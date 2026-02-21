मुगलों का 'मीना बाजार' शोषण नहीं, महिला मुक्ति का था प्रतीक; अधजल गगरी है योगी का ज्ञान!

Agra Meena Bazaar History: दक्षिणपंथी संगठनों पर लगातार भारतीय इतिहास, खासकर मुगल और मुसलमानों से जुड़े इतिहास को तोड़- मरोड़ कर पेश करने के आरोप लगते रहे हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुगल सल्तनत और मीना बाजार को लेकर विवादित बयान दिया है. इसके बाद देशभर में मुगल इतिहास को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है. इतिहासकार योगी आदित्यनाथ के बयान को बेतुका और तथ्यों से परे होने का दावा कर रहे हैं, जबकि विपक्षी दल इसे धुव्रीकरण की सियासत करार दे रहे हैं.

दरअसल, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती के मौके पर आगरा में दावा किया कि "मुगल शासकों ने हिंदू बहनों और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए आगरा के अंदर मीना बाजार बनाया था." योगी आदित्यानाथ ने आगे कहा था कि "इसलिए अब हमारी सरकार आगरा में उस जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने जा रही है."

हिंदू संगठनों की तरह सीएम योगी का बयान है बेतुका!

मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ के जरिये किए गए इस दावे को लेकर इतिहासकारों, विपक्षी दलों और आम लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने योगी आदित्यनाथ के इस दावे को बेतुका बताया और एक समुदाय विशेष को टार्गेट करने, सियासी माइलेज हासिल करने लिए इस तरह के बयान देने के आरोप लगाए हैं. ऐसे में समझना जरूरी है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दावा सही है? क्या सच में आगरा का मीना बाजार कथित हिंदू बहन-बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए मुगल बादशाह ने शुरू किया था?

भारतीय इतिहास में आगरा का महत्व कई मायनों में खास है. आगरा में ही दुनिया की सबसे भव्य दिव्य इमारतों में शुमार और प्रेम की निशानी 'ताजमहल' मौजूद है, जिसको लेकर अक्सर हिंदू संगठन विवाद खड़ा करते हैं. हिंदूवादी संगठन 'ताजमहल' को 'तेजोमहालय' मंदिर होने का दावा करते हैं. इसको लेकर कोर्ट में मुकदमा भी लंबित है. यहां से कुछ दूरी पर मौजूद 'मीना बाजार' का महत्व भी भारत के इतिहास में अहम है. कई इतिहासकार मुगल बादशाहों के दौर में स्थापित की गई 'मीना बाजार' को महिला सशक्तिकरण के तौर पर एक बेहतरीन निशानी बताते हैं, वह भी ऐसे समय में जब समाज पर प्रदा प्रथा हावी था. 'मीना बाजार' जैसे आयोजनों की शुरुआत अकबर काल (1556–1605) से मानी जाती हैं.

मीना बाजार या खुशरोज बाजार क्यों था खास?

मुगल दौर में आगरा किले के भीतर लगने वाला मीना बाजार कोई आम बाजार नहीं था, बल्कि शाही परिवार की औरतों के लिए आयोजित एक विशेष उत्सव हुआ करता था. इतिहासकारों के मुताबिक इसे कई जगह 'खुशरोज बाजार' (Khusrooz Bazaar) भी कहा गया है. मुगल दरबार के अभिलेखों में इसका जिक्र मिलता है, खासकर मुगल बादशाह अकबर के दरबारियों में से एक 'अबुल फजल' की कृति आईने-ए-अकबरी में शाही आयोजनों के संदर्भ में ऐसे उत्सवों का जिक्र मिलता है.

