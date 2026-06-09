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मई की भीषण गर्मी से तप रहे भारत में पश्चिम बंगाल के विवादित और भड़काऊ बयानों के लिए चर्चित नेता हुमायूं कबीर ने सियासत का तापमान और बढ़ा दिया है. उन्होंने ऐलान किया है कि आने वाली बकरा ईद पर मुसलमान सड़कों पर नमाज़ पढ़ेंगे. आलोचकों के मुताबिक यह न सिर्फ गैर-इस्लामी, गैर-कानूनी और गैर-इंसानी कृत्य है, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी ठीक नहीं माना जा सकता.
इतिहास की विडंबना यह भी है कि कई बार भोले-भाले आम मुसलमान ऐसे ही उत्तेजक बयान देने वाले नेताओं को अपना प्रतिनिधि मान लेते हैं. माना जा रहा है कि हुमायूं कबीर का यह बयान पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज न पढ़ने संबंधी निर्देशों की पृष्ठभूमि में आया है, जिन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से समर्थन मिला था.
इस्लाम क्या सिखाता है?
इस्लाम हमें सिखाता है कि मजहब के नाम पर कभी नफरत, लड़ाई या किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए. सच्चा ईमान अच्छे बर्ताव, सब्र और इंसानियत से दिखता है. कुरबानी का मतलब सिर्फ जानवर काटना नहीं है बल्कि अल्लाह की इबादत, अल्लाह के रसूल की पैरवी, गरीबों की मदद और जरूरतमंदों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के काम आना है.
ऐसे जानवर की कुरबानी हरगिज ना करें जिससे किसी को तकलीफ हो. कुर्बानी का वीडियो सोशल मीडिया पर न डालें, इससे दूसरों का दिल दुख सकता है और सबसे जरूरी बात, कुर्बानी का कचरा गली या सड़क पर न फेंकें. उसे सही जगह पर फेंकने का इंतजाम करें और साफ सफाई रखें.
क्या है धर्म, अधिकार और इंसानियत?
दुनिया में धर्म सभी अच्छे होते हैं. इस्लाम के बारे में कोई भी शख्स किसी भी तरह की राय रखे, यह उसका निजी अधिकार और मुद्दा है, मगर तीन बढ़िया बातें जरुरी हैं. प्रथम तो इस्लाम कहता है "लकुम दीनोकुम वले यदीन," अर्थात् "तुम्हें तुम्हारा धर्म मुबारक, हमें हमारा."
दूसरी बात है "हुक़ूक़-उल-इबाद", यानी "बिना किसी फर्क के दूसरों के जायज अधिकारों की मान्यता." और तीसरा है, "फ़मैयांमल मिस्काला ज़र्रातिन खैरईंयरा, वमैयांमल मिस्काला ज़र्रातिन शररईंयरा". यानी अगर कोई भी मुस्लिम कितनी ही मामूली और छोटी सी अच्छाई किसी के साथ भी करेगा तो उसे उसका बदल मिलेगा. इसी तरह से अगर कोई भी मुस्लिम किसी के साथ भी कोई भी बुराई की तो उसका भी वैसा ही बदल यानि सज़ा मिलेगी. इन्हीं बातों से साफ जाहिर है कि सड़क पर नमाज़ पढ़ना ग़ैर इस्लामी है.
हदीस और कुरान की रौशनी में कहां करें इबादत
हदीस और कुरान की रौशनी में सफ़ाई के साथ हज़रत मुहम्मद (स.अ.) के मुताबिक सात स्थानों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, जिन में सड़क शामिल है. जो आम रास्ता हो, जिस में सड़क, जहाज या रेल के डिब्बे के अंदर का रास्ता वगैरा भी शामिल हैं, वहां पर नमाज की मुनादी है.
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस्लाम की शुरूआत में अपने हाथों से कुदाल के ज़रिए एक ऐसी निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार को गिरा दिया था, जिसे कुछ जोशीले मुस्लिम सहाबा ने किसी ग़ैर मुस्लिम की ज़मीन को कब्ज़ा कर वहां मस्जिद बना कर दीन की ख़िदमत करनी चाही. यह चरित्र था पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद (स.अ.) का, मगर क्या हम उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं? इस संदर्भ में एक जुमला भी बनाया गया है, "हम हजरत मुहम्मद (स.अ.) को तो मानते हैं, मगर उनकी (बात) नहीं मानते."
सार्वजनिक स्थल पर पूजा इबादत को लेकर विवाद क्यों?
इसके ठीक विपरीत, मुस्लिमों की भी जायज शिकायत है, बल्कि जिससे कुछ हिंदू भाई भी परेशान होते हैं कि जब कांवड़ यात्राएं बुलंद लाउड स्पीकरों के साथ निकलती हैं और रास्ते घंटों के लिए जाम होते हैं, या धार्मिक कथाएं, जागरण, दशहरे, गुरु पर्व आदि की सवारियां निकलती हैं तो उससे भी समस्याएं, झगड़े होते हैं. इसका तर्क यह दिया जाता है कि ये तो साल में एक बार ही होते हैं, मुस्लिम तो हर शुक्रवार को सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं.
