाता है. व्हाइट मेल के एक डॉलर के मुकाबले ब्लैक फ़ीमेल 67 सेंट कमाती है. अमेरिका में लगभग 41 से 42 फ़ीसद फ़ीमेल ने कहा कि उन्हें वर्क प्लेस पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है. अमेरिका में सेक्सुअल हरासमेंट के लगभग 76 फ़ीसद केसेज़ फ़ीमेल दर्ज कराती हैं.



सिविलियन गन कल्चर और हत्या के मामले अमेरिका से कम ईरान में

अभी तक आपने अमेरिका में महिलाओं की क्या पोज़िशन है उसकी तस्वीर देखी. अब अमेरिका की समाजी तस्वीर की भी कुछ झलकियां देखते हैं. ईरान में सिविलियन गन कल्चर लगभग नहीं है. अमेरिका में हर साल 45 हज़ार से ज़्यादा लोग फ़ायरिंग में मारे जाते हैं. तो सवाल है, आखिर कौन-सा समाज ज़्यादा सुरक्षित यानी महफ़ूज़ है? ईरान में एंटी-डिप्रेसेंट दवाओं का इस्तेमाल अमेरिका के मुक़ाबले कम होता है.तो सवाल है कि क्या मॉर्डन होना ख़ुशी की गारंटी है या अपने कल्चर को मज़बूती से पकड़े हुए तरक्की की राह में आगे बढ़ना ख़ुशी का ज्यादा अच्छा पैमाना है ? ईरान में सिंगल पैरेंट फ़ैमिली बहुत कम हैं.अमेरिका में करीब 40 फ़ीसद बच्चे सिंगल पैरेंट फ़ैमिली में पलते हैं. ईरान में क़ैदियों की आबादी करीब एक लाख में 230 है, और अमेरिका में 530. यानी दुनिया की सबसे बड़ी जेल आबादी अमेरिका में है. ईरान में मर्डर रेट करीब एक लाख में 2 है, जबकि अमेरिका में 1 लाख में 6 है. यानी अमेरिका में क़त्ल की शरह ईरान से तीन गुना ज़्यादा है.

Conclusion

तो सवाल ये नहीं है कि महिला ने हिजाब पहना है या नहीं ? सवाल ये है कि क्या वो पढ़ रही है ? क्या वो समाज में कंट्रीब्यूट कर रही है ? क्या वो सेफ़ महफ़ूज़ है ? क्या उसे इज़्ज़त मिल रही है ? अगर जवाब हां है, तो हिजाब गुलामी नहीं Choice है, मर्ज़ी है, आज़ादी है. किसी मुल्क या मुआशरे का अपना कल्चर होता है. ईरान की तस्वीरे तो यही बोलती हैं, डेटा तो यही कहता है. लेकिन इसके बावजूद दुनिया को यही बताया जाता है कि ईरान महिलाओं का दुश्मन है. वही अमेरिका ईरान पर महिला उत्पीड़न का आरोप लगाकर दबाव बनाता है. पाबंदियां लगाता है. यहां तक कि हमले भी कर देता है. लेकिन एक सवाल है, जब आप किसी और मुल्क को औरतों की आज़ादी का सबक पढ़ाते हैं, तो क्या आपने कभी अपने ही समाज की तस्वीरें देखी हैं ? आप दावा करते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी आप हैं. आप दावा करते हैं दुनिया की सबसे आज़ाद सोसाइटी आपकी है. आप अमेरिका को ऐसे पेश करते हैं जैसे ज़मीन पर जन्नत हो, जहां न दुख है, न बीमारी है, न बेरोज़गारी,न क़त्ल, न ज़ुल्म, न इस्तेहसाल न भेदभाव. हर तरफ़ अम्न . हर तरफ़ सुकून हर तरफ़ इत्मिनान, लेकिन ज़रा हक़ीक़त देखिए जिस देश को महिलाओं की आज़ादी का सबसे बड़ा झंडाबरदार कहा जाता है, उसी देश में फ़ीमेल आज भी मेल के 1 डॉलर के मुकाबले औसतन सिर्फ़ 82 से 84 सेंट कमाती हैं. ये कैसी आज़ादी है? तो सुनो अमेरिका दुनिया की किसी भी तहज़ीब को society को समाज को किसी मज़हब तुमसे ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है. चंद powerful लोगों ने तुम्हारे समाज को बेहद घिनौना बना दिया है. तीन चार साल की मासूम बच्चियों का रेप करते हो. उसे अज़ीयत देते हो और मार कर जानवरों की तरह खा जाते हो और खुद को मॉडर्न कहते हो? और तुम्हारा पूरा समाज ख़ामोश तमाशाई बना रहता है, लेकिन याद रखना this silent is very loud और जब तुम्हारा कर्म एक दिन लौट कर आएगा तो हैरान परेशान मत होना.

इसे भी पढ़ें: Iran US War: तानाशाहों की पांच निशानियां, आप तय करें कि किससे है विश्व शान्ति को खतरा ?

इसे भी पढ़ें: ईरान-इजराइल-अमेरिकी जंग की पहले हो चुकी थी भविष्यवाणी; हार की दहलीज पर बाहुबली