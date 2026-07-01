/Opinion: भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और उनके सामने शांति का रास्ता

भारत का मुसलमान किसी खास छूट या मेहरबानी का चाहने वाला नहीं है. वह सिर्फ वही हक चाहता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 हर हिंदुस्तानी को देते हैं—बराबरी, इज्जत, धार्मिक आज़ादी और कानून का बराबर संरक्षण. हिंदुस्तान की असल आत्मा नफरत में नहीं, बल्कि उस साझी संस्कृति में बसती है जहाँ मंदिर की घंटियाँ और मस्जिद की अज़ान एक-दूसरे के लिए खतरा नहीं, बल्कि इस देश की रंग-बिरंगी पहचान का हिस्सा हैं. आज जरूरत किसी एक वर्ग की जीत या हार की नहीं, बल्कि संविधान, इंसाफ, शांति और सामाजिक एकता की रक्षा की है, क्योंकि नफरत कभी किसी कौम को महान नहीं बनाती; देशों का निर्माण इंसाफ, मुहब्बत और इंसानियत से होता है.