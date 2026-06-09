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Opinion: सड़क पर नमाज या सियासी उकसावा? हुमायूं कबीर के बयान पर छिड़ी नई बहस

मई की भीषण गर्मी से तप रहे भारत में पश्चिम बंगाल के विवादित और भड़काऊ बयानों के लिए चर्चित नेता हुमायूं कबीर ने सियासत का तापमान और बढ़ा दिया है. उन्होंने ऐलान किया है कि आने वाली बकरा ईद पर मुसलमान सड़कों पर नमाज़ पढ़ेंगे.

Written ByFiroz Bakht Ahmad
Published: Jun 09, 2026, 02:25 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:28 AM IST
Opinion: सड़क पर नमाज या सियासी उकसावा? हुमायूं कबीर के बयान पर छिड़ी नई बहस
Image Credit: प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

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Firoz Bakht Ahmad

Firoz Bakht Ahmad

फिरोज बख्त अहमद मशहूर शिक्षाविद और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के पूर्व कुलाधिपति हैं. वो आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री और भारत रत्न मौलाना आज़ाद के वंशज हैं. फिरोज बख्त मुस्लिम समाज, सियासत, शिक्षा, साहित्य और देश की गंगा- जमुनी तहजीब पर लिखते हैं. वो ZEE NEWS NETWORK से गेस्ट राइटर के तौर पर जुड़े हैं.  

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