अब इस में सरकार यह कर सकती है कि सिर्फ ईद, बकरीद और जुमातुल विदा (रमज़ान का आखिरी जुमा) के 25 से 30 मिनट तक नमाज़ को इजाजत दी जा सकती है. वैसे भी अगर मस्जिद में जगह कम है तो दो या तीन बार जमाते की जा सकती हैं. ये घरों या छतों पर भी हो सकती हैं. आमतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों कहना है कि मस्जिद में जगह कम होने पर ही बाहर नमाज अदा की जाती है, वह भी इसलिए क्योंकि इसे सामूहिक तौर पर अदा करना होता है.
क्या हम अपने धर्म को समझ पाए हैं?
हमारे साथ परेशानी यह है कि खुद हम ही अपने मजहब को अपने आप नहीं समझे हैं और न ही दूसरों को समझा पा रहे हैं. यह भी एक सच्चाई है कि अल्लाह सिर्फ मुस्लिमों का नहीं, सभी का है, जिसे रब्बुल आलमीन कहा जाता है, यानि सभी का खुदा.
ऐसे ही हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रहमतुल्लिल आलमीन, यानी सिर्फ मुस्लिम को वरदान देने वाला नहीं, बल्कि सभी पर रहमत न्यौछावर करने वाला पैग़म्बर. हालांकि, इस्लाम को एक फुटबॉल की तरह इधर उधर भटकाया जाता रहा है. इसके लिए दूसरे धर्म वालों को क्या दोष दें, हमारे अपने ही कुछ उलेमा, सियासी राजनेता और बौद्धिक वर्ग के लोग शामिल हैं, जैसा कि बंगाल के हुमायूं कबीर, जो धमकी दे रहे हैं कि न सिर्फ सड़कों पर नमाज़ पढ़ेंगे बल्कि बकरा ईद पर गायों को जिबह (वध) भी करेंगे. ऐसे ही लोगों की वजह से सांप्रदायिक दंगे होते हैं और जान-ओ-माल का नुकसान होता है.
मुल्क-ओ-क़ौम को ग़लत रास्ते पर डालने वाले दिगभ्रष्ट करने वाले ऐसे लोगों की तोड़ करने वाले लोग भी मुस्लिम समाज में मौजूद हैं, जैसे "इंटर फेथ हार्मनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया" के अध्यक्ष ख़्वाजा इफ्तिखार अहमद, जिन्होंने उसी बंगाल के मुसलमानों को मुबारकबाद दी है और साथ ही बकरीद पर उन्होंने गाय की क़ुर्बानी न करने का फैसला लिया है. शायद मुस्लिम इस बात को भूल गया है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि गाय का दूध रहमत है और गोश्त ज़हमत (ज़हर) है. गाय के बचाव में इससे अधिक क्या कहा जा सकता है.
उधर योगी आदित्यनाथ के मठ के सामने ही बहुत बड़ा बूचड़खाना है, जहां सरकार की अनुमति से अनगिनत गाएं और उनके मासूम बछड़ों को काटा जाता है. इस पर भी लेखक लिख चुका हूं, मगर कोई सुनवाई नहीं. देश के लगभग 90 फीसदी बीफ व्यापारी गैर मुस्लिम हैं.
मुगलबादशाह ने गाय की कुर्बानी पर फतवा
वैसे भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गाय को बिरादरान ए-वतन (हिंदुओं) में माता का दर्जा दिया जाता है. मुसलमान न के बराबर ही गाय को काटते हैं. इतिहास बताता है कि अपने दौर में शहंशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने भी फ़तवा दिया था कि बकरीद पर गाय की क़ुर्बानी न दी जाए. इसी तरह से दारुल उलूम देवबंद की ओर से भी फ़तवा जारी किया गया था कि गाय का वध न करें क्योंकि हम साझा विरासत के पैरोकार हैं और ऐसा कोई कार्य न करें कि जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस न लगे. वास्तव में यह बात सभी धर्मों पर लागू होती है.
भारत के मुसलमान इस बात को भलीभांति समझते हैं कि कुरान उनका धार्मिक संविधान है तो डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर का लिखा क़ानून उनका राष्ट्रीय संविधान है. जब किसी भी धर्म, आस्था को मानने वाला सड़क पर आता है तो वह भारतीय पहले होता है और हिंदू, मुस्लिम बाद में. अब समय है कि हमें न तो हिंदू कार्ड, न मुस्लिम कार्ड बल्कि भारत (इंडिया) कार्ड ही थामना होगा, ताकि जगत गुरु बनने की राह पर इन स्पीड ब्रेकरों से बचते हुए हिंदू-मुस्लिम "ह" और "म", "हम" बन जाएं.