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मुहर्रम का पाक महीना, जिससे इस्लामी साल शुरू होता है, अपनी रूहानी और तारीखी अहमियत और मजहबी वजहों से मुस्लिम उम्माह के लिए एक खास पैगाम देता है. इस महीने का दसवां दिन, आशूरा का दिन,इस्लाम के इतिहास का एक सुनहरा बाब है, जो सच्चाई और ईमानदारी, सब्र और समर्पण, कुर्बानी, और ज़ुल्म के सामने डटकर हिम्मत के साथ खड़े होने की एक बेमिसाल कहानी से दुनिया का रूबरू कराता है.
आशूरा का दिन सिर्फ़ एक ऐतिहासिक घटना की याद नहीं है, बल्कि एक जिन्दा- जावेद और हमेशा रहने वाला पैगाम है कि जब सच और झूठ के बीच लड़ाई छिड़ जाए, तो ईमान वाले लोगों को हर हाल में सच का साथ देना चाहिए, भले ही इसके लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़े. हज़रत इमाम हुसैन (रह.) और उनके साथियों ने कर्बला की जंग के मैदान में जो आज़ादी, दृढ़ संकल्प और धार्मिक जोश दिखाया, वह दुनिया भर में सच की तलाश करने वालों के लिए रोशनी की किरण बना रहेगा.
कर्बला की घटना हमें सिखाती है कि ज़ुल्म, ज़बरदस्ती, नाइंसाफ़ी और तानाशाही के आगे झुकना मोमिनों का तरीका नहीं है. अपनी जान, अपने परिवार और अपने वफ़ादार साथियों की कुर्बानी देकर हज़रत इमाम हुसैन (रह.) ने यह साफ़ कर दिया कि उसूलों की हिफ़ाज़त और सच्चे दीन की शान के लिए हर कुर्बानी मंज़ूर है, लेकिन झूठ के आगे झुकना मंज़ूर नहीं है.
आशूरा के दिन का एक ज़रूरी पैगाम सब्र और संतोष भी है. कर्बला की तपती ज़मीन पर दिल दहला देने वाले हालात के बावजूद, हज़रत इमाम हुसैन (RA) और उनके परिवार ने सब्र, भरोसे और अल्लाह के हुक्म पर संतोष की एक ऐसी मिसाल पेश की, जो इंसानी इतिहास में बेमिसाल है. यही सब्र इंसान को मुश्किलों और मुश्किलों का सामना करने में मज़बूत बनाए रखता है, और उसे अल्लाह की खुशी का हक़दार बनाता है.
यह दिन कुर्बानी, इंसाफ़, हिम्मत, इंसानी इज्ज़त और मज़हबी इज्ज़त की हिफ़ाज़त के बारे में भी एक बड़ी सीख देता है. आज मुस्लिम समुदाय को हज़रत इमाम हुसैन (RA) की ज़िंदगी से ईमानदारी, एकता, सहनशीलता, इंसानियत की सेवा, सच बोलने और ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत की प्रेरणा लेने की ज़रूरत है.
आशूरा के दिन देश और राष्ट्र में एकता, भाईचारा, सहनशीलता, आपसी मेलजोल और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की भी बहुत ज़रूरत है. नफ़रत, भड़काने, अफ़वाह फैलाने और सांप्रदायिक तनाव से बचते हुए शांति, सुरक्षा और आपसी सम्मान का माहौल मज़बूत करना वक़्त की एक अहम ज़रूरत है. कर्बला के शहीदों की महान कुर्बानियां समुदाय को सिखाती हैं कि मिलकर काम करने की ताकत, आपसी प्यार और उसूलों पर अडिग रहना ही कामयाबी की बुनियाद है.
आशूरा के दिन की अहमियत सिर्फ़ कर्बला की घटना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन रोज़ा रखने की भी बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है. अल्लाह के रसूल (PBUH) ने मुहर्रम के रोज़ों को रमज़ान के बाद सबसे अच्छा रोज़ा बताया है. इस तरह, हज़रत अबू हुरैरा (RA) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (PBUH) ने कहा- "रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अच्छे रोज़े अल्लाह के मुहर्रम महीने के रोज़े हैं, और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अच्छी नमाज़ रात की नमाज़ है." (सहीह मुस्लिम)
इसी तरह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (RA) की रिवायत से पता चलता है कि जब अल्लाह के रसूल (PBUH) ने आशूरा का रोज़ा रखा और अपने साथियों को भी ऐसा करने का हुक्म दिया, तो कहा गया कि यह दिन यहूदियों और ईसाइयों के लिए भी इज्ज़त के लायक है. इस पर, उन्होंने (PBUH) कहा, "अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा, तो मैं भी मुहर्रम की नौवीं तारीख़ का रोज़ा रखूंगा." (सहीह मुस्लिम). इसी बुनियाद पर, उलेमा ने लिखा है कि आशूरा के साथ-साथ मुहर्रम की नौवीं या ग्यारहवीं तारीख को भी रोज़ा रखना चाहिए, ताकि पैगंबर की सुन्नत पर चलने का मकसद पूरा हो सके.
हज़रत आयशा सिद्दीका (RA) की रिवायत से यह भी पता चलता है कि इस्लाम से पहले के ज़माने में, कुरैश आशूरा का रोज़ा रखते थे और अल्लाह के रसूल (PBUH) भी इस दिन रोज़ा रखते थे. मदीना हिजरत के बाद, पैगंबर (PBUH) ने इस रोज़े पर और ज़ोर दिया, हालांकि, रमज़ान का रोज़ा ज़रूरी होने के बाद, इसे इबादत का एक ऑप्शनल काम बनाए रखा गया.
सच तो यह है कि आशूरा का दिन इतिहास, इबादत और किरदार बनाने का एक खूबसूरत मेल है. यह दिन हमें याद दिलाता है कि ईमान की सच्ची भावना सच्चाई पर अडिग रहने, त्याग, सब्र और सहनशीलता की भावना, न्याय और निष्पक्षता की स्थापना और अल्लाह की खुशी की तलाश में है. यह ज़रूरी है कि हम इस महान दिन को सिर्फ़ औपचारिक याद के तौर पर न मनाएं, बल्कि इसके सच्चे पैगाम को अपनी निजी और अवामी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं. अल्लाह हमें कर्बला की घटना से मिली अच्छी सीख को समझने, हज़रत इमाम हुसैन (RA) और कर्बला के शहीदों के नक्शेकदम पर चलने और सच्चाई और ईमानदारी, एकता और भाईचारे, इन्साफ और निष्पक्षता की स्थापना के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की तौफ़ीक़ दे. आमीन.
लेखक:
डॉ. मुफ़्ती मुहम्मद इरफ़ान आलम कासिमी इस्लामी स्कॉलर और पत्रकार हैं. वो 'आब-ए-हयात' नाम के साप्ताहिक उर्दू वीकली के संपादक हैं.