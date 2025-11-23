Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3052457
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

क्रिसमस पर हिंदूवादियों का बवाल, ईसाई समुदाय के समर्थन में जमात-ए इस्लामी ने कर दी बड़ी मांग

Chaos on Christmas: भारत में ईसाई समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण त्योहार (क्रिसमस) को लेकर बवाल खड़ा हो गया है. कई राज्यों में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने क्रिसमस के त्योहार के आयोजन में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की. इसको लेकर जमात-ए-इस्लामी हिंदी (JIH) के अध्यक्ष ने प्रशासन से अपील की है कि इस प्रकार की घटना को रोकरने के लिए तुरंत कोई उचित कदम उठाए जाएँ, ताकि ईसाई समुदाय का त्योहार सम्मानजनक माहौल में मनाया जा सके. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 25, 2025, 12:06 AM IST

Trending Photos

क्रिसमस पर हिंदूवादियों का बवाल, ईसाई समुदाय के समर्थन में जमात-ए इस्लामी ने कर दी बड़ी मांग

Chaos on Christmas: भारत में अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुस्लिम और ईसाई पर उनके धार्मिक पहचान के आधार पर हमले तेज हो गए हैं. ईसाई समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण त्योहार (क्रिसमस) के आयोजन को लेकर भारत के कई राज्यों में हिंदूवादी संगठनों द्वारा बवाल किया गया और ईसाई समुदाय के सदस्यों से बदतमीजी की गई. इन घटनाओं को लेकर जमाअत-ए-इस्लामी हिंद (JIH) ने चिंता व्यक्त की है और प्रशासन से शांति, सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए समय रहते उचित कदम उठाने की अपील की है. 

जमात ए इस्लामी (JIH) के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने क्रिसमस से पहले देश के विभिन्न हिस्सों में ईसाई समुदाय से जुड़े कथित घटनाक्रमों पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने प्रशासन से उचित कदम उठाने की अपील की है, ताकि क्रिसमस का पर्व भयमुक्त और सम्मानजनक माहौल में मनाया जा सके.

सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने कहा कि जमात-ए-इस्लामी हिंद (JIH) को ईसाई समुदाय के कुछ वर्गों पर हमलों, धमकी और परेशान किए जाने की खबरें चिंतित करती हैं. उन्होंने कहा कि यदि ऐसे मामलों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो इससे डर और अविश्वास का माहौल बन सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का संविधान समानता, धर्म की स्वतंत्रता और आपसी सम्मान पर आधारित है. इन मूल्यों को कमजोर करने वाली किसी भी स्थिति पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए. जमात-ए-इस्लामी हिंद (JIH) ईसाई समुदाय के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है.

जमात-ए-इस्लामी हिंदी (JIH) के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह ने बताया कि कई नागरिक समाज संगठनों ने कुछ क्षेत्रों में प्रार्थना सभाओं में धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत लगाए गए आरोपों जैसी घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया है. इन घटनाओं से कई ईसाई परिवारों में चिंता और असुरक्षा की भावना पैदा हुई है. ऐसे सभी मामलों का समाधान केवल कानून के दायरे में और उचित प्रक्रिया के तहत ही किया जाना चाहिए.

सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने कहा कि धार्मिक त्योहारों के समय प्रशासन को अतिरिक्त संवेदनशीलता और सतर्कता बरतने की जरूरत होती है. उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि क्रिसमस समारोह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हों और किसी भी तरह के डर या व्यवधान की स्थिति न बने. उन्होंने अपील की कि कानून का इस्तेमाल बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए.

सैयद सादातुल्लाह हुसैनी ने भारत की ताकत याद दिलाते हुए कहा कि भारत की ताकत उसकी विविधता और समावेशी चरित्र में है. जमाअत-ए-इस्लामी हिंद का मानना है कि हर धार्मिक समुदाय के अधिकारों और गरिमा की रक्षा राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है. उन्होंने प्रशासन और नागरिकों से मिलकर शांति, आपसी सम्मान, और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने की अपील की.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Christmas celebrationminority newsToday News

Trending news

Christmas celebration
क्रिसमस पर हिंदूवादियों का बवाल, ईसाई समाज के समर्थन में जमात-ए इस्लामी ने की अपील
Bangladesh news
ढाका सुलग रहा है; छात्र आंदोलन से कट्टरपंथी हिंसा तक, बांग्लादेश किस ओर जा रहा?
Delhi News
Opinion: सांसों पर संकट, संसद में प्रतीक; बीजेपी राज में Clean Air Goal 200 साल दूर!
Pakistani Leader Threatens India
हमारी मिसाइलें दूर नहीं हैं; बांग्लादेश के समर्थन में Pak के ने दी IND को धमकी
Indonesia News
टी20I में मलिंगा का रिकॉर्ड टूटा, इंडोनेशिया के गेंदबाज ने एक ओवर में झटके 5 विकेट
australia news
ऑस्ट्रेलिया शर्मसार! Bondi Beach के बाद उस्मान ख्वाजा और उनके बच्चों पर नस्लीय हमला
Bangladesh news
बम बलास्ट से दहला बांग्लादेश, भीषण विस्फोट में एक की मौत
Air Indian
पुराने भारतीय चावल आरिफ हबीब ने खरीदा पाकिस्तान का सरकारी एयर लाइन्स (PIA)
Ajmer News
अजमेर उर्स में शाकाहारी लंगर की धूम, देग चखने के लिए उमड़ी जायरीनों की भीड़
Uttar Pradesh Crime News
दरिंदगी की हदें पार; 6 साल के मासूम के साथ हैवानियत, आरोपी अमन गिरफ्तार