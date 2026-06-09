मुगलबादशाह ने गाय की कुर्बानी पर फतवा

वैसे भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गाय को बिरादरान ए-वतन (हिंदुओं) में माता का दर्जा दिया जाता है. मुसलमान न के बराबर ही गाय को काटते हैं. इतिहास बताता है कि अपने दौर में शहंशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने भी फ़तवा दिया था कि बकरीद पर गाय की क़ुर्बानी न दी जाए. इसी तरह से दारुल उलूम देवबंद की ओर से भी फ़तवा जारी किया गया था कि गाय का वध न करें क्योंकि हम साझा विरासत के पैरोकार हैं और ऐसा कोई कार्य न करें कि जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस न लगे. वास्तव में यह बात सभी धर्मों पर लागू होती है.