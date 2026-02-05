मुसलमान से लफड़ा, पुलिस नहीं सुन रही शिकायत तो लगा दो 'मकान बिकाऊ है' का पोस्टर

House for sale poster: उत्तराखंड में दो पड़ोसियों के बच्चों के आपसी झगड़े के बाद एक परिवार ने मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगा दिया. दो दिन पहले आगरा में भी ऐसा ही किया गया था. मामले की जांच में पाया गया कि पड़ोसी को सबक सिखाने और फ़ौरन पुलिस कार्रवाई की उम्मीद में दोनों जगह लोगों ने अपने घरों पर इस तरह के पोस्टर लगाए थे.
Trending Photos
नई दिल्ली: भाजपा शासित राज्यों में अब मुसलमानों से कोई झगड़ा होने, उसे सबक सिखाने, पुलिस से तुरंत कार्रवाई कराने या फिर मोहल्ले से मुसलमानों को निकालने के लिए एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है. लोग अपने घरों में मुसलमानों से परेशान होकर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा देते हैं,जिसका विडियो वायरल होते ही उनके मनोकूल एक्शन हो जाता है.
ताजा मामला उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले के रूद्रपुर का है. यहं एक परिवार की शिकायत है कि वो विशेष समुदाय से परेशान होकर पलायन को मजबूर है. पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी सुनवाई न करने के इल्ज़ाम लगाए हैं. ये मामला जिले के मुख्यालय रूद्रपुर की सुभाष कालोनी का है.
यहाँ के एक परिवार ने विशेष समुदाय के कुछ लोगो पर मारपीट का इलज़ाम लगाया और पुलिस को तहरीर देने के बाद भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए घर के बाहर मकान बिकाऊ का बोर्ड लगा दिया. इसके बाद पुलिस और ख़ुफ़िया विभाग में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर की बुनियाद पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.
सुभाष कालोनी निवासी कमलेश ने बताया कि पड़ोस के रहने वाले आकिब, शाकिब, मुस्कान, गुड्डु और पप्पू आये दिन उनसे झगड़ा करते रहते हैं. बीते दिनों बच्चो के विवाद में उनसे मारपीट की गई, जिसमे उनकी माँ उर्मिला के सर में गंभीर चोट आई है. उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इससे पहले भी कई बार उनका उत्पीड़न किया गया, लेकिन पुलिस में शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है. इसलिए उन्होंने अपना घर बेचने का फैसला लिया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उनके घर पहुंचकर जाँच भी शुरू की है.
वहीँ, इस मामले में रूद्रपुर सीओ सिटी प्रशांत कुमार ने बताया कि बच्चों के विवाद में दो पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है.उन्होंने खुद घटना स्थल पर पहुंचकर पूछताछ कर मामले की जानकारी ली है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.
इसे भी पढ़ें: अब मोहल्ले में नहीं रहेगा समुदाय विशेष का लड़का; लोगों ने फाड़ दिए 'मकान बिकाऊ है' के पोस्टर!
गौरतलब है कि दो दिन पहले ही आगरा के कमलानगर से ऐसा ही एक मामला सामने आया था. मोहल्ले में 30 लोग अग्रवाल समाज के रहते हैं, और उनके बीच एकमात्र मुस्लिम लड़का रहता था. किसी बात पर एक दिन एक व्यक्ति का सन्नी नाम के उस लड़के से विवाद हुआ, तो पूरे मोहल्ले ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया. 30 घरों में मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए गए. पुलिस ने सन्नी को पकड़ कर जेल भेज दिया तब जाकर मामला शांत हुआ. इसके पहले पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, क्यूंकि सन्नी पर ऐसा कोई आपराधिक आरोप ही नहीं था. लेकिन पुलिस ने मकान बिकाऊ है का पोस्टर वायरल होने के बाद उसे मारपीट और शान्ति भंग करने के आरोप में जेल भेज दिया. इस मोहल्ले का कई विडियो वायरल है, जिसमें एक महिला साफ़-साफ़ यह कह रही है कि अग्रवाल के मोहल्ले में एक मुसलमान क्यों रहा रहा है. उसके खिलाफ लोग बढ़ा-चढ़ाकर झूठे आरोप लगा रहे हैं.
इसे भी पढ़ें: Agra News: भगवान नगर में 30 वैश्य समाज और 1 मुस्लिम का घर; फिर भी मकान बेचकर जाना चाहते हैं वो
इसे भी पढ़ें: Yogi government and Muslims: योगी सरकार के काम-काज से संतुष्ट, लेकिन धार्मिक विभाजन से नाराज़ हैं मुसलमान!