"मस्जिद मैं बनाऊंगा, रोक..”, बाबरी विवाद पर हुमायूं कबीर ने CM योगी को दिया सीधा चैलेंज

Humayun Kabir on Babri Masjid: पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद को लेकर राजनीति गरमा गई है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस विवाद में कूद पड़े हैं. सीएम योगी ने कहा कि बाबरी मस्जिद को दोबारा नहीं बनने दिया जाएगा. जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने वाले MLA हुमायूं कबीर ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया है.

हुमायूं कबीर ने कहा कि वह मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की कॉपी जरूर बनाएंगे और उन्हें कोई नहीं रोक सकता. उन्होंने सीधे आदित्यनाथ को चैलेंज करते हुए कहा, "मस्जिद मैं बनाऊंगा, रोक सको तो रोक लो." न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए विधायक हुमायूं कबीर ने कहा, "यह लखनऊ या उत्तर प्रदेश नहीं है, न ही यह अयोध्या है, यह बंगाल है, जिस पर ममता बनर्जी का राज है. भारतीय संविधान के मुताबिक, मुसलमानों को मस्जिद बनाने का अधिकार है, जैसे दूसरे लोग मंदिर या चर्च बनाते हैं.

इस दौरान हुमायूं कबीर ने कहा कि उन्होंने 6 दिसंबर, 2025 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने की बरसी पर मस्जिद की नींव रखी थी और 11 फरवरी, 2026 को कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा. उन्होंने आगे कहा कि सुबह करीब 10 बजे कुरान पढ़ते हुए करीब 1,200 लोग काम शुरू करेंगे. इस दौरान हुमायूं ने योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा, "अगर आप इसे रोकना चाहते हैं, तो कोशिश करके रोक लें. लेकिन वह किसी से नहीं डरते और किसी दबाव में नहीं झुकेंगे. मस्जिद बनेगी. रोक सको तो रोक लो."

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है पूरा मामला

दरअसल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बाबबंकी जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, "हमने कहा था कि हम राम लला के पास आएंगे और वहां मंदिर बनाएंगे. मंदिर बन गया है. क्या इसमें कोई शक है?" उन्होंने कहा कि कयामत के दिन तक बाबरी मस्जिद नहीं बनाने दिया जाएगा. इसके बाद उन्होंने कहा कि कयामत का दिन कभी नहीं आएगा, और इसलिए बाबरी मस्जिद कभी दोबारा नहीं बनेगी. जो लोग कयामत के दिन के आने का सपना देखते हैं, वे बस सड़ जाएंगे. वह समय कभी नहीं आएगा.