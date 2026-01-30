Advertisement
क्या CPI(M) के साथ जाएंगे हुमायूं कबीर? मोहम्मद सलीम से मुलाकात के बाद सियासी हलचल

Humayun Kabir And Mohammed Salim Meeting: हुमायूं कबीर की CPI(M) नेता मोहम्मद सलीम से मुलाकात के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. इस मुलाकात से दोनों के बीच गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हैं. इस बीच बिकाश रंजन भट्टाचार्य ने सफाई दी है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 30, 2026, 08:35 AM IST

West Bengal Politics News: बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर और CPI(M) नेता मोहम्मद सलीम की मुलाकात का एक वीडियो राजनीतिक गलियारों में वायरल होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. इस मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए CPI(M) सांसद बिकाश रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि दो लोगों के बीच निजी मुलाकात पर सवाल उठाना गलत है.

CPI(M) सांसद बिकाश रंजन भट्टाचार्य ने कहा, "मुझे नहीं पता कि यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है. क्या ऐसा कोई प्रतिबंध है कि दो सज्जन एक-दूसरे से नहीं मिल सकते? सिर्फ इसलिए कि उनका कोई राजनीतिक संबंध है? यह गलत अटकलें हैं." भट्टाचार्य ने आगे कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद लोग व्यक्तिगत स्तर पर मिल सकते हैं और इसे गठबंधन या साजिश के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने TMC और BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियां अक्सर ऐसे वीडियो और मुलाकातों का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करती हैं.

भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सिंगूर में हाल ही में हुई रैली के वायरल वीडियो पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आरोप लगाया कि TMC ने रैली में स्कूली छात्रों का इस्तेमाल किया और उन्हें बड़ी भीड़ दिखाने के लिए मजबूर किया. भट्टाचार्य ने कहा, "यह TMC पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है. TMC और BJP की बैठकों में वे उन लोगों को मजबूर करते हैं जिन्हें किसी न किसी तरह से सरकारी फायदे मिल रहे हैं. स्कूली छात्रों का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया गया कि बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई थी."

भट्टाचार्य ने कहा, "एक अच्छी-खासी फैक्ट्री को शिफ्ट कर दिया गया. यह हमारी अर्थव्यवस्था और पश्चिम बंगाल के कामकाजी वर्ग की कीमत पर ममता की तरफ से मोदी को एक तोहफा था." उन्होंने याद दिलाया कि सिंगूर में टाटा मोटर्स नैनो फैक्ट्री बंद होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए. 

गठबंधन की संभावनाओं के बारे में एक सवाल के जवाब में भट्टाचार्य ने पार्टी का रुख साफ किया. उन्होंने कहा, "देखिए, हमारी पार्टी का रुख बहुत साफ है कि हम वामपंथी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों के बीच एकता बनाना चाहते हैं और वह फैसला अपरिवर्तित है." उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि CPI(M) किसी भी सत्ताधारी पार्टी के साथ समझौता नहीं करेगी, बल्कि इसके बजाय विपक्षी एकता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी.

इनपुट -IANS

क्या CPI(M) के साथ जाएंगे हुमायूं कबीर? मोहम्मद सलीम से मुलाकात के बाद सियासी हलचल
