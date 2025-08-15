Satire: अगर कुत्ते इतने वफादार होते तो वीरू, बसंती को उनके सामने नाचने से कभी मना नहीं करता

Satire: भारत में डॉग्स बाईटस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. आवारा कुत्तों की वजह से अकेली महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों का सड़कों और गलियों में निकलना खतरनाक होता जा रहा है. आवारा और पालतू कुत्ते भी उनपर हमले कर रहे हैं. कई लोगों की इसमें जानें भी जा चुकी है, इस समस्या के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को स्ट्रीट डॉग्स को मानव आबादी से दूर शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया है, लेकिन कुछ डॉग्स लवर्स इसका विरोध कर रहे हैं. इस व्यंग्य के जरिये डॉग्स बाईटस की समस्या को समझाने की कोशिश की गई है.
' शोले ' में अगर वीरू ने खुद की जान खतरे में होने के बाद भी अपनी प्रेयसी से कहा था कि बसंती इन कुत्तों के सामने नहीं नाचना, तो इसका मतलब है कि कुत्तों पर वीरू को भरोसा नहीं था. वीरू को इस बात का संशय था कि कुत्ते (गब्बर और उसके सहयोगी) बसंती का नाच देखने के बाद भी उन्हें गोली मार देंगे या बसंती से कोई और डिमांड कर देंगे!
तो असल मुद्दा भरोसे का है, जो अब इंसान पर भी नहीं रह गया है.
खबर आई है कि चचेरी बहन से राखी बंधवाने के बाद युवक ने उसके साथ रेप किया फिर उसकी हत्या कर दी. हालाँकि, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर चचेरा भाई ऐसा करने लगा है, लेकिन इससे अब चचेरे भाई से भी डर और भरोसे में कमी जरूर आएगी.
ऐसा ही कुत्ते का मामला है. सभी कुत्ते में रैबीज का वायरस होता है, या सभी कुत्ते इंसानों को काट लेते हैं, या मार देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है.
हमें किसी चीज का सामान्यीकरण करने से बचना चाहिए, लेकिन कुत्ते इंसानों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, ये भी सही है.
इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि इंसान जब जंगलों से निकलकर मोहल्ला बनाकर मानव आबादी में रहने लगा तो गाय, भैंस, बकरी, हिरन, घोड़ा, हाथी, ऊंट, गधा, सूअर आदि को वो खुद लेकर आया था, लेकिन कुत्ता एकमात्र जानवर था जो उसके साथ जंगल से मानव आबादी में रहने खुद पीछे-पीछे आ गया था.
लेकिन वक्त के साथ कुत्ते के स्वभाव और व्यवहार में भारी बदलाव आ गया है. शहरों में बढ़ती मानव आबादी के रिहाईशगाह, इंसानी भीड़, शोर-शराबा, खासकर ध्वनि प्रदूषण और कुत्तों के लिए घटते आवास ने उसे हिंसक बना दिया है.
उसकी आबादी का बढ़ना भी उसे हिंसक बना रहा है, क्योंकि एक अकेला कुत्ता से ज्यादा कुत्तों की भीड़ इंसानों पर ज्यादा अटैक करती है. कल ही उप्र के एक जिले में 20 साल की मंद्बुद्दी लड़की को कुत्ते के झुंड ने मार दिया और उसका आधा शरीर खा गया..
सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि देश में आवारा कुत्तों के हमले गंभीर समस्या बन चुके हैं. हर साल करीब 37 लाख और प्रतिदिन लगभग 10 हजार लोग कुत्तों के काटने का शिकार होते हैं, जबकि हर साल 305 लोगों की मौत भी रेबीज संक्रमण की वजह से हो जाती है.
दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नॉएडा में डॉग बाइट के डाटा से हम इस समस्या की गंभीरता को समझ सकते हैं.
गाज़ियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अखिलेश मोहन के मुताबिक , जनवरी 2022 से जुलाई 2025 तक यानी करीब 3 साल 7 महीने के दौरान 3,07,000 लोग कुत्तों के काटने के शिकार हुए हैं. यह आंकड़ा सिर्फ उन लोगों का है जिन्होंने सरकारी अस्पतालों में इलाज और वैक्सीन के लिए संपर्क किया है. औसतन रोज़ाना करीब 250 डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं.
नॉएडा में स्ट्रीट डॉग्स ने 73,754 लोगों को काटा है. जनवरी 2025 में 9,383, फरवरी में 10,175, मार्च में 11,599, अप्रैल में 10,925, जून में 10,646 और जुलाई में 10,394 बाइट केस दर्ज किए गए हैं. इसी अवधि में पालतू कुत्तों के काटने के 24,856 मामले सामने आए हैं. जनवरी में 3,124, फरवरी में 4,662, मार्च में 2,463, अप्रैल में 3,267, मई में 2,958, जून में 2,815 और जुलाई में 5,567 लोगों को पालतू डॉग्स ने काटा. यानी सिर्फ स्ट्रीट डॉग ही नहीं बल्कि घरों में रहने वाले इज्ज़तदार टॉमी, रॉकी, जैकी, शेरू और टाइगर भी मौका मिलते ही हमारे जैसे किसी डरे- सहमे आदमी को काट लेता है..
यानी मामला बेहद गंभीर है.
जिन चीजों से हमें डर लगता है या लगा है, उनमें सांप, सांड, भैंसा, आग, पानी, ऊंचाई, रैश एंड स्पीड ड्राइविंग, मीठा बोलने वाला आदमी, मैथ का टीचर और कुत्ते भी शामिल हैं! जिस घर में कुत्ते होते हैं, उनके घर मैं फिर कभी दुबारा नहीं जाता हूँ.
फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आवारा कुत्तों को मार दिया जाए. लेकिन उसकी आबादी कम करने के लिए उसका बाध्यकरण करना और उसे मानव आबादी से अलग रखना बेहद जरूरी हो गया है.
लेकिन आवारा कुत्तों को मानव आबादी से हटाकर उन्हें शेल्टर होम भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से समाज के इज्ज़तदार डॉग लवर्स नाराज़ हैं. कुत्तों के अधिकार के लिए वो सड़कों पर निकल चुके हैं..
उधर, दो-तीन दिनों से कुत्तों की वफादारी और शौर्य गाथा के किस्सों और विडियोज की सोशल मीडिया पर इतनी बाढ़ आ गयी है कि हमें खुद के इंसान होने पर शर्म आने लगी है! महंगी गाड़ियों में विंडो से बाहर सिर निकाल कर जीव लपलपाता हुआ कुत्ता, गोरी मेम के साथ सुबह-शाम पार्क में सैर करता हुआ कुत्ता, सुन्दर लड़कियों के साथ बिस्तर पर अटखेलिया करता हुआ कुत्ता और दफतर से घर लौटने पर मालकिन से लिपट जाने वाले कुत्तों को देखकर इंसानों को होने वाला दुःख पहले से ही असहनीय था! ऐसे खुशनसीब कुत्तों को देखकर बहुत से इंसान भगवान से यहाँ तक प्रार्थना करते हैं कि 'अगले जनम मोहे कुत्ता ही किजियो!'
हालांकि, हमारे बीच डॉग लवर्स के रूप में ऐसे इंसान भी रहते हैं, जो बिना किसी फायदे और रिटर्निंग की चाह में स्ट्रीट डॉग या पालतू कुत्तों से इतना प्रेम करते हैं, ये जानकर हम सभी को खुश होना चाहिए! ऐसे ही दयावान इंसानों की वजह से ईश्वर ने धरती पर प्रलय होने से रोक रखा है..
हमें इन महान कुत्ते प्रेमियों से पूरी संवेदना है, लेकिन कुत्ता प्रेम में हम अपने प्रियजनों का जीवन खतरे में नहीं डाल सकते हैं.
उनसे आग्रह करूंगा कि वो कुत्तों के विकल्प के तौर पर गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, बत्तख, मुर्गी आदि से प्रेम कर सकते हैं. उसे पाल सकते हैं. बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं.
अगर किसी अनाथ और बेसहारा बच्चे को गोद लेकर उनकी परवरिश करें तो ये और अच्छा होगा. इससे ईहलोक और परलोक दोनों सुधरेगा. सुख-शांति, सतोष और यश की प्राप्ति होगी.
भारत में 3 करोड़ अनाथ बच्चे हैं, जिनका माँ-पिता या कोई अन्य रिश्तेदार देखरेख करने के लिए नहीं है.. 3 करोड़ में 59 फीसदी लड़कियां हैं. इतनी बड़ी संख्यां में सिर्फ 4 लाख बच्चे ही भारत के शेल्टर होम में रहते हैं.. बाकि का कोई स्थाई ठिकाना नहीं है या बंदोबस्त नहीं है.
अगर आवारा कुत्तों को खिलाकर डॉग्स लवर्स को संतोष मिलता है, तो कभी सड़कों पर पड़े बेसहारा लोगों को भी खाना खिलाकर देखें, कहीं ज्यादा शांति और संतोष का अनुभव होगा.
भारत में लगभग 19 करोड़ लोग रोज़ रात का खाना खाए बिना सो जाते हैं.. हर माह मुफ्त में मिलने वाले 5 किलो चावल और गेंहू से भी उनके दो वक़्त के भोजन की ज़रूरतें पूरी नहीं होती है..
डॉग्स लवर्स सरकार को आर्थिक सहयोग देकर भी आवारा कुत्तों की मदद कर सकते हैं.
अगर, घर में सुरक्षा के लिहाज से कुत्ता पालते हैं, तो कुत्ते से फार बेटर कोई सुरक्षा गार्ड रखना होगा, जो वक्त जरूरत कोई काम भी कर देगा और उसे सुबह शाम बाहर हगाने भी नहीं ले जाना होगा.
देश में इतनी बेरोजगारी है कि आठ - दस हजार में आपको ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सुरक्षा गार्ड मिल जाएगा. उसकी आपको ग्रूमिंग भी नहीं करानी होगी, और वक्त-वक्त पर उसे एंटी रैबीज टीका भी नहीं लगवाना होगा, न ही नगर निगम को कुत्ता पालने जैसा कोई टैक्स देना होगा.
अगर आप स्टेटस सिंबल या गुरूर में घर में कुत्ता पालते हैं, तो अच्छा होगा कि सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा जैसा कोई मुस्टंडा और भरोसेमंद आदमी नौकरी पर रख लें. वो कुत्ते से हज़ार गुना ज्यादा भरोसेमंद और वफादार होगा. एक इंसान को काम भी मिलेगा और बॉडीगार्ड के साथ चलने का रुतबा भी अलग होगा..
देश तरक्की कर रहा है,और हमें विश्व गुरु भी बनना है, तो अच्छा होगा कि कुत्ते से ऊपर उठकर अब शेर, बाघ या चीता आदि भी घर में पाला जाए, जैसे सऊदी अरब के कुछ हरामखोर शेख पालते हैं!
:- हुसैन ताबिश
लेखक पत्रकार और व्यंग्यकार हैं. यहाँ व्यक्त विचार उनके निजी विचार हैं. संस्थान इसके लिए जिम्मेदार नहीं है.