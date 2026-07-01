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Opinion: भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और उनके सामने शांति का रास्ता

Opinion: भारत एक ऐसा देश है जिसकी नींव सिर्फ जमीन के टुकड़े पर नहीं, बल्कि साझी संस्कृति,विविधता,न्याय और गंगा-जमुनी विरासत पर टिकी है. यही वह धरती है जहाँ संतों,सूफियों और महापुरुषों ने प्रेम,इंसाफ और इंसानियत का संदेश दिया. लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कुछ सालों में अल्पसंख्यकों,खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत,भीड़ की हिंसा,नफरती भाषण और सामाजिक बहिष्कार की घटनाओं ने देश की आत्मा को झकझोर दिया है.

Written ByMuhammad Osman Azhari
Published: Jul 01, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:31 PM IST
Opinion: भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और उनके सामने शांति का रास्ता
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Muhammad Osman Azhari

Muhammad Osman Azhari

मुहम्मद उस्मान अज़हरी पेशे से एक वकील, और प्रसिद्ध मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो देश के कानून और संविधान की रोशनी में मुस्लिम समाज के सियासी, समाजी, शैक्षणिक और आर्थिक मसलों के साथ-साथ इस्लाम के बारे में भी लिखते हैं. वो  ZEE News नेटवर्क के साथ गेस्ट राइटर के तौर पर जुड़े हैं.  

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