'कुपवाड़ा से कठुआ तक हर कब्रिस्तान में हैं पाकिस्तानी दहशतगर्दों की कब्र'; हिज़्बुल कमांडर का दावा

मुज़फ़्फ़राबाद में जमात-ए-इस्लामी के एक प्रोग्राम हिज़्बुल कमांडर ने दिया भाषण, वीडियो हुआ वायरल

हिज़्बुल कमांडर शमशेर खान कहता है कि लोलाब और कुपवाड़ा से लेकर कठुआ तक कश्मीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं है जहां पाकिस्तानी नौजवानों (दहशतगर्दों) के अवशेष न हों. इसके बाद वो वीडियो में पाकिस्तान और कश्मीर के बीच के रिश्तों के बारे में बात करता है और कहता है कि कोई भी इन दोनों क्षेत्रों के बीच नफरत पैदा नहीं कर सकता. खान का ये वीडियो बुधवार (8 जुलाई) को मुज़फ़्फ़राबाद में जमात-ए-इस्लामी के एक प्रोग्राम का बताया जा रहा है.यह वीडियो उस घटना के कुछ महीनों बाद आया है, जब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मई में हिज़्बुल मुजाहिदीन के आतंकी की पंजल्ला सोपोर में मौजूद संपत्ति को ज़ब्त किया था.