Opinion: पवन सिंह का अंजलि राघव को मंच पर चिकोटी काटना गलत है तो, नितीश के हिजाब खींचने का बचाव क्यों?

बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार पिछले दो दिनों से महिलाओं के निशाने पर हैं. भरी सभा में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने वाले मुख्यमंत्री से लोग माफ़ी की मांग कर रहे हैं. खासकर महिला अधिकार कार्यकर्ता नितीश के खिलाफ खड़ी हो गयी हैं. भाजपा को छोड़ सभी दलों के नेता नितीश के इस कृत्य की आलोचना कर रहे हैं. यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव ने भी महिला डॉक्टर का पक्ष लेते हुए नितीश कुमार की आलोचना की है.

सोशल मीडिया पर नितीश कुमार को 'ठरकी' और मानसिक रोगी तक बताया जा रहा है. कुछ लोग इसकी तुलना कौरवों की सभा में द्रोपदी के चीरहरण से कर रहे हैं. क्रान्ति की धरती बिहार के निवासियों से सवाल पूछ रहे हैं कि द्रोपदी का चीरहरण करने के बाद महाभारत हो गया था, लेकिन भरी सभा में महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने पर इतनी खामोशी क्यों है?

सपा नेता सुमैया राणा ने लखनऊ में नितीश कुमार और उत्तर प्रदेश के काबीना वजीर संजय निषाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है. संजय निषाद का इस मामले में दिया गया बयान नितीश की हरकतों से भी ज्यादा शर्मनाक है!



नितीश कुमार का ये कोई पहला मामला नहीं है, जब उन्होंने किसी महिला के सम्मान को एक खुले मंच पर रौंदा हो. उसे अपमानित किया हो. कुछ माह पहले नितीश कुमार ने एक महिला सम्मान प्रोग्राम में अवार्ड लेने आई महिला के गले में हार डाल दिया था.

एक बार वो तस्वीर खींचाते वक़्त मंच पर एक महिला की पीठ पर हाथ रखते देखे गए हैं. इस तरह के उनके विडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं.

इससे पहले विधानसभा में उन्होंने जनसँख्या वृद्धि रोकने में पढ़ी-लिखी लड़कियों की अहमियत बताते हुए शब्दों की मर्यादा को जिस तरह लांघ दिया था, उसकी अपेक्षा किसी भी मुख्यमंत्री से या किसी भी नेता से कम से कम विधानसभा के अंदर तो नहीं की जा सकती है. नितीश कुमार की हरकतों को देखकर सहज ही ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो मानसिक तौर पर अस्वस्थ्य हैं. उन्हें इलाज़ और आराम दोनों की सख्त ज़रूरत है.

लेकिन हिजाब खींचने को लेकर कुछ लोग नितीश कुमार का बड़ी बेशर्मी से बचाव कर रहे हैं. उनकी दलील है कि नितीश का हिजाब खींचना एक fatherly act था, न कि किसी 'ठरकपन' में उन्होंने ऐसा किया है? वहीँ कुछ लोग डॉक्टर के हिजाब के विरोध में ही खड़े हो गए हैं. उनका मानना है कि डॉक्टर को ऐसे सार्वजनिक स्थान पर नौकरी का ऑफर लेटर लेते वक़्त हिजाब में नहीं होना चाहिए. इससे पहचान का संकट पैदा होता है.

पहले fatherly act वाले से पूछना चाहूँगा कि क्या कोई बाप अपनी बेटी का इस तरह घूँघट खींच सकता है? भरी सभा में, खुले मंच पर, कैमरे के सामने अपनी बेटी से इस तरह की हरकत कर सकता है? आप घूंघट छोड़िये क्या सार्वजनिक पद पर बैठा आदमी इस तरह पब्लिकली किसी महिला को छू सकता है ? अगर नहीं तो फिर किसी का हिजाब खींचने का क्या औचित्य है? इसको जस्टिफाई करने की कोशिश क्यों की जा रही है?

कुछ दिनों पहले भोजपुरी सिंगर और अभिनेता पवन सिंह ने एक लाइव म्यूजिक कंसर्ट में मंच पर मौजूद अपनी सह-कलाकार अंजलि राघव की कमर में चिकोटी काट ली थी, जिसके लिए उन्हें भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और आखिर में माफ़ी तक मांगी पड़ी थी. कहा गया कि अंजलि राघव कलाकार हैं, वो स्टेज परफॉर्मर हैं, उन्होंने लहंगा- चोली पहन रखा था. ये सब उनकी निजी पसंद और आज़ादी का मामला है, लेकिन बिना सहमति के किसी की कमर में चिकोटी काट लेना उसके सम्मान के खिलाफ है.

तो नितीश कुमार तो फिर कम के कम, एक नाचने और गाने वाले कलाकार से कहीं ज्यादा इज्ज़तदार आदमी हैं, वो एक राज्य के 20 सालों से मुख्यमंत्री है, इसलिए उनसे ऐसी हरकत की उम्मीद आखिर कैसे की जा सकती है?



