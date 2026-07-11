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'कुपवाड़ा से कठुआ तक हर कब्रिस्तान में हैं पाकिस्तानी दहशतगर्दों की कब्र'; हिज़्बुल कमांडर का दावा

Pakistan Terrorist Graves In Kashmir: हिज़्बुल मुजाहिदीन के डिप्टी कमांडर शमशेर खान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने दावा किया कि कश्मीर के कई कब्रिस्तानों में पाकिस्तानी नौजवान (आतंकवादी) दफन हैं. इस बयान को लेकर नई बहस छिड़ गई है. वहीं, सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से पाकिस्तान पर आतंकियों को समर्थन और घुसपैठ कराने के आरोप लगाती रही हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 11, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:20 AM IST
'कुपवाड़ा से कठुआ तक हर कब्रिस्तान में हैं पाकिस्तानी दहशतगर्दों की कब्र'; हिज़्बुल कमांडर का दावा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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