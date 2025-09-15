बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े, मानवाधिकार संगठन ने EU को दी चेतावनी

Bangladesh News: बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के दौरान बिगड़ते हालात को लेकर एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने यूरोपीय संघ (EU) को चेतावनी दी है. संगठन का कहना है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान कानून-व्यवस्था, मानवाधिकार और आर्थिक स्थिति तीनों ही मोर्चों पर गिरावट आई है.

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, EU का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 16 से 18 सितंबर तक बांग्लादेश का दौरा करेगा. यह दल देश में मानवाधिकार और सुधारों की स्थिति का आकलन करेगा. इसमें पोलैंड के अर्कादियुश मुलार्चिक, एस्टोनिया के उर्मास पायट, फ्रांस के मुनिर सातौरी, लक्ज़मबर्ग की मानवाधिकार उपसमिति की अध्यक्ष इसाबेल विसेलर-लिमा और नीदरलैंड की कैटरीना विएरा शामिल हैं.

फ्रांस स्थित 'जस्टिस मेकर्स बांग्लादेश इन फ्रांस' ने ईयू को भेजे पत्र में कहा है कि यूनुस सरकार के दौरान देश में भीड़ हिंसा और राजनीतिक हत्याएं बढ़ी हैं. संगठन के मुताबिक अब तक 637 लोगों की हिंसा में मौत हो चुकी है, जिनमें 205 लोग अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के नेता-कार्यकर्ता थे. संगठन ने यह भी बताया कि पिछले एक साल में हिरासत के दौरान गोलीबारी, यातना और जानबूझकर की गई चिकित्सीय लापरवाही के कारण 70 से अधिक लोगों की मौत हुई है. इन मौतों के अधिकतर शिकार अवामी लीग समर्थक रहे हैं.

पत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर हुए हमलों का भी जिक्र है. इसमें बताया गया है कि 1,494 मूर्तियां और शिल्पकृतियां तोड़ी गईं, 120 मज़ारों को नुकसान पहुंचाया गया, 17 चर्च जला दिए गए और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ 2,442 हिंसक घटनाएं दर्ज की गईं. इन घटनाओं में हत्या, बलात्कार, आगजनी और पूजा स्थलों पर हमले शामिल हैं. जेएमबीएफ का आरोप है कि 200 से अधिक दोषी या संदिग्ध चरमपंथियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जिससे देश में मानवाधिकार सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है.

पत्रकारों और मीडिया की स्वतंत्रता पर भी गहरा संकट बताया गया है. संगठन के मुताबिक, पिछले साल 167 पत्रकारों के मान्यता पत्र रद्द किए गए, 266 पत्रकारों पर झूठे हत्या के मुकदमे दर्ज किए गए और 14 से अधिक पत्रकारों को फर्जी आरोपों में गिरफ्तार किया गया. संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि अंतरिम सरकार न्यायपालिका पर सीधा दबाव बना रही है. इसके चलते 50 से अधिक न्यायाधीशों को डराया-धमकाया गया, उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया या जबरन रिटायर कर दिया गया.

पत्र में यह भी कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा, यौन उत्पीड़न और शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक-छात्रों पर पाबंदियां बढ़ी हैं. शिक्षा क्षेत्र में भी डर और धमकी का माहौल है, जिससे शैक्षणिक स्वतंत्रता प्रभावित हुई है. जेएमबीएफ ने ईयू की मानवाधिकार उपसमिति से अपील की है कि वह बांग्लादेश की स्थिति पर सीधे ध्यान दे और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के जरिए अंतरिम सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को जवाबदेह बनाए.