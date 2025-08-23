UP News: इमरान की मौत की खबर सुनते ही टूटी हिंदू प्रेमिका, खा लिया जहर; जानें पूरा मामला
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2893758
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

UP News: इमरान की मौत की खबर सुनते ही टूटी हिंदू प्रेमिका, खा लिया जहर; जानें पूरा मामला

Bahraich News: बहराइच में मुस्लिम युवक इमरान और हिंदू युवती गुड़िया का प्रेम प्रसंग दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो गया. इमरान ने जहर खाकर जान दे दी, जबकि सदमे में आई गुड़िया ने भी जहर खा लिया. फिलहाल युवती का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 23, 2025, 06:18 PM IST

Trending Photos

UP News: इमरान की मौत की खबर सुनते ही टूटी हिंदू प्रेमिका, खा लिया जहर; जानें पूरा मामला

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शादीशुदा प्रेमी जोड़े ने जहर खा लिया, जिससे प्रेमी की मौत हो गई, जबकि प्रेमिका की हालत गंभीर बनी हुई है. यह घटना फखरपुर थाना क्षेत्र के कुंडासर गांव की है.

दरअसल, फखरपुर थाना क्षेत्र के कुंडासर गांव का निवासी 25 साल का इमरान गांव की ही एक महिला से प्रेम करता था. इमरान दिल्ली में रहकर जूस बेचता था. करीब एक महीने पहले वह गांव लौटा था. इस दौरान वह अक्सर अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर जाता था लेकिन जब गांव वालों को उनके संबंधों के बारे में पता चला तो दोनों के एक-दूसरे से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई. गांव वालों के डर और समाज के दबाव के चलते उनका रिश्ता खुलकर सामने नहीं आ सका. हताश होकर दोनों ने एक साथ जहर खाने का फैसला कर लिया.

लड़की ने भी खाया जहर
इमरान ने जहर खा लिया. इससे उसकी हालत बिगड़ गई और परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ती गई. आखिरकार उसकी मौत हो गई. इमरान की मौत की खबर सुनते ही उसकी प्रेमिका गुड़िया (बदला हुआ नाम) टूट गई और उसने भी ज़हर खा लिया. हालत बिगड़ने पर उसे फौरन बहराइच मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. फिलहाल, वह ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही है. डॉक्टर लगातार उसका इलाज कर रहे हैं.

इमरान ने भिजवाया था जहर 
अस्पताल में इलाज के दौरान गुड़िया ने बताया कि इमरान ने किसी के जरिए उसे ज़हरीला पदार्थ भिजवाया था. उसने बताया कि फोन पर बातें करते-करते दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगे थे. जब गांव वालों की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने मिलना-जुलना बंद कर दिया, तो उन्होंने जान देने का फैसला कर लिया. इस घटना से गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है. युवक की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है, वहीं युवती के परिजन उसकी ज़िंदगी की दुआ कर रहे हैं. पुलिस ने इमरान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

UP NewsBahraich news

Trending news

UP News
UP: इमरान की मौत की खबर सुनते ही टूटी हिंदू प्रेमिका, खा लिया जहर; जानें पूरा मामला
Gaza News
बम, भूख और अब प्यास! ग़ज़ा में नरसंहार का इजराइल ने तैयार किया नया मंसूबा
Bihar News
बिहार: वोटर लिस्ट में मिलीं 2 पाकिस्तानी महिलाओं के नाम, अब मचा बवाल
Uttarakhand news
'उत्तराखंड में मदरसों को बंद करने की साजिश,' शाही इमाम ने BJP सरकार को दी ये नसीहत
Bangladesh news
बांग्लादेश में कौन घोंट रहा है मीडिया का गला! हसीना की पार्टी का संगीन इल्जाम
jammu kashmir news
सावधान! शादी के लड्डू खाने से पहले जांच ले दुल्हन नकली तो नहीं; फ्रॉड गैंग का हिस्सा
Pakistan News
गिलगित-बाल्टिस्तान में प्राकृति का तांडव; 300 से ज्यादा घर पानी में बहे, हाई अलर्ट
Pakistan News
कलम-कैमरे से डरी पाक सरकार; पत्रकार खालिद जमील की गिरफ्तारी पर HRCP ने कह दी बड़ी बा
Pakistan News
NDMA की एडवाइजरी से पाकिस्तान में खौफ का माहौल, अभी और कहर बरपाएगा पानी
madhya pradesh news
इमामबाड़े पर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले से नाराज शिया समुदाय, SC का किया रुख
;