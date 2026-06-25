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Muharram: यौमे आशूरा के लिए कितने तैयार हैं मुसलमान; जानिए, क्या करना है इस दिन ?

मुहर्रम की 10 वीं तारीख यानी यौमे आशूरा सिर्फ सड़कों पर जुलूस निकालकर मातम के नाम पर हुड़दंग करने का नाम नहीं है, बल्कि ये दिन रोजा रखने, इबादत करने और प्रेरणा लेने का दिन है. डॉ. मुफ़्ती मुहम्मद इरफ़ान आलम कासिमी बता रहे हैं कि यौमे आशूरा के दिन एक मुसलमान क्या करें.

Edited By:Hussain Tabish
Published: Jun 25, 2026, 10:17 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:17 PM IST
Muharram: यौमे आशूरा के लिए कितने तैयार हैं मुसलमान; जानिए, क्या करना है इस दिन ?
Image Credit: AI आधारित प्रतीकात्मक तस्वीर Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश जी न्यूज़ में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और देशबंधु अखबार में सेवाएं दे चुके हैं. वह ICSSR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. शिक्षा से एम.फिल और पी.एचडी हुसैन ताबिश पत्रकार के अलावा एक मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी खुद को जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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