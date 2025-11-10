मुसलमानों पर अत्याचार पर RSS की क्यों सिल जाती है जुबान? मुस्लिम नेता का बड़ा बयान

Hussain Dalwai on RSS: RSS चीफ मोहन भागवत ने हाल ही में कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक ही हैं, बस उनकी लाइफस्टाइल बदल गई है. इस्लाम अपने आगमन के समय से ही भारत का हिस्सा रहा है और आगे भी रहेगा. उनके इस बयान का समर्थन कांग्रेस के सीनियर लीडर हुसैन दलवई ने हमला किया है. उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख ने सही कहा, लेकिन वास्तविकता यह है कि मुसलमानों को लगातार परेशान किया जा रहा है.

दलवई ने कहा कि मेरे पुरखे मराठा समाज से थे. यह दुर्भाग्य की बात है कि हम मुसलमान हो गए, इसलिए लोग मुसलमानों को परेशान करते हैं. घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, परिवार के सदस्यों से मारपीट की जाती है. ऐसे मामलों पर संघ क्यों नहीं बोलता? उन्होंने कहा कि जब ऊंची जातियों के लोगों ने दलित, ओबीसी और आदिवासी समाज को प्रताड़ित किया, तभी कई लोग मुसलमान बने.

'इसी मिट्टी से हैं मुसलमान'

दलवई ने कहा कि देश के 99 फीसद मुसलमान इसी मिट्टी से हैं, फिर उन्हें बाहरी समझकर क्यों परेशान किया जाता है? कांग्रेस नेता ने आरएसएस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि मुसलमानों को परेशान करने वाले और वोट चोरी करने वाले लोग आरएसएस की विचारधारा से आते हैं. उनका कहना था कि संघ की राजनीति ही देश के लिए हानिकारक है. दलवई ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से आग्रह करते हुए कहा कि अगर आपकी विचारधारा हिंदुत्ववादी है तो आप संविधान को नहीं मानते. राजनीति करनी है तो भारतीय संविधान के अनुरूप करनी होगी. संघ का तरीका नाजीवाद जैसा प्रतीत होता है.

मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रही है हिंसा की घटना

गौरतलब है कि भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं. साथ ही, सरकार कथित रूप से अवैध मुसलमानों के घरों, दुकानों, मदरसों, कब्रिस्तानों, दरगाहों और ईदगाहों पर बुलडोजर चला रही है. इससे मुसलमानों में काफी गुस्सा है.