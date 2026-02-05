Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3099432
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंमुसलमान से लफड़ा, पुलिस नहीं सुन रही शिकायत तो लगा दो मकान बिकाऊ है का पोस्टर

मुसलमान से लफड़ा, पुलिस नहीं सुन रही शिकायत तो लगा दो 'मकान बिकाऊ है' का पोस्टर

House for sale poster: उत्तराखंड में दो पड़ोसियों के बच्चों के आपसी झगड़े के बाद एक परिवार ने मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगा दिया. दो दिन पहले आगरा में भी ऐसा ही किया गया था. मामले की जांच में पाया गया कि पड़ोसी को सबक सिखाने और फ़ौरन पुलिस कार्रवाई की उम्मीद में दोनों जगह लोगों ने अपने घरों पर इस तरह के पोस्टर लगाए थे. 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Feb 05, 2026, 10:28 PM IST

Trending Photos

मुसलमान से लफड़ा, पुलिस नहीं सुन रही शिकायत तो लगा दो 'मकान बिकाऊ है' का पोस्टर

नई दिल्ली: भाजपा शासित राज्यों में अब मुसलमानों से कोई झगड़ा होने, उसे सबक सिखाने, पुलिस से तुरंत कार्रवाई कराने या फिर मोहल्ले से मुसलमानों को निकालने के लिए एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है. लोग अपने घरों में मुसलमानों से परेशान होकर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा देते हैं,जिसका विडियो वायरल होते ही उनके मनोकूल एक्शन हो जाता है.

ताजा मामला उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले के रूद्रपुर का है. यहं एक परिवार की शिकायत है कि वो विशेष समुदाय से परेशान होकर पलायन को मजबूर है. पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी सुनवाई न करने के इल्ज़ाम लगाए हैं. ये मामला जिले के मुख्यालय रूद्रपुर की सुभाष कालोनी का है.  

यहाँ के एक परिवार ने विशेष समुदाय के कुछ लोगो पर मारपीट का इलज़ाम लगाया और पुलिस को तहरीर देने के बाद भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए घर के बाहर मकान बिकाऊ का बोर्ड लगा दिया. इसके बाद पुलिस और ख़ुफ़िया विभाग में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर की बुनियाद पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.  

Add Zee News as a Preferred Source

सुभाष कालोनी निवासी कमलेश ने बताया कि पड़ोस के रहने वाले आकिब, शाकिब, मुस्कान, गुड्डु और पप्पू आये दिन उनसे झगड़ा करते रहते हैं. बीते दिनों बच्चो के विवाद में उनसे मारपीट की गई, जिसमे उनकी माँ उर्मिला के सर में गंभीर चोट आई है. उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इससे पहले भी कई बार उनका उत्पीड़न किया गया, लेकिन पुलिस में शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है. इसलिए उन्होंने अपना घर बेचने का फैसला लिया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उनके घर पहुंचकर जाँच भी शुरू की है.

वहीँ, इस मामले में  रूद्रपुर सीओ सिटी प्रशांत कुमार ने बताया कि बच्चों के विवाद में दो पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है.उन्होंने खुद घटना स्थल पर पहुंचकर पूछताछ कर मामले की जानकारी ली है. आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

इसे भी पढ़ें: अब मोहल्ले में नहीं रहेगा समुदाय विशेष का लड़का; लोगों ने फाड़ दिए 'मकान बिकाऊ है' के पोस्टर!

गौरतलब है कि दो दिन पहले ही आगरा के कमलानगर से ऐसा ही एक मामला सामने आया था. मोहल्ले में 30 लोग अग्रवाल समाज के रहते हैं, और उनके बीच एकमात्र मुस्लिम लड़का रहता था. किसी बात पर एक दिन एक व्यक्ति का सन्नी नाम के उस लड़के से विवाद हुआ, तो पूरे मोहल्ले ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया. 30 घरों में मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए गए. पुलिस ने सन्नी को पकड़ कर जेल भेज दिया तब जाकर मामला शांत हुआ. इसके पहले पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, क्यूंकि सन्नी पर ऐसा कोई आपराधिक आरोप ही नहीं था. लेकिन पुलिस ने मकान बिकाऊ है का पोस्टर वायरल होने के बाद उसे मारपीट और शान्ति भंग करने के आरोप में जेल भेज दिया. इस मोहल्ले का कई विडियो वायरल है, जिसमें एक महिला साफ़-साफ़ यह कह रही है कि अग्रवाल के मोहल्ले में एक मुसलमान क्यों रहा रहा है. उसके खिलाफ लोग बढ़ा-चढ़ाकर झूठे आरोप लगा रहे हैं. 

इसे भी पढ़ें: Agra News: भगवान नगर में 30 वैश्य समाज और 1 मुस्लिम का घर; फिर भी मकान बेचकर जाना चाहते हैं वो

इसे भी पढ़ें: Yogi government and Muslims: योगी सरकार के काम-काज से संतुष्ट, लेकिन धार्मिक विभाजन से नाराज़ हैं मुसलमान!

About the Author
author img
Hussain Tabish

TAGS

Muslim NeighbourMakan Bikau haihouse for sale postermuslim newsSalaam NewsIndian Muslims

Trending news

Yogi government and Muslims
योगी सरकार के काम-काज से संतुष्ट, लेकिन धार्मिक विभाजन से नाराज़ हैं मुसलमान!
bulldozer action
मामला कोर्ट में फिर भी सरकार ने चला दिया दुकानों पर बुल्डोज़र; मुस्लिम समाज नाराज़!
Muslim Boycott in Ghoti
हिन्दुओं ने ख़त्म किया मुसलमानों का बहिष्कार, लेकिन दिलों में बन गया दरार कौन भरेगा ?
muslim news
इटावा मजार विवाद में DFO कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को मिली राहत, इस दिन होगी अगली सुनवाई
muslim news
'गोदान' फिल्म में मुसलमानों को दिखाया खलनायक, बॉयकॉट की हो रही अपील
amu news
AMU में 15 दिनों से जारी धरना, छात्रसंघ चुनाव न कराने को लेकर गुस्सा
shadab zakati
बदनाम हुए तो क्या हुआ नाम भी तो हुआ, फिर रेप के इल्ज़ाम में फंसे शादाब ज़काती!
muslim news
राजस्थान की इस मुस्लिम बेटी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 430 KM की रेस जीत बनी रोल मॉडल
muslim news
KGMU प्रशासन की नोटिस पर चलेगा बुलडोजर, 6 मजारों पर कार्रवाई की आहट
muslim news
अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद गिरफ्तार, इस दिन कोर्ट में होगी पेशी