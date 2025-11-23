Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3015664
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

'जिस मुस्लिम ने पढ़ाई की, वो मेयर-गवर्नर बना…', जमीयत चीफ के किस बयान पर भड़के मुस्लिम IAS

IAS Niyaz Khan on Arshad Madani: मध्य प्रदेश के IAS नियाज खान ने मौलाना अरशद मदनी के उस बयान का विरोध किया जिसमें भारत में मुसलमानों को अवसर न मिलने की बात कही गई थी. नियाज खान ने कहा कि शिक्षा मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत है, कट्टरता नहीं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Nov 23, 2025, 07:31 PM IST

Trending Photos

'जिस मुस्लिम ने पढ़ाई की, वो मेयर-गवर्नर बना…', जमीयत चीफ के किस बयान पर भड़के मुस्लिम IAS

IAS Niyaz Khan on Arshad Madani: लाल किला बम ब्लास्ट और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी के मुसलमानों पर दिए गए बयान से देश भर में हंगामा मच गया है. BJP नेताओं ने तीखा हमला किया है. इस बीच मध्यप्रदेश के चर्चित IAS अधिकारी नियाज़ खान ने जमीयत चीफ के बयान पर पलटवार किया है. 

IAS नियाज खान ने एक्स पर लिखा, "जिस मुस्लिम ने तालिम हासिल की, वो लंदन, न्यूयॉर्क का मेयर बना, कोई अमेरिका में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर बना और जिस मुस्लिम कट्टरता और अंधविश्वास की शिक्षा ली वो मैकेनिक, महिलाओं पर अन्याय करने वाला और पंक्चर बनाने वाला बना. शिक्षा मुस्लिमों के लिए रामबाण औषधि है, समझें इसे."

क्या है पूरा मामला
दरअसल, दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच चल रही है. इसी बीच मौलाना अरशद मदनी ने दावा किया कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है. उन्होंने कहा कि विदेशों में मुसलमान मेयर और बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन भारत में मुस्लिम वाइस-चांसलर भी नहीं बन पाता और जो बनता है, उसे आज़म खान की तरह जेल भेज दिया जाता है. उन्होंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच को भी इसी सोच से जुड़ा बताया.

भारत के मुसलमान बन रहे हैं अधिकारी
इसी मामले को लेकर एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए IAS नियाज खान ने कहा कि भारत में मुसलमानों के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें शिक्षा और कौशल पर फोकस करने की जरूरत है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वैज्ञानिक से राष्ट्रपति बने, मोहम्मद अजहरुद्दीन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे, और कई मुस्लिम IAS, IPS, जज और प्रोफेसर देश की सेवा कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग कट्टर सोच में फंस जाते हैं, वे अपनी उन्नति खुद रोक देते हैं. शिक्षा आत्मनिर्भरता, सम्मान और नेतृत्व का रास्ता खोलती है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

IAS Niyaz Khan on Arshad Madani

Trending news

Afghanistan news
युद्ध की तैयारी या बड़ी साजिश? अफगानिस्तान के उरुजगान में हथियारों का जखीरा बरामद
Bihar News
क्या BJP की 'B' टीम है AIMIM? ओवैसी ने इस शर्त पर किया नीतीश को समर्थन देने का ऐलान
IAS Niyaz Khan on Arshad Madani
जिस मुस्लिम ने पढ़ाई की, वो मेयर-गवर्नर बना, जमीयत चीफ के बयान पर भड़के मुस्लिम IAS
UP News
कोर्ट में सुरक्षा मांग रहा था मोहम्मद, बाहर निकला तो SOG ने घेराबंदी कर मारी गोली?
Houthi Court Death Sentence
UN टीम ने लगाया CCTV, फिर इजरायल ने किया हमला, अब हूती ने 18 को दी फांसी की सजा!
Rajasthan news
कोटा की सड़कों पर दहशत; नशाखोरी से रोकने पर दबंगों ने मुस्लिम परिवार पर किया हमला
Bangladesh news
Bangladesh News: हसीना पर बड़ा संकट! जमीन घोटाला केस में इस तारीख को होगा फैसला
Imam Ilyasi on Arshad Madani
'...मुसलमानों का अपमान है', जमीयत चीफ मदनी के किस बयान पर भड़क गए मौलाना इलियासी
Bangladesh news
बांग्लादेश में आर्थिक भूचाल! कर्ज, महंगाई और बेरोजगारी ने अर्थव्यवस्था झकझोरा
French Navy
ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ का तड़का! फ्रांस ने पाकिस्तान की मनगढ़ंत कहानी का किया भंडाफोड़