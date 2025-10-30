हमास की तुलना भगत सिंह से करना मुस्लिम सांसद को पड़ा भारी, अब मांगनी पड़ी माफी

Imran Masood Apology: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हमास की तुलना शहीद भगत सिंह से की थी. इस बयान पर देशभर में बवाल हुआ था. अब कांग्रेस सांसद ने सफाई दी है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Imran Masood Apology: हाल ही में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक इंटरव्यू में हमास की तुलना शहीद भगत सिंह से की. इस पर विवाद छिड़ गया है. सांसद के इस बयान पर लोग आपत्ति जता रहे हैं और कई हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी है. उन्होंने सांसद से माफ़ी मांगने की भी मांग की है. अब इस बयान पर इमरान मसूद ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत संदर्भ पेश किया गया है.
उन्होंने बताया कि इंटरव्यू का सिर्फ एक हिस्सा वायरल किया गया, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था जो भगत सिंह के अपमान के रूप में लिया जाए. मैं किसी भी हालत में शहीद भगत सिंह की तुलना किसी से नहीं कर सकता. वे हमारे देश की शान हैं.
इमरान मसूद ने इस विवाद को खत्म करने के लिए भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह संधू से मुलाकात की. वह खुद उनके घर पहुंचे और पूरी घटना पर सफाई दी. मुलाकात के दौरान उन्होंने अफसोस जताया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और इसके कारण लोगों की भावनाएं आहत हुईं.
किरणजीत सिंह संधू ने बताया कि इमरान मसूद ने उनसे मिलकर कहा कि उनका किसी की भावनाएं ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था. उन्होंने पहले भी फोन पर यही बात कही थी और अब व्यक्तिगत रूप से आकर अपनी बात साफ की. संधू ने कहा, “मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी. इमरान मसूद की बात सुनकर मैं संतुष्ट हूं और अब इस विवाद को खत्म कर देना चाहिए.”
संधू ने साथ ही यह भी कहा कि राजनीतिक नेताओं को शहीदों के नाम का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी राजनीति से ऊपर हैं. इससे पहले पंजाबी समाज और हिंदू रक्षा दल ने इमरान मसूद के खिलाफ प्रदर्शन किया था. कई जगहों पर उनके पोस्टर जलाए गए और माफी की मांग की गई थी. हालांकि अब उनके माफी मांगने और सफाई देने के बाद मामला शांत होता दिख रहा है.