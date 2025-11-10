Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2996626
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

मुसलमानों पर अत्याचार पर RSS की क्यों सिल जाती है जुबान? मुस्लिम नेता का बड़ा बयान

Hussain Dalwai on RSS: कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने सवाल उठाया कि जब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं तो RSS चुप क्यों रहता है. उन्होंने कहा कि संघ की चुप्पी उसकी मानसिकता और अल्पसंख्यकों के प्रति दोहरे रवैये को दर्शाती है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 10, 2025, 08:08 PM IST

Trending Photos

मुसलमानों पर अत्याचार पर RSS की क्यों सिल जाती है जुबान? मुस्लिम नेता का बड़ा बयान

Hussain Dalwai on RSS: RSS चीफ मोहन भागवत ने हाल ही में कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक ही हैं, बस उनकी लाइफस्टाइल बदल गई है. इस्लाम अपने आगमन के समय से ही भारत का हिस्सा रहा है और आगे भी रहेगा. उनके इस बयान का समर्थन कांग्रेस के सीनियर लीडर हुसैन दलवई ने हमला किया है. उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख ने सही कहा, लेकिन वास्तविकता यह है कि मुसलमानों को लगातार परेशान किया जा रहा है.

दलवई ने कहा कि मेरे पुरखे मराठा समाज से थे. यह दुर्भाग्य की बात है कि हम मुसलमान हो गए, इसलिए लोग मुसलमानों को परेशान करते हैं. घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, परिवार के सदस्यों से मारपीट की जाती है. ऐसे मामलों पर संघ क्यों नहीं बोलता? उन्होंने कहा कि जब ऊंची जातियों के लोगों ने दलित, ओबीसी और आदिवासी समाज को प्रताड़ित किया, तभी कई लोग मुसलमान बने. 

'इसी मिट्टी से हैं मुसलमान'
दलवई ने कहा कि देश के 99 फीसद मुसलमान इसी मिट्टी से हैं, फिर उन्हें बाहरी समझकर क्यों परेशान किया जाता है? कांग्रेस नेता ने आरएसएस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि मुसलमानों को परेशान करने वाले और वोट चोरी करने वाले लोग आरएसएस की विचारधारा से आते हैं. उनका कहना था कि संघ की राजनीति ही देश के लिए हानिकारक है. दलवई ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से आग्रह करते हुए कहा कि अगर आपकी विचारधारा हिंदुत्ववादी है तो आप संविधान को नहीं मानते. राजनीति करनी है तो भारतीय संविधान के अनुरूप करनी होगी. संघ का तरीका नाजीवाद जैसा प्रतीत होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रही है हिंसा की घटना
गौरतलब है कि भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं. साथ ही, सरकार कथित रूप से अवैध मुसलमानों के घरों, दुकानों, मदरसों, कब्रिस्तानों, दरगाहों और ईदगाहों पर बुलडोजर चला रही है. इससे मुसलमानों में काफी गुस्सा है.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Hussain Dalwai on RSS

Trending news

Mahmood Madani on Vande Mataram
मदनी बोले, 'वन्दे मातरम' में देवी दुर्गा की है पूजा, जो इस्लामी आस्था से मेल नहीं...
Pakistan News
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हालात बेकाबू, मानवाधिकार आयोग ने जताई गहरी चिंता
yasin malik death penalty
यासीन मलिक को फांसी की सजा? दिल्ली हाईकोर्ट लेगा बड़ा फैसला, NIA ने दी ये दलील
Hajj 2026
किरन रिजिजू की सऊदी यात्रा से मुसलमानों में खुशी की लहर, बढ़ गया हज कोटा
Vande Matram
UP सरकार अब 'वन्दे मातरम' से लेगी मदरसों के बच्चों का देशभक्ति टेस्ट; उलेमा नाराज़!
Banda News
UP: मुस्लिम महिला ने CM योगी से क्यों की भैंस की डिमांड? वजह जानकर हो जाएंगे दंग
UP News
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर: 10 हज़ार मुस्लिमों की दुकान पर बुलडोजर का साया, रोजी पर संकट!
Assam news
ASSAM: एक से ज्यादा शादी की तो हो सकती है इतने साल की सजा; टारगेट पर सिर्फ मुसलमान!
UP News
ग़ुरबत में जी रहे हैं आज़म खान; खेत और मकान बेचने के लिए तलाश रहे हैं ग्राहक!
israel news
ग़ज़ा सीजफायर टूटा तो इजरायल में होगी कयामत, हूतियों की चेतावनी मचा हाहाकार!