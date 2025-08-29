Pakistan News: बदहाल हालात में पाकिस्तान के गुरुद्वारे, रिपोर्ट में जताई गई चिंता
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2901812
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

Pakistan News: बदहाल हालात में पाकिस्तान के गुरुद्वारे, रिपोर्ट में जताई गई चिंता

Pakistan News: पाकिस्तान में स्थित ऐतिहासिक सिख तीर्थ स्थल जर्जर हालत में हैं. एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गुरुद्वारों और धार्मिक धरोहरों के संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा. इससे सिख समुदाय की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक आस्था पर गहरा असर पड़ रहा है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 29, 2025, 10:11 PM IST

Trending Photos

Pakistan News: बदहाल हालात में पाकिस्तान के गुरुद्वारे, रिपोर्ट में जताई गई चिंता

Pakistan News: 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बने कई हिंदू और सिख धार्मिक स्थल जर्जर हालत में हैं. शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, कई हिंदू और सिख धार्मिक स्थल जर्जर हालत में हैं और कुछ पूरी तरह मिट चुके हैं. लाहौर में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा शहीद गंज भाई तारू सिंह भी इसका शिकार हुआ है.

रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 250 साल पहले बना यह पवित्र सिख तीर्थ स्थल अब बंद पड़ा है और लाहौर के एक व्यस्त बाजार में दुकानों और दीवारों के पीछे छिपा हुआ है. गुरुद्वारे की ज्यादातर जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है.
'खालसा वॉक्स' की रिपोर्ट में कहा गया, "भाई तारू सिंह की शहादत को असाधारण रूप से याद किया जाता है. जब उन्होंने अपने धर्म पर अडिग रहते हुए अपने बाल कटवाने से इनकार कर दिया, तो क्रूर मुगल शासन ने उनके सिर को काटने का आदेश दिया. मुगल शासन के दौरान उनकी दृढ़ भक्ति के लिए उन्हें क्रूर यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने अपनी आस्था से समझौता करने के बजाय मृत्यु को चुना."

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि यह गुरुद्वारा उनकी शहादत स्थली पर बनाया गया था, जहां दुनिया भर के सिख प्रार्थना, चिंतन और उनकी कुर्बानी से प्रेरणा लेने आते थे. रिपोर्ट के मुताबिक, सिख अब इस पवित्र स्थल के केवल एक छोटे हिस्से तक ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा अवैध रूप से कब्जा लिया गया है. दुकानों ने गुरुद्वारे के मैदान पर कब्जा कर लिया है, दीवारें श्रद्धालुओं के रास्ते में बाधा बन रही हैं और स्थल को ऐसी संरचनाओं से घेर लिया गया है, जिनका सिख समुदाय से कोई संबंध नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया, "यह न केवल पाकिस्तान में सिख धरोहर पर हमला है, बल्कि विश्व भर में सिखों की सामूहिक स्मृति, सम्मान और आध्यात्मिक पहचान पर भी आघात है." रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया कि दुख की बात है कि विदेशी धरती पर बैठे खालिस्तानी इस मुद्दे को नहीं देखते या शायद जानबूझकर अनदेखा करते हैं. अगर वे इस अपवित्रीकरण के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो पाकिस्तान से मिलने वाली वित्तीय सहायता बंद हो जाएगी, जो उनके तथाकथित 'आंदोलन' को जीवित रखती है.

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Pakistan NewsPakistan Sikh HeritageSikh religious sites Pakistan

Trending news

Patna Student Death Case
Patna: अब तक अंधेरे में जोया की मौत की गुत्थी, पुलिस ने 25 को किया गिरफ्तार
Principal Married Peon
इतने सलीके से कप में चाय ढालता था चपरासी कि प्रिंसिपल का आ गया दिल;दोनों ने की शादी
Sikar News
आखिरी सांस तक जेल में रहेगा शाहरुख; स्कूल के लिए निकली नाबालिग नहीं लौटी थी अपने घर
Eid Milad un Nabi Dry Day Demand
नवरात्र पर मांस तो ईद मिलादुन्नबी पर बंद हो शराब की दुकानें; मुसलमानों की बड़ी मांग
Maulana Arshad Madani on Hemant Biswa Sarma
'मुसलमानों के लिए आस्तीन का सांप...', असम सीएम को लेकर जमीयत का बड़ा दावा
Uttarakhand news
हरिद्वार में मुतवल्ली ने खुद क्यों ढहा दी मजार? डीएम बांध रहे तारीफ के पुलिंदे
Asaduddin Owaisi on Sambhal Report
'मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म.., संभल जामा मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर भड़के ओवैसी
Muzaffarpur News
AK-47 तस्करी केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, मंज़ूर खान उर्फ बाबू भाई गिरफ्तार
Pakistan News
मलाला के रास्ते पर वजीरिस्तान की लड़कियां; सड़कों पर उतरकर माँगा तालीम का हक
Saudi Arabia on 9/11 Attacks
दोस्त-दोस्त न रहा; अमेरिका में सऊदी अरब पर चलेगा 9/11 हमलों का मुकदमा
;