ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर IAEA की नजर; मंत्री अराघची की निरीक्षकों को दो टूक
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

Iran News: ईरान ने अंतराराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) पर कई गंभीर इल्जाम लगाते हुए पिछले जून के महिने में एक बड़ा फैसला लिया और IAEA को निरीक्षकों को ईरान से बाहर कर दिया था. इस फैसले के बाद पहली बार IAEA को निरीक्षक ईरान पहुंचे हैं और ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा केंद्र का दौरा किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रोल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 28, 2025, 09:25 AM IST

Iran News: ईरान ने इजरायल के साथ 12 दिनों तक हुई जंग के बाद एक बड़ा फैसला लेते हुए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सदस्यों को ईरान से बाहर कर दिया था. ईरान ने (IAEA) के चीफ पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने ईरान के खिलाफ साजिश की और ईरानी परमाणु कार्यक्रमों को लेकर शत्रुपूर्ण रिपोर्ट जारी किया. अब खबर है कि ईरान के इस फैसले के बाद पहली बार IAEA के निरीक्षक ईरान पहुंचे हैं. साथ ही एक प्रमाणु केंद्र का दौरा भी किया है. 

इस बात की पुष्टि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और IAEA के चीफ राफाएल मारियानो ग्रोसी ने की है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने IAEA के निरीक्षकों को ईरान में प्रवेश करने की इजाजत दी है. साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान में IAEA के निरीक्षकों के आगमन के बावजूद दोनों पक्षों के बीच पूरी तरह सहयोग करने की स्थिति नहीं बनी है. 

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बीते बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि IAEA के निरीक्षकों ने ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा केंद्र का दौरा किया है. 

गौरतलब है कि ईरान की संसद ने एक बिल पास कर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ अपने सभी रिश्तों को खत्म कर दिया था. साथ ही इस अंतरराष्ट्रीय संगठन पर ईरान ने कई गंभीर इल्जाम भी लगाए थे. इस फैसले के मुताबिक ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रमों की जानकारी और निरीक्षण करने पर रोक लगा दी थी. इस फैसले के साथ ही दुनिया में यह बहस छिड़ गया कि क्या ईरान अब तेजी के साथ परमाणु बम बनाने की ओर बढ़ रहा है. 

हालांकि ईरान के नेता और वरिष्ठ अधिकारी हमेशा से यह कहते आए हैं कि ईरान का मकसद परमाणु हथियार बनाना नहीं है. ईरान का कहना है कि वह अपने नागरिकों के लिए परमाणु तकनीक की मदद से बिजली उत्पन्न करना चाहता है, ताकि ईरान का विकास तेजी से हो सके. वहीं, इजरायल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का इल्जाम लगाया जाता है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

iran newsIAEA Bushehr Nuclear PlantIAEA visited IransAbbas Araghchi on IAEAmuslim world newsToday News

