Opinion: कितनी मुसलमान है हरिद्वार से कांवड़ लेकर आने वाली हिजाबी महिला तमन्ना मलिक ?

हरिद्वार से एक महिला कांवड़ लेकर कल अमरोहा पहुंची थी. महिला का नाम तमन्ना मलिक बताया जा रहा है. वो संभल की रहने वाली है. उसी संभल की जहाँ दो साल पहले शाही मस्जिद के सर्वे के बाद भड़की हिंसा और उपद्रव में कथित तौर पर शामिल कई नकाबपोश महिलाओं को भी उठा लिया गया था. पत्थरबाज़ होने का इल्ज़ाम लगाकर उन महिलाओं का चरित्रहनन तक किया गया. उन्हें कोर्ट के फैसले से पहले अपराधी और देशद्रोही बना दिया गया. उनपर मीम्स बनाए गए.

इसके साथ ही आज हिजाब देश में एक बड़े वर्ग और आबादी के लिए घृणा का पात्र है! हिजाबी महिला सुरक्षा के लिए खतरा है! हिजाब महिला आज़ादी के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है! हिजाब पहनी लड़कियां स्कूल और कालेजों में घुसने से रोक दी जाती है! हिजाब देखकर डॉक्टर इलाज करने से मना कर देता है! हिजाब देखकर कुछ लोग सिटी तक मार देते हैं! कुछ जय श्री राम के नारे लगा देते हैं! एक राज्य का मुख्यमंत्री एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींच देता है! हिजाब वाली महिला मुल्ली है!

लेकिन हिजाब पहनकर कांवड़ लेकर आने वाली महिला तमन्ना मलिक अलग है. वो हिजाब में कांवड़ ढो रही है, फिर भी उसकी इज्ज़त है. वो सम्मानित है. उसकी आस्था अनोखी है. अप्रतिम है. वो नए उभरते भारत की तस्वीर है. वो हिन्दू- मुस्लिम एकता और सद्भाव की मिसाल है. ऐसा कल से बताया जा रहा है. तमाम सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर और विडियो वायरल हो रहे हैं.

कल जैसे ही तमन्ना का काफिला नौगांवा सादात क्षेत्र में पहुंचा, वहां मौजूद लोगों ने फूल-मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया. जय श्री राम और भारत माता का उद्घोष करते हुए भीड़ तमन्ना के साथ- साथ चल रही थी. पुलिस भी उसे किसी VIP की तरह सुरक्षा दे रही थी, नमाज पढ़ते लोगों के पिछुआड़े पर लट्ठ बजा देती है!

तमन्ना मलिक हरिद्वार से जत्थे के साथ पवित्र गंगाजल लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के संकल्प के साथ कांवड़ यात्रा कर रही हैं. तमन्ना मलिक की कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. उन्हें पुलिस सुरक्षा के बीच जिले में प्रवेश कराया गया.

तमन्ना अपने जत्थे और श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रही थी. महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उनकी यह यात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है.

तमन्ना ने बताया कि उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर अमन त्यागी से उनकी शादी हो जाएगी तो वो हर साल भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगी.

माशाअल्लाह तीन साल पहले उनकी अमन त्यागी से शादी भी हो गई. उनके अब दो बच्चे भी हैं. इस मन्नत के पूरी होने के बाद से वह लगातार कांवड़ यात्रा कर रही हैं और अपने संकल्प को निभा रही हैं. तमन्ना ने कहा वो भोले की भक्त हैं, भोले में उनकी गहरी आस्था है.

तमन्ना का ये निजी फैसला है, वो किस्से शादी करेंगी कौन से आस्था को अपनाएंगी. तमन्ना का सम्मान किया जाना चाहिए. हम चाहते हैं दुनिया की हर महिला तमन्ना जितना ही आज़ाद रहे. अपने मन की सुने.

लेकिन तम्नान्ना की तरह हर महिला का सम्मान होना चाहिए, वो क्या खाएगी, क्या पहनेगी, किस्से शादी करेगी?

तमन्ना को जब ये आज़ादी है तो मेरठ की बैंक कर्मचारी आकांक्षा को क्यों नहीं है? आकांक्षा की 13 फरवरी को अपने सहकर्मी शाज़ेब राणा से शादी होने वाली थी. इसमें दोनों के घर वालों की रजामंदी थी, लेकिन इसे रोक दिया गया.

शादी के लिए कोर्ट जाने वाले हिन्दू मुस्लिम जोड़े की शादी करवाने के बजाए वकील उन्हें पीट देते हैं. हिन्दू संगठन के लोगों को कचहरी बुला लेते हैं. पुलिस जोड़े को गिरफ्तार कर लेती है. हिन्दू से मुस्लमान या ईसाई बने आदमी की घर वापसी कर दी जाती है.

तमन्ना का प्रहसन जारी है. कुछ लोग इसे तमन्ना के निजी फैसले से ज्यादा अपनी विजय मान रहे हैं. इस्लाम छोड़ चुकी तमन्ना हिजाब भी छोड़ चुकी होगी, लेकिन कांवड़ यात्रा में वो हिजाब में चल रही है.

इस देश में रोजाना हिन्दू लड़कियां मुसलमान से और मुस्लमान लड़कियां हिन्दू पुरुषों से अपनी पसंद की शादियां करती हैं. लेकिन शायद ही किसी मुसलमान ने मुस्लिम पुरुष से शादी करने वाली किसी हिन्दू लड़की का नमाज़ पढ़ते फोटो या विडियो वायरल किया होगा? उसका जश्न मनाया होगा या उसे अपनी जीत मानी होगी?

