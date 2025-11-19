बांग्लादेश NSA रहमान की अजित डोभाल से मुलाकात, सुरक्षा रिश्तों में बड़ा मोड़

India Bangladesh Relation: बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉ. खलीलुर रहमान ने आज नई दिल्ली में भारत के NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की. यह जानकारी बांग्लादेश हाई कमीशन ने दी है. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के रिश्तों में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण तनाव देखा जा रहा है. बैठक में दोनों NSAs ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की गतिविधियों और भारत–बांग्लादेश के बीच सुरक्षा सहयोग से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की. डॉ. रहमान ने अजीत डोभाल को बांग्लादेश आने का निमंत्रण भी दिया. डॉ. रहमान CSC की सातवीं NSA-स्तरीय बैठक में बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं.

यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से बेदखली और मौत की सजा के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में खिंचाव आया है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने का औपचारिक अनुरोध भी किया है. भारत ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसने मामले को संज्ञान में लिया है और वह बांग्लादेश के लोगों के शांति, लोकतंत्र और स्थिरता के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है.

यह मुलाकात इसलिए और महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बांग्लादेश में अगले तीन महीनों में आम चुनाव होने वाले हैं. हाल की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद क्षेत्रीय माहौल संवेदनशील है