माना जाता है कि मुगलबादशाह अकबर के समय इस तरह के विशेष बाजारों को खूब बढ़ावा मिला. यह आयोजन अक्सर नौरोज (Persian New Year) या शाही पर्वों पर लगाए जाते थे. इतिहासकारों का कहना है कि इस बाजार के जरिए हरम की औरतों को सामाजिक सहभागिता और सीमित आर्थिक गतिविधि का मौका मिलता था. उस दौर में न सिर्फ मुगल दरबार में बल्कि आम सामाजिक ढांचे में भी प्रदा प्रथा का गहराई से पालन किया जाता था. ऐसे में मीना बाजार शाही औरतों के लिए एक सुरक्षित सामाजिक स्पेस के रूप में विकसित हुआ.

'सोमा मुखर्जी' अपनी पुस्तक 'Royal Mughal Ladies and Their Contributions' में लिखती हैं कि शाही औरतें खास मेलों और बाजारों में स्टॉल लगाती थीं, जहां वे गहने, कपड़े, कढ़ाई और कलात्मक वस्तुएं प्रदर्शित करती थीं. इससे उन्हें सामाजिक पहचान और सहभागिता का मौका मिलता था. इतिहासकार अब्राहम इराली (Abraham Eraly) अपनी पुस्तक 'The Mughal World' में लिखते हैं कि मुगल दरबार की जिंदगी सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें उत्सव, सांस्कृतिक सरगर्मियां और शाही मेलों की भी अहम भूमिका थी. मीना बाजार उसी सांस्कृतिक रिवायत का हिस्सा था, जहां संगीत, साज-सज्जा और उत्सव जैसा माहौल होता था.

मीना बाजार से जुड़ी एक मशहूर कहानी यह भी है कि बादशाह 'शाहजहां' ने पहली बार 'मुमताज महल' को मीना बाजार में ही देखा था. शाहजहां ने बाद में मुमताज से शादी की और उनकी मौत के बाद दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहाल का निर्माण 1632 से 1653 के बीच कराया. शाहजहां की मुमताज से मीना बाजार में मुलाकात की बात को ज्यादातर इतिहासकार लोककथा मानते हैं और इसे ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं माना जाता.

क्या होता था मीना बाजार में?

आगरा किले के भीतर मौजूद मीना बाजार एक लंबी गैलरी के रूप में बताया जाता है, जहां दोनों ओर कोठरियां या दुकानों जैसी संरचनाएं थीं. इसे आम जनता के लिए नहीं, बल्कि शाही परिवार के इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया था. आज भी आगरा किले के संरक्षित हिस्सों में इसके अवशेष देखे जा सकते हैं. सोमा मुखर्जी के मुताबिक, मुगल काल में लगने वाला मीना बाजार सिर्फ खरीदारी का स्थान नहीं था, बल्कि शाही औरतों के सामाजिक मेल-मिलाप का एक खास माध्यम भी माना जाता था. सोमा के मुताबिक, यह मान लेना सही नहीं है कि मुगल हरम में रहने वाली औरतों की जीवन पूरी तरह महल की चारदीवारी तक सीमित था. मीना बाजार जैसे आयोजनों के जरिए उन्हें बाहरी दुनिया की महिलाओं से मिलने और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का अवसर मिलता था.

'Royal Mughal Ladies and Their Contributions' में सोमा मुखर्जी लिखती हैं कि मुगल बादशाहों के जरिये आयोजित ये विशेष मेले मुख्य रूप से औरतों के लिए होते थे, जिनमें शाही हरम की औरतें, राजपूत कुलीन औरतें और मुगल दरबार से जुड़ी अन्य उच्च वर्ग की औरतें शामिल होती थीं. यहां सिर्फ बादशाह और कुछ शहजादों को ही पुरुषों के रूप में एंट्री की इजाजत होती थी. इस तरह मीना बाजार एक सुरक्षित और नियंत्रित सामाजिक मंच बन जाता था, जहां अलग-अलग समुदायों की औरतें आपस में मिलतीं, बातचीत करतीं और सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता था.

