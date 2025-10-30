Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2981831
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

हमास की तुलना भगत सिंह से करना मुस्लिम सांसद को पड़ा भारी, अब मांगनी पड़ी माफी

Imran Masood Apology: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हमास की तुलना शहीद भगत सिंह से की थी. इस बयान पर देशभर में बवाल हुआ था. अब कांग्रेस सांसद ने सफाई दी है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 30, 2025, 07:26 PM IST

Trending Photos

हमास की तुलना भगत सिंह से करना मुस्लिम सांसद को पड़ा भारी, अब मांगनी पड़ी माफी

Imran Masood Apology: हाल ही में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक इंटरव्यू में हमास की तुलना शहीद भगत सिंह से की. इस पर विवाद छिड़ गया है. सांसद के इस बयान पर लोग आपत्ति जता रहे हैं और कई हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी है. उन्होंने सांसद से माफ़ी मांगने की भी मांग की है. अब इस बयान पर इमरान मसूद ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत संदर्भ पेश किया गया है.

उन्होंने बताया कि इंटरव्यू का सिर्फ एक हिस्सा वायरल किया गया, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था जो भगत सिंह के अपमान के रूप में लिया जाए. मैं किसी भी हालत में शहीद भगत सिंह की तुलना किसी से नहीं कर सकता. वे हमारे देश की शान हैं. 

इमरान मसूद ने इस विवाद को खत्म करने के लिए भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह संधू से मुलाकात की. वह खुद उनके घर पहुंचे और पूरी घटना पर सफाई दी. मुलाकात के दौरान उन्होंने अफसोस जताया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और इसके कारण लोगों की भावनाएं आहत हुईं.

Add Zee News as a Preferred Source

किरणजीत सिंह संधू ने बताया कि इमरान मसूद ने उनसे मिलकर कहा कि उनका किसी की भावनाएं ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था. उन्होंने पहले भी फोन पर यही बात कही थी और अब व्यक्तिगत रूप से आकर अपनी बात साफ की. संधू ने कहा, “मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी. इमरान मसूद की बात सुनकर मैं संतुष्ट हूं और अब इस विवाद को खत्म कर देना चाहिए.”

संधू ने साथ ही यह भी कहा कि राजनीतिक नेताओं को शहीदों के नाम का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी राजनीति से ऊपर हैं. इससे पहले पंजाबी समाज और हिंदू रक्षा दल ने इमरान मसूद के खिलाफ प्रदर्शन किया था. कई जगहों पर उनके पोस्टर जलाए गए और माफी की मांग की गई थी. हालांकि अब उनके माफी मांगने और सफाई देने के बाद मामला शांत होता दिख रहा है.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Imran Masood ApologyBhagat Singh controversy

Trending news

delhi riots 2020
दिल्ली दंगों के पीछे सत्ता पलट की साजिश! पुलिस ने उमर खालिद की जमानत का किया विरोध
Delhi High Court on Taj Story
'हम सुपर सेंसर बोर्ड नहीं हैं', दिल्ली HC ने 'ताज स्टोरी' के खिलाफ याचिका की खारिज
Bagpat News
अल्ताफ ने किया शादीशुदा महिला से निकाह; मस्जिद में धर्म बदले का इल्जाम!
Osama Shahab Net Worth
ओसामा से ज्यादा अमीर हैं उनकी डॉक्टर पत्नी; इतनी सम्पत्ति के मालिक हैं RJD उमीदवार
I Love Mohammad
अलीगढ़ के मंदिरों पर अभिषेक, आकाश और दिलीप ने लिखे थे I love Mohammad; चार गिरफ्तार
Mohammad Mustafa Son Death Case
पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील की मौत पर SIT का बड़ा खुलासा, जानें डिटेल
Ujjain
Ujjain:होटल में हिंदू संगठन का बवाल, गैर मजहब की महिला संग रुके मुस्लिम शख्स को पीटा
Sanjauli Masjid News
शिमला की Sanjauli Masjid कमिटी को झटका; तोड़ी जा सकती है पूरी मस्जिद
Bihar Assembly elections
बिहार चुनाव में कय्यूम उद्दीन हैं सबसे गरीब उमीदवार; BJP नेता को दे रहे कड़ी टक्कर
Jamaat-e-Islami Hind
हिंसा के बाद Bareilly पहुंचा जमाते इस्लामी हिंद; प्रशासन के एक्शन पर उठाए बड़े सवाल