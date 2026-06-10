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Veg Biryani and Pulao History: देश में खाने के नाम को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. यहां "वेज बिरयानी" के बोर्डों को लेकर एक संगठन ने आपत्ति जताई और दुकानदारों से नाम बदलने की अपील की है. इसी बहस के बीच बिरयानी और पुलाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जहां स्वाद से ज्यादा नाम और पहचान पर सवाल उठने लगे हैं.
बहस इस कदर बढ़ गई है कि कुछ लोगों के लिए बिरयानी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक भाव बन गई और वह इसे अपने अकीदत से जोड़कर पेश करने लगे. साथ ही पुलाव को उससे जोड़कर तुलना का नया पैमाना खड़ा कर दिया गया है. अब हालात ऐसे हैं कि जायके की जगह नामों की लड़ाई छिड़ गई है, और शहरों में खाने की थाली से ज्यादा चर्चा उसके नाम की होने लगी है.
उत्तराखंड के हरिद्वार में खानों के नाम को लेकर एक नया विवाद सामने आया है. अखंड परशुराम अखाड़े की अगुवाई में साधु-संतों ने शहर के अलग हिस्सों में एक अभियान चलाया, जहां उन्होंने 'वेज बिरयानी' के नाम से लगाए गए बोर्डों और होर्डिंग्स का पुरजोर विरोध किया. अखाड़े से जुड़े लोगों ने दुकानदारों से नाम बदलने की अपील की है. उनका मानना है कि बिरयानी शब्द से लोगों के मन में मांसाहारी खाने की तस्वीर पैदा होती है, जबकि पुलाव हिंदुस्तानी तहजीब और संस्कृति के ज्यादा करीब माना जाता है. उन्हें ऐसा लगता है कि बिरयानी से पहले वेज लिखा होना कोई मायने नहीं रखता.
इस लेख में बिरयानी और पुलाव नाम कहां से आये इसी पर बात पर करते हैं. मौजूदा वक्त में बात करें तो बिरयानी साउथ एशिया की सबसे मशहूर डिश में से एक है. हिस्टोरियन मानते हैं कि भारत में बिरयानी मुगलिया दौर से शुरू हुई. हालांकि, इसकी सही मालूमात आज भी बहस का मौजू है. इसकी सटीक जानकारी आज बहस का मुद्दा है.
हिस्टोरियन मानते हैं कि बिरयानी का ताल्लुक फारसी यानि आज के ईरान में "पिलाऊ" या "बिरिंग बिरयान" से है. दरअसल, पिलाऊ को ही भारत में पुलाव कहा जाता है. यह ईरान में हल्की आंच पर पकाई जाने वाली डिश है जिसे दही और मसालों में मेरिनेट कर गोश्त के साथ बनाया जाता है. माना जाता है कि ईरानी लोग जब भारत आए तो अपने साथ पिलाऊ भी लाए, जिसने वक्त के साथ अपनी शक्ल, रंग और जायका बदला और बिरयानी बन गई.
कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि दक्षिणी मालाबार के साहिल पर अरब व्यापारियों के जरिए भारत आई. वहीं, तमिल के इतिहास में दूसरी सदी में ऊन सोरू नाम से पहचाने जाने वाले चावल के खाने का जिक्र किया गया है. जिसमें घी, हल्दी धनिया काली मिर्च और तेजपत्ता डालकर बनाया जाता है.
हिस्टोरियन के मुताबिक, मुगल बादशाह अकबर के दरबारी में से अबुल फजल ने अपनी किताब 'आईने-अकबरी' में पुलाव और बिरयानी दोनों का जिक्र किया है. इसमें दोनों के रेसिपी के बारे में डिटेल में बताया गया है. अब हम बात करते हैं लजीज पुलाव की, जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. दरअसल जिस पुलाव को आज आज बिरयानी की जगह दी जा रही है उस पुलाव को न तो किसी संत ने नाम दिया और न ही किसी मौलवी ने.
हिस्टोरियन यही बताते है कि पुलाव नाम की पैदाइश भी मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में हुई. कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि पुलाव संस्कृत के पुलाक से निकला है जिसका मतलब है उबला हुआ चावल. वहीं कुछ स्कॉलर्स इसे फारसी मानते हैं. फारसी जुबान में इसे पोलोव या पिलाव कहने लगे.
पुलाव को पकाने की रेसिपी की बात की जाए तो सबसे पहले इसको बनाने का तरीका दसवीं सदी के फारसी फ़िज़ीशियन और स्कॉलर इब्न सीना ने बताया है. इसीलिए उन्हें ही पुलाव का जनक माना जाता है.
स्कॉलर्स के एक वर्ग का मानना है कि बिरयानी और पुलाव दोनों ही नाम मिडिल ईस्ट से आए हैं. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा बिरयानी को पुलाव या पुलाव को बिरयानी कहना वेबक़ूफी होगी. जिसके नाम के आगे ही वेज लगा दिया जाए तो फिर उससे नॉनवेज का कोई रिश्ता नहीं रह जाता. अब सवाल ये उठता है कि नाम से बदलने से ख़ाने के ज़ायके में भी फर्क़ आएगा.
(लेखक- मुस्तफा रजा-सीनियर सोशल मीडिया एक्जीक्यूटिव)