राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने दिया अल्टीमेटम, तो भड़क गए मुस्लिम दिग्गज नेता, कहा- 'नहीं दे...'

Husain Dalwai on Election Commission: हाल में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के इल्जाम लगाए थे. इस बीच चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी और विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और राहुल गांधी को अल्टीमेटम दे दिया. इस अल्टीमेटम पर एक सीनियर मुस्लिम नेता भड़क गए.

Aug 18, 2025, 04:17 PM IST

Husain Dalwai on Election Commission: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार इलेक्शन कमीशन पर 'वोट चोरी' का इल्जाम लगा रहे हैं. इसी बीच, चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी और विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. यहां तक कि बिना नाम लिए सात दिनों में हलफनामा देने का अल्टीमेटम भी दिया. आयोग ने यहां तक कहा कि हलफनामा दीजिए नहीं तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए. चुनाव आयोग के इस अल्टीमेटम के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इस बीच कांग्रेस के सीनियर नेता हुसैन दलवई ने बड़ा बयान दिया है और बीजेपी पर निशाना साधा है. 

हुसैन दलवई ने इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए बीजेपी के इशारे पर काम करने वाला बताया.
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग न तो सुप्रीम कोर्ट है और न ही हाई कोर्ट, जो इस तरह का अल्टीमेटम दे सके. उनका तर्क है कि राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में अनियमितताओं और 'वोट चोरी' जैसे गंभीर मुद्दे उठाए हैं. राहुल गांधी के साथ विपक्षी दलों में शामिल सभी दल आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आयोग की ओर से जवाब नहीं मिल रहा है.

दलवई ने आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, न कि राहुल गांधी पर हलफनामा दाखिल करने या माफी मांगने का दबाव बनाया जाना चाहिए. उन्होंने एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने पर कहा कि यह एक अच्छी बात है. राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इसलिए उन्हें बधाई देते हैं. 

उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन का बैकग्राउंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है. भाजपा ने उम्मीदवार घोषित किया है. उम्मीद करेंगे कि जिस पद के लिए उनका नाम सामने आया है, उसकी गरिमा बनाए रखेंगे. कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान अनियमितताएं देखने को मिलीं. चुनाव आयोग की इस गड़बड़ी की जांच की जानी चाहिए. वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना चाहिए. अगर वोटर लिस्ट ठीक नहीं किया जाता है तो ऐसे में लोकल बॉडी का चुनाव कराना ठीक नहीं होगा.

