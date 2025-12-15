Advertisement
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे इतने लाख मुसलमान! सबसे ज्यादा भारत पर पड़ेगा असर

 Britain Muslims Citizenship News: ब्रिटिश कानून के तहत 90 लाख से ज़्यादा लोगों की नागरिकता छीनी जा सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ये कानून मुस्लिम समुदाय और दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के लोगों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 15, 2025, 11:22 AM IST

UK Citizenship Law: ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों की नागरिकता खतरे में है. मानवाधिकार संगठनों रनीमेड ट्रस्ट और रिप्रीव की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश की कुल आबादी का लगभग 13 फीसद हिस्सा अपनी ब्रिटिश नागरिकता खोने के खतरे में है. यानी ब्रिटिश कानून के तहत 90 लाख से ज़्यादा लोगों की नागरिकता छीनी जा सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ये कानून मुस्लिम समुदाय और दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के लोगों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं.

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मौजूदा ब्रिटिश गृह सचिव शबाना महमूद के पास किसी की भी नागरिकता रद्द करने की व्यापक शक्तियां हैं, अगर उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर सकता है, भले ही उस व्यक्ति का उस देश से कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध न हो. इस शक्ति का इस्तेमाल 'राष्ट्रीय सुरक्षा' या 'जनहित' के नाम पर किया जाता है. मानवाधिकार संगठनों का तर्क है कि यह शक्ति बहुत ज़्यादा, गुप्त और भेदभावपूर्ण है, जो खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाती है.

इन देशों पर पड़ेगा असर
रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों में लगभग 984,000 भारतीय मूल के लोग, 679,000 पाकिस्तानी मूल के लोग और बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मूल के लोग शामिल हैं. सोमालिया, नाइजीरिया, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के ब्रिटिश नागरिक भी खतरे में हैं. रिपोर्ट से पता चलता है कि हर पांच में से तीन अश्वेत लोग इस खतरे की चपेट में हैं, जबकि 20 में से सिर्फ़ एक गोरा ब्रिटिश नागरिक खतरे में है. इसका मतलब है कि जातीय अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की नागरिकता रद्द होने की संभावना 12 गुना ज़्यादा है.

विंड्रश घोटाले की गूंज
संगठनों ने अपनी रिपोर्ट में विंड्रश स्कैंडल का जिक्र किया, जिसमें कैरिबियन मूल के कई ब्रिटिश नागरिकों की नागरिकता रद्द कर दी गई और उन्हें देश से निकाल दिया गया. रिपोर्ट में तर्क दिया गया कि मौजूदा कानून नागरिकता की दोहरी व्यवस्था बनाते हैं. गोरे ब्रिटिश लोगों के लिए स्थायी नागरिकता और मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सशर्त नागरिकता.

कानूनों में बदलाव
रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में कानून में बदलाव किया गया, जिससे बिना किसी सूचना के नागरिकता रद्द करने की अनुमति मिल गई. 2025 में एक नया प्रावधान पेश किया गया, जिसके तहत, भले ही कोई अदालत यह फैसला दे कि नागरिकता रद्द करना गलत था, फिर भी अपील प्रक्रिया पूरी होने तक नागरिकता बहाल नहीं की जाएगी. 2010 से, 200 से ज़्यादा लोगों की नागरिकता रद्द कर दी गई है, जिनमें से ज़्यादातर मुसलमान हैं. शमीमा बेगम का मामला इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है.

संगठनों की मांगें
रनीमेड ट्रस्ट और रिप्रीव ने मांग की है कि ब्रिटिश नागरिकता अधिनियम की धारा 40(2) को पूरी तरह से रद्द किया जाए और इन शक्तियों के इस्तेमाल को फौरन सस्पेंड किया जाए. रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर राष्ट्रवादी राजनीति और मज़बूत होती है, तो इन कानूनों का दुरुपयोग बढ़ सकता है. फिलहाल, UK के गृह मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है.

UK Muslims Citizenship Risk

