उत्तराखंड के हरिद्वार में खानों के नाम को लेकर एक नया विवाद सामने आया है. अखंड परशुराम अखाड़े की अगुवाई में साधु-संतों ने शहर के अलग हिस्सों में एक अभियान चलाया, जहां उन्होंने 'वेज बिरयानी' के नाम से लगाए गए बोर्डों और होर्डिंग्स का पुरजोर विरोध किया. अखाड़े से जुड़े लोगों ने दुकानदारों से नाम बदलने की अपील की है. उनका मानना है कि बिरयानी शब्द से लोगों के मन में मांसाहारी खाने की तस्वीर पैदा होती है, जबकि पुलाव हिंदुस्तानी तहजीब और संस्कृति के ज्यादा करीब माना जाता है. उन्हें ऐसा लगता है कि बिरयानी से पहले वेज लिखा होना कोई मायने नहीं रखता.