रंगों के त्योहार पर मोहब्बत की मिसाल, सड़कों पर उतरकर मुस्लिमों ने खिलाई गुजिया

Holi Celebration: पूरे देश में रंगों खुशी और आपसी मेलजोल के साथ होली मनाई जा रही है. कई जगहों पर यह त्योहार भाईचारे और मेलजोल का संदेश दे रहा है, तो वहीं दूसरी जगहों पर कुछ घटनाओं ने प्रशासन को चौकन्ना रहने पर मजबूर कर दिया है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में होली के मौके पर सांप्रदायिक मेलजोल की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली. जहां हिंदू समुदाय ने बड़े उत्साह के साथ होली मनाई.

वहीं, मुस्लिम समुदाय ने भी इसमें खूब हिस्सा लिया. दर्जनों मुस्लिम युवक सड़कों पर उतर आए, लोगों पर फूल बरसाए. उन्होंने आने-जाने वालों को रोककर गुजिया खिलाई और एक-दूसरे को रंग लगाकर भाईचारे का संदेश दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि होली का त्योहार सभी को जोड़ता है और इसी भावना के साथ दोनों समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया. दूसरी तरफ, राजस्थान के टोंक जिले में होली के दौरान दो समुदायों के बीच विवाद हो गया. मंगलवार रात पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के संघपुरा मोहल्ले में पुरानी रंजिश के चलते दो गुटों में झगड़ा हो गया. बात बढ़ गई और दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई. घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और लोग ग्रुप में इकट्ठा होने लगे. सूचना मिलने पर पुलिस और RAC के जवान मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया.

पुलिस ने किया भीड़ को तितर-बितर

पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया और एहतियात के तौर पर शहर के तीन थाना इलाकों में और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई. घटना में दो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हालात अब काबू में हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

अलीगढ़ में मस्जिद के सामने पीते दिखे लोग शराब

इस बीच, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. खबर है कि कुछ लोग हलवाईयन मस्जिद के सामने शराब पीते और होली मनाते दिख रहे हैं. वायरल वीडियो में मौके पर पुलिस फोर्स भी तैनात दिख रही है. वीडियो के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.