मुस्लिम और हिंदू त्योहारों के मौके पर होने वाले ऐसे आयोजनों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रहती थी. शाही महिलाएं कभी-कभी हिंदू अधिकारियों और उनकी पत्नियों को भी आमंत्रित करती थीं, जिससे सामाजिक संपर्क और मजबूत होते थे. यही वजह थी कि मीना बाजार जैसे आयोजनों ने मुगल और राजपूत समाज की उच्च वर्गीय महिलाओं के बीच फैशन और पहनावे के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया.

इतिहासकारों का मानना है कि इस तरह के मेल-मिलाप का असर मुगलकालीन वेशभूषा पर भी पड़ा. मुगल दरबार से जुड़ी हिंदू और राजपूत औरतें धीरे-धीरे मुगल शैली के खास परिधानों को अपनाने लगीं, जिनकी झलक कांगड़ा शैली की पुरानी चित्रकला में भी दिखाई देती है. मुगल काल के फैशन इतने प्रसिद्ध और खास थे कि कई बार किसी मुगल लघु चित्र की तारीख सिर्फ उसमें दिख रही वेशभूषा के आधार पर ही लगभग तय की जा सकती है.

विलियम फॉस्टर के विवरणों में बताया गया है कि मीना बाजार में कुछ औरतें बिना घूंघट (पर्दे) के भी दिखाई देती थीं, जो इस धारणा को चुनौती देता है कि उस समय पर्दा प्रथा पूरी तरह सख्त और सीमित थी. वहीं, इतिहासकर रूमर गॉडन की मानें शाही औरतों को साम्राज्य की मुहर (इम्पीरियल सील) जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का अधिकार दिया गया था. मीना बाजार जैसे आयोजनों के जरिए शाही और उच्च वर्ग की औरतों को सामाजिक रूप से सक्रिय होने का मौका मिलता था, जहां वे अपनी मौजूदगी और प्रभाव दिखा सकती थीं. हालांकि, इतने प्रमाण होने के बावजूद मुख्यधारा के इतिहास लेखन में अक्सर इन औरतों की भूमिका को उतना महत्व नहीं दिया गया.

रिसर्च स्कॉलर तनीषा शर्मा, फ्रॉम हरम टू कोर्ट : सोशियो-पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉयल मुगल वीमेन (1526–1707) में 'मीना बाजार' को भारतीय इतिहास की एक अहम कड़ी बताती हैं. तनीषा शर्मा के मुताबिक, मीना बाजार जैसे आयोजनों में औरतें खुद स्टॉल संभालती थीं और अपनी रुचियों व कलात्मक चीजों को प्रदर्शित करती थीं, जिससे उन्हें सार्वजनिक दुनिया में पहचान मिलती थी. इससे औरतें को न सिर्फ आर्थिक रूप से फायदा मिलता था, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी उन्हें अपनी छवि स्थापित करने का मौका मिलता था. यही वजह है कि

मुगल दौर में कहां-कहां लगता था मीना बाजार?

मुगल काल में लगने वाला मीना बाजार सिर्फ खरीदारी का स्थान नहीं, बल्कि शाही महिलाओं के सामाजिक मेल-मिलाप और सांस्कृतिक सरगर्मियों का अहम मंच माना जाता था. इसलिए मीना बाजार का आयोजन सिर्फ आगरा में ही नहीं होता था. मीना बाजार स्थायी बाजार नहीं था, बल्कि शाही त्योहारों और खास मौकों पर लगाया जाता था. इतिहासिकारों के मुताबिक, मीना बाजार मुख्य रूप से शाही शहरों और किलों में आयोजित होते थे. आगरा किला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जबकि दिल्ली के शाही क्षेत्र, फतेहपुर सीकरी और लाहौर किले में भी इसी तरह के बाजार का जिक्र मिलता है. इतिहासकारों का मानना है कि मीना बाजार ने मुगल काल में औरतों को सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर सक्रिय भूमिका निभाने का मौका दिया, जिससे यह शाही जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया.

