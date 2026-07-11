'कुपवाड़ा से कठुआ तक हर कब्रिस्तान में हैं पाकिस्तानी दहशतगर्दों की कब्र'; हिज़्बुल कमांडर का दावा

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Pakistan Terrorist Graves In Kashmir: पाकिस्तान में हिजबुल कमांडर ने कैमरे के सामने यह बड़ा बयान दिया है. हिजबुल कमांडर ने कहा, "कुपवाड़ा से कठुआ तक, कश्मीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं है, जहां कोई पाकिस्तानी दफन न हो." यह भारत के लिए कबूलनामे की तरह भी है, क्योंकि भारत हमेशा से पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें बॉर्डर पार दहशतगर्दाना हमले करवाने के इल्जाम लगाता है. हिजबुल कमांडर का यह बयान साफ करता है कि पाकिस्तान से नौजवान कश्मीर में भारतीय फौज के खिलाफ हमले करने के लिए आते हैं, जिसे भारतीय फौज एनकाउंटर में मार गिराती है.
हिज़्बुल मुजाहिदीन के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शमशेर खान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें शमशेर को ये कहते सुना जा सकता है कि पाकिस्तान के अलग-अलग हिस्सों से आए आतंकवादी कश्मीर में लड़े और मारे गए हैं. वीडियो में शमशेर खान एक सभा को संबोधित करते हुए दिख रहा है, जिसमें वो कहता है कि कश्मीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं है जहां कोई पाकिस्तानी दफन न हो.
मुज़फ़्फ़राबाद में जमात-ए-इस्लामी के एक प्रोग्राम हिज़्बुल कमांडर ने दिया भाषण, वीडियो हुआ वायरल
हिज़्बुल कमांडर शमशेर खान कहता है कि लोलाब और कुपवाड़ा से लेकर कठुआ तक कश्मीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं है जहां पाकिस्तानी नौजवानों (दहशतगर्दों) के अवशेष न हों. इसके बाद वो वीडियो में पाकिस्तान और कश्मीर के बीच के रिश्तों के बारे में बात करता है और कहता है कि कोई भी इन दोनों क्षेत्रों के बीच नफरत पैदा नहीं कर सकता. खान का ये वीडियो बुधवार (8 जुलाई) को मुज़फ़्फ़राबाद में जमात-ए-इस्लामी के एक प्रोग्राम का बताया जा रहा है.यह वीडियो उस घटना के कुछ महीनों बाद आया है, जब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मई में हिज़्बुल मुजाहिदीन के आतंकी की पंजल्ला सोपोर में मौजूद संपत्ति को ज़ब्त किया था.
गोला-बारूद की ट्रेनिंग लेने के लिए POK गया था गुलाम भट, हुई ये बड़ी कार्रवाई
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि घोषित अपराधी की पहचान रोहामा रफियाबाद के गुलाम मोहम्मद भट उर्फ़ हैदर के तौर पर हुई है. उन्होंने कहा, "जांच से पता चला है कि आरोपी गैर-कानूनी हथियार और गोला-बारूद की ट्रेनिंग लेने के लिए गैर-कानूनी तरीके से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर गया था. वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन HM से जुड़ा है और पाकिस्तान से अपनी गतिविधियां चला रहा है."