'जिस मुस्लिम ने पढ़ाई की, वो मेयर-गवर्नर बना…', जमीयत चीफ के किस बयान पर भड़के मुस्लिम IAS

IAS Niyaz Khan on Arshad Madani: लाल किला बम ब्लास्ट और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी के मुसलमानों पर दिए गए बयान से देश भर में हंगामा मच गया है. BJP नेताओं ने तीखा हमला किया है. इस बीच मध्यप्रदेश के चर्चित IAS अधिकारी नियाज़ खान ने जमीयत चीफ के बयान पर पलटवार किया है.

IAS नियाज खान ने एक्स पर लिखा, "जिस मुस्लिम ने तालिम हासिल की, वो लंदन, न्यूयॉर्क का मेयर बना, कोई अमेरिका में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर बना और जिस मुस्लिम कट्टरता और अंधविश्वास की शिक्षा ली वो मैकेनिक, महिलाओं पर अन्याय करने वाला और पंक्चर बनाने वाला बना. शिक्षा मुस्लिमों के लिए रामबाण औषधि है, समझें इसे."

क्या है पूरा मामला

दरअसल, दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच चल रही है. इसी बीच मौलाना अरशद मदनी ने दावा किया कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है. उन्होंने कहा कि विदेशों में मुसलमान मेयर और बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन भारत में मुस्लिम वाइस-चांसलर भी नहीं बन पाता और जो बनता है, उसे आज़म खान की तरह जेल भेज दिया जाता है. उन्होंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच को भी इसी सोच से जुड़ा बताया.

भारत के मुसलमान बन रहे हैं अधिकारी

इसी मामले को लेकर एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए IAS नियाज खान ने कहा कि भारत में मुसलमानों के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें शिक्षा और कौशल पर फोकस करने की जरूरत है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वैज्ञानिक से राष्ट्रपति बने, मोहम्मद अजहरुद्दीन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे, और कई मुस्लिम IAS, IPS, जज और प्रोफेसर देश की सेवा कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग कट्टर सोच में फंस जाते हैं, वे अपनी उन्नति खुद रोक देते हैं. शिक्षा आत्मनिर्भरता, सम्मान और नेतृत्व का रास्ता खोलती है.