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ग्रेगरियन कैलेंडर दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कैलेंडर है.भारत सहित पूरी दुनिया में सरकारी, कारोबार और दैनिक कामों के लिए इसी कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है. इसकी शुरुआत 1582 में पोप ग्रेगरी XIII के जरिये की गई थी. इसका पहला महीना जनवरी होता है. इसी तरह शक संवत और विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत भारत में हुई थी. शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी (CE) में मानी जाती है, और इसे सम्राट कनिष्क (कुषाण वंश) या शालिवाहन राजा के शासन काल से जोड़ा जाता है. शक संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगभग 78 वर्ष पीछे चलता है. ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक अगर ये 2026 का साल चल रहा है, तो शक संवत 1948 चल रहा है. वहीं, विक्रम संवत (57 ईसा पूर्व से शुरू) से चल रहा है.
इसी तरह इस्लामिक देशों में इस्लामिक साल अलग होता है, जिसे हिजरी कहते हैं. 2026 में 1448 हिजरी चल रहा है. ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से करीब 11 दिन पीछे चलता है. ख़ास बात ये है कि शक संवत और विक्रम संवत जैसे हिंदी साल की गणना जहाँ सूर्य से होती है वहीँ हिजरी की गणना चाँद से की जाती है. इसकी शुरुआत 622 ईस्वी (हिजरत का साल) से हुई थी, जब इस्लाम के आखिरी पैगम्बर (स.) अल्लाह के आदेश पर मक्का के विरोधी कबीले और दुश्मनों से बचने के लिए मदीना हिजरत (पलायन) कर गए थे.
इस्लामिक हिजरी साल के मुताबिक मुहर्रम इसका पहला महीना होता है. इसके महीने के नाम मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर/रबीउस्सानी, जुमादुल अव्वल, जुमादुल आखिर/जुमादुस्सानी,रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलकाद / ज़ुलक़अदा और जिलहिज्जा है. इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत पैगंबर ﷺ के हिजरत जैसी एक बड़ी घटना से जुड़ी है, जो सिर्फ़ एक ऐतिहासिक बदलाव नहीं है बल्कि ईमान, कुर्बानी, सब्र और धर्म के न्योते का एक हमेशा रहने वाला संदेश है.
हिजरी साल की शुरुआत क्यों?
हज़रत उमर फारूक (RA) के खिलाफत के दौरान, जब तारीखों को सरकारी अक्षरों में लिखने की ज़रूरत महसूस हुई, तो साथियों की आपसी सलाह से इस्लामी कैलेंडर की नींव रखी गई. इन चार ऐतिहासिक घटनाओं - पैगंबर (PBUH) का जन्म, उनका मिशन, उनकी मौत और उनका माइग्रेशन - पर सोचने के बाद, साथियों (RA) ने पैगंबर (PBUH) के माइग्रेशन को इस्लामी इतिहास का शुरुआती पॉइंट माना; क्योंकि माइग्रेशन (हिजरत) वह निर्णायक पड़ाव था जिसने सही और गलत के बीच एक साफ़ लाइन खींची और इस्लाम को एक मज़बूत सामूहिक और राज्य की नींव दी.
हिजरत तरक्की का शुरुआती मरहला
ऊपर से देखने पर, माइग्रेशन (हिजरत) ज़ुल्म, अव्यवस्था और वतन से अलग होने की घटना लगती है; लेकिन असल में, यह माइग्रेशन इस्लाम के दुनिया भर में तरक्की, जीत और कामयाबी का आधार बना. मदीना में इस्लामी समाज का बनना, पैगंबर की मस्जिद का बनना और दुनिया भर में धर्म के फैलने की शुरुआत इसी ऐतिहासिक घटना के नतीजे थे.
साल की शुरुआत मुहर्रम से क्यों होती है?
साथियों की सलाह पर, इस्लामी साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से तय की गई थी. मुहर्रम को जाहिलियत के ज़माने में भी साल का पहला महीना माना जाता था, और हज से लौटने के बाद नए साल की शुरुआत का यह स्वाभाविक मौका भी था. इस तरह, इस्लामी कैलेंडर ने पिछले क्रम को बनाए रखते हुए इसे इस्लामी पहचान दी.
