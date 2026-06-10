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बिरयानी से नफरत और पुलाव से प्यार, जानें कहां से और कैसे भारत पहुंची ये दोनों डिश?

Veg Biryani and Pulao Row: प्राकृति सौंदर्यता के लिए मशहूर उत्तराखंड में इन दिनों खानों को लेकर विवाद खड़ा हो गया. दक्षिणपंथी संगठन के लोगों ने "वेज बिरयानी" के बोर्डों पर नाराजगी का इजहार किया और इससे भावनाएं आहत होने का हवाला देते हुए "पुलाव" शब्द लिखने का अभियान शुरू कर दिया है. इस लेख में, "बिरयानी" और "पुलाव" के इतिहास, जायका व आम लोगों की थाली तक कैसे पहुंची, चर्चा करेंगे.

Written BySalaam Tv Digital Team
Published: Jun 10, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:34 PM IST
बिरयानी से नफरत और पुलाव से प्यार, जानें कहां से और कैसे भारत पहुंची ये दोनों डिश?
Image Credit: (फाइल फोटो)

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