बिहार: कांग्रेस हेडक्वार्टर पर IT का छापा, गाड़ी से बरामद हुए साढ़े 8 लाख रुपये

पटना: इनकम टैक्स की एक टीम ने बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस के हेडक्वॉर्टर पर छापा मारा. यहां पर इनकम टैक्स टीम को एक गाड़ी से साढ़े 8 लाख रुपये मिले हैं. बताया जा रहा है कि इस मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सुरजेवाला और बिहार कांग्रेस इंचार्ज शक्ति सिंह गोहिल से पूछताछ हो रही है.

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक कांग्रेस हेडक्वॉर्टर सदाकत आश्रम में उनके परिसर के बाहर खड़ी एक गाड़ी से साढ़े 8 लाख रुपये बरामद होने के बाद उन्हें नोटिस देने के लिए पहुंची. कार्यालय के परिसर से बाहर एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया.

Bihar: A team of Income Tax officials arrive at Congress' office in Patna to serve a notice to them after money was recovered from a vehicle parked outside their compound. One person detained outside the campus of the office, after Rs 8.5 Lakhs was recovered from him. pic.twitter.com/j3YqzTMBop

— ANI (@ANI) October 22, 2020