नए साल होने पर नहीं मनाते हैं जश्न
मुहर्रम अल-हरम इस्लामी साल का पहला महीना है. इसके बावजूद मुसलमान इस पहले महीने को सेलिब्रेट नहीं करते हैं. इसकी दो वजहें हैं, एक तो कर्बला की जंग और उसमें सत्य की रक्षा के लिए शहीद होने वाले मुसलमानों का दुःख और दूसरी वजह ये है कि हर नया साल इंसान को एहसास दिलाता है कि ज़िंदगी का एक और चैप्टर खत्म हो गया है, और ज़िंदगी की पूंजी और कम हो गई है. इसलिए इसमें जश्न जैसा कुछ नहीं है, बल्कि मुहर्रम और हिजरत दुनिया के मुसलमानों को कई तरह के सबक देता है.
आज़माइशों के दौर में ईमान की रक्षा
आज मुस्लिम समुदाय जिन आज़माइशों, परीक्षाओं और दिमागी हमलों का सामना कर रहा है, वे हमें पैगंबर की हदीसों में बताए गए उन हालातों की याद दिलाते हैं, जिनमें ईमान पर अडिग रहना एक बड़ा इम्तिहान बन जाएगा. भौतिकवाद, नास्तिकता, नैतिक पतन और दुनियादारी ने इंसान को ज़िंदगी के असली मकसद से दूर कर दिया है. ऐसे हालात में, एक मुसलमान की पहली ज़िम्मेदारी अपने ईमान, विश्वास और अमाल (कर्मों) की हिफाज़त करना है. सिर्फ़ वही लोग मुश्किलों के तूफ़ान में मज़बूती से खड़े रह पाएँगे जिनका कुरान, मस्जिद और अल्लाह के बंदों की जमातों से गहरा नाता होगा.
दज्जाल के फितने से बचाव के लिए पैगंबर का नुस्खा
अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने दज्जाल के फितने को इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी मुसीबत बताया है. हदीसों में इससे बचाव के कई तरीके बताए गए हैं, जिनमें सूरह कहफ़ पढ़ना खास अहमियत रखता है. हर मुसलमान को शुक्रवार को सूरह कहफ़ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, अपने परिवार को भी ऐसा करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, और इस सूरह के संदेश को समझने की कोशिश करनी चाहिए. इस सूरह की मुख्य सीख ईमान के लिए हर कुर्बानी देने और दुनियावी फ़ायदों को सच्चाई से कम समझने का जज़्बा पैदा करना है.
मुसीबत के वक़्त इबादत की नेकियाँ
जब समाज में गुनाह (पाप), अपराध और गुमराही बढ़ जाती है, तो अल्लाह की इबादत और सेवा की कीमत और अहमियत कई गुना बढ़ जाती है. पैगंबर (ﷺ) ने कहा कि मुश्किल वक़्त में इबादत का इनाम ऐसा है, जैसे कोई मेरी तरफ हिजरत कर रहा हो. इसी तरह, जो लोग अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने, धर्म की आवाज़ फैलाने और उम्मत को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, वे खास खुशखबरी के हकदार हैं.
उम्मत की सबसे बड़ी ज़रूरत: मस्जिद से मज़बूत जुड़ाव
आज, उम्मत की सबसे बड़ी ज़रूरत ईमान और यकीन को फिर से जगाना है. हर मोहल्ले की मस्जिद को धार्मिक जागरूकता और समाज में सुधार का सेंटर बनाया जाना चाहिए, घरों में कुरान की तिलावत और अल्लाह की याद से भरा होना चाहिए, और नई पीढ़ी को धर्म से जोड़ने की गंभीर कोशिशें की जानी चाहिए.
इस्लामी कैलेंडर का फिर से शुरू होना वक़्त की ज़रूरत
चांद का कैलेंडर सिर्फ़ तारीखों का सिस्टम नहीं है, बल्कि इस्लामी सभ्यता, धार्मिक चेतना और उम्माह की पहचान का भी एक अहम हिस्सा है. बदकिस्मती से, पश्चिमी असर की वजह से, इस्लामी इतिहास का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लगभग गायब होता जा रहा है.
नए हिजरी साल की शुरुआत में, हमें अपने लेखों, न्योतों, घोषणाओं और रोज़मर्रा के कामों में हिजरी साल को फिर से लाने, इसे बढ़ावा देने और अपनी नई पीढ़ी को इस्लामी इतिहास और इस्लामी पहचान से जोड़ने की कोशिश करने का वादा करना चाहिए.
अल्लाह तआला हमें नए साल को खुद को परखने, ईमान को फिर से जगाने और कामों में सुधार लाने की तौफ़ीक़ दे.
लेखक:
डॉ. मुफ़्ती मुहम्मद इरफ़ान आलम कासिमी जाने-माने इस्लामिक स्कॉलर हैं. वो भोपाल में रहते हैं, और एक 'आब-ए- हयात' नाम का एक वीकली उर्दू अखबार निकालते हैं.