भारत-अफगानिस्तान के संयुक्त बयान पर भड़का पाकिस्तान, कहा- कश्मीर को...'

Afghanistan Foreign Minister India Visit: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी इन दिनों सात दिवसीय भारत दौरे पर हैं. मुत्तकी का यह दौरा दक्षिण एशिया के बदलते राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है. हालांकि, इस दौरे ने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है. दरअसल, भारत और अफगानिस्तान के बीच जारी संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया गया है, जिस पर पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जताई है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, "भारत और अफगानिस्तान का यह रुख संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्तावों का उल्लंघन है. पाकिस्तान ने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर को भारत का हिस्सा बताना न सिर्फ कानूनी स्थिति का उल्लंघन है, बल्कि यह कश्मीर के लोगों के संघर्ष और बलिदान के प्रति असंवेदनशील भी है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, भारत और अफगानिस्तान ने 10 अक्टूबर को एक संयुक्त बयान जारी कर 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी. उस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी. दोनों देशों ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और क्षेत्र में शांति, स्थिरता और परस्पर विश्वास बनाए रखना आवश्यक है.

तिलमिलाया पाकिस्तान

इस बयान ने पाकिस्तान को खासा तिलमिला दिया है. अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान सरकार ने पहली बार भारत के साथ आधिकारिक स्तर पर किसी संयुक्त बयान में कश्मीर को भारत का हिस्सा स्वीकार किया है. इससे पाकिस्तान के उस नैरेटिव को झटका लगा है, जिसमें वह कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताने की कोशिश करता रहा है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने साफ कहा, "आतंकवाद पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है.” उन्होंने कहा, “हम समझते हैं कि पाकिस्तान ने गलत किया है. समस्याओं का समाधान धमकी या हिंसा से नहीं, बातचीत से होता है. हमने संवाद के दरवाजे खुले रखे हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपनी समस्याएं खुद सुलझानी चाहिए.” मुत्तकी ने यह भी कहा, “अफगानिस्तान ने 40 सालों के बाद शांति का दौर देखा है और हम इसे बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं.”