सार्वजनिक समारोह में अगर उस डॉक्टर ने हिजाब लगाया था तो ये उसका अपना चॉइस का मामला है. इसका सम्मान किया जाना चाहिए.दूसरे की आज़ादी को भी स्पेस देना हमें सीखना होगा. अगर हम किसी महिला या लड़की को सार्वजनिक स्थलों पर अपनी कमर, खुली टाँगे, और वक्ष स्थल दिखने वाले कपड़े पहनने से नहीं रोक सकते हैं, तो फिर हिजाब पर ये हमला क्यों होता है? यहाँ भी उसे पहनने वाली महिलाओं की मर्ज़ी पर छोड़ देना चाहिए. ये उनका शरीर है? ये उनके कपड़े हैं, वो जितना चाहें इसे ढंके या खुला छोड़ दें.

हर महिला अपना सौन्दर्य दूसरों को दिखाना ही चाहती हैं, ये तथ्य आजतक किसी शोध में साबित नहीं हुआ है, न कभी किसी महिला ने इसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है..ये पुरुषों की गढ़ी गई थ्योरी है.

क्या किसी पुरुष को आजतक किसी ने कहा है कि तुम पैंट- शर्ट, कुरता- पाजामा, धोती- कुरता, लुंगी- गंजी, चड्डी- बनियान पहनो, या उघाड़ बदन ही रहो, और बाहर घूमों? तो फिर महिलाओं को ये ज्ञान देने वाले पुरुष कौन होते हैं?

मुसलामानों में 20 फीसदी भी ऐसी महिलाएं नहीं होंगी जो घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर निकलने के पहले हिजाब पहनती होंगी. बिहार में ये आकंडा और कम हो सकता है. नकाब या हिजाब सिर्फ कल्चर का हिस्सा नहीं है, ये महिलाओं को सुरक्षा भी प्रदान करता है.

नकाब या हिजाब लगाने वाली महिलाओं को जिस दिन ये भरोसा हो जाए कि दुनिया का पुरुष सुधर गया है, उसके अंदर का शैतान मर चुका है, राह चलती माहिलाओं को लेकर उनका नजरिया बदल चुका है, सरकार ने समाज की सभी महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी ले ली है, उसी दिन महिलाएं नकाब, हिजाब और घूंघट उतार फेकेंगी. उसमें आग लगा देंगी..

जब- जब उन्हें मौका मिला है, उन्होंने उतारा भी है. खुद को साबित किया है.

अगर कोई लड़की हिजाब में डॉक्टर की नौकरी का ऑफर लेने आयी है, तो कैसे मान लिया जाए कि वो एक कमजोर महिला होगी.. एक दकियनूस महिला होगी?

क्या उसने मेडिकल का compitative एग्जाम पास नहीं किया होगा? पांच साल एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं की होगी. एक साल इंटर्नशिप नहीं किया होगा? सरकारी डॉक्टर बनने के लिए कोई एग्जाम या इंटरव्यू पास नहीं किया होगा?

हिजाब महिलाओं के सिर्फ चेहरे और जिस्म पर लगा होता है, उसकी आँखें और दिमाग हमेशा खुली होती है. वो दुनिया को उतना ही देख पाती है, जितना एक नग्न आदमी या औरत देखता या देखती है.

बिहार में अपने 20 सालों के शासनकाल में नितीश कुमार ने महिलाओं के हक़ में जो काम किये हैं, वो न तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती, न तमिलनाडू की मुख्यमंत्री रहते हुए जयललिता, न बिहार की मुख्यमंत्री रहते हुए राबड़ी देवी, न बंगाल में ममता बनर्जी, न मध्य प्रदेश में उमा भारती और न दिल्ली में सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित ने किया था.

नितीश कुमार ने सत्ता में आते ही 2005 में पंचायत चुनाव में 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू कर दिया. सरकारी नौकरी में 50 फीसदी महिला आरक्षण लागू किया. आठवीं और १०वीं के बाद पढाई छोड़ कर घर बैठ जाने वाली लड़कियों को साइकिल देकर कॉलेज भेज दिया. एक- एक रुपये के लिए पतियों पर निर्भर रहने वाली महिलाओं को आजिविका योजना से जोड़कर उन्हें उधमी बनना सिखाया, उहें आत्म-निर्भर बना दिया. शराब पर पाबंदी लगाकर शराबी पतियों से रोज़ पिटने वाली महिलों को घरेलु हिंसा से मुक्ति दिलाने का काम किया..

अगर बिहार में लालू प्रसाद ने दलितों और पिछड़ों को आवाज़ देने का काम किया, उन्हें सशक्त बनाया तो नितीश ने राज्य की आधी आबादी को बोलने, साहस देने, ताकत देने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है. जब इतिहास लिखा जाएगा, तो इसे हमेशा नितीश कुमार की उपलब्धियों के तौर पर याद किया जाएगा.

लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि नितीश कुमार की गलतियों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाए. उसपर पर्दा डाल दिया जाए. उसे भुला दिया जाए. नितीश कुमार ने किसी पूर्वाग्रह से महिला डॉक्टर का हिजाब हटाया होगा, ऐसा हम नहीं मानते हैं, लेकिन इस कृत्य की आलोचना तो करनी ही होगी, और नितीश कुमार को बड़ा दिल दिखाते हुए इसपर अफ़सोस जाहिर करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए.इससे उनका कद घटता नहीं बल्कि और ऊंचा हो जाता..

