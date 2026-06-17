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Muharram 2026: कैसे हुई हिजरी की शुरुआत; मुहर्रम क्यों बना अरबिक कैलेंडर साल का पहला महीना ?

Muharram 2026: अरबिक कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम का महीना साल का पहला महीना है, इसके बाद भी मुसलमान इसमें जश्न नहीं मनाते हैं. डॉ. मुफ़्ती मुहम्मद इरफ़ान आलम कासिमी बता रहे हैं कि आखिर मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना क्यों हैं और इस्लामिक कैलंडर हिजरी की शुरुआत कब, किन लोगों ने और किन परिस्थितियों में की थी?

Edited By:Hussain Tabish
Published: Jun 17, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:36 PM IST
Muharram 2026: कैसे हुई हिजरी की शुरुआत; मुहर्रम क्यों बना अरबिक कैलेंडर साल का पहला महीना ?

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Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश जी न्यूज़ में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और देशबंधु अखबार में सेवाएं दे चुके हैं. वह ICSSR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. शिक्षा से एम.फिल और पी.एचडी हुसैन ताबिश पत्रकार के अलावा एक मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी खुद को जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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