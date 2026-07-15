'हर व्यक्ति हिंदू है...' हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर की इस हरकत पर भड़के लोग, मुकदमा दर्ज करने की मांग

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Hyderabad News: हैदराबाद के अट्टापुर इलाके में एक ऑटो के पीछे लिखी आपत्तिजनक बात को लेकर हंगामा मच गया. लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की. ऑटो ड्राइवर ने पोस्टर पर लिखा था, "इस धरती पर पैदा होने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, "जय श्री राम!" और धर्म बदलना पिता को बदलने जैसा है. वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया है.
दरअसल, हैदराबाद के अट्टापुर इलाके में PVNR एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 105 पर खड़े सी. भरत कुमार के ऑटो-रिक्शा के पीछे लिखा था. इसी दौरान एक शख्स की नजर ऑटो पर पड़ी तो इसे देखा और ड्राइवर से उसकी मंशा के बारे में पूछा. उन्होंने कहा, "मैंने उससे कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करे. हैदराबाद सांप्रदायिक सद्भाव वाला शहर है." इसपर ड्राइवर ने कथित तौर पर जवाब दिया, "यह मेरी गाड़ी है. मैं जो चाहूंगा वही लिखूंगा. आपको क्या समस्या है?" इस जवाब से नाराज़ होकर उस व्यक्ति ने अट्टापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.
स्थानीय शख्स ने किया बड़ा दावा
स्थानीय शख्स ने दावा किया कि सब-इंस्पेक्टर ने ड्राइवर से बात की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑटो ड्राइवर और पुलिस अधिकारी के बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो भी सामने आया है. जब अधिकारी ने उससे उस कथित लिखी हुई बात के बारे में पूछा, तो ड्राइवर ने कई बार सवाल टालने की कोशिश की. भरत ने कहा, "अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे, तो आपको यही शब्द मिलेंगे." जिससे अधिकारी साफ तौर पर चिढ़ गए. SI ने कहा, "क्या यह आपके लिए मज़ाक है? कल (15 जुलाई) पुलिस स्टेशन आइए."
आरोपी के खिलाफ अभी तक दर्ज नहीं हुआ है मुकदमा
अट्टापुर पुलिस ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कई हिंदुत्ववादी गुट इसे हिंदू-विरोधी रंग दे रहे हैं. वे हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार और तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) सी.वी. आनंद को टैग कर रहे हैं. वहीं, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने भरत का दौरा किया और उन्हें न्याय का आश्वासन दिया. भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के महासचिव डॉ. रविनुथला शशिधर ने आरोप लगाया कि हिंदू ड्राइवर पर हमला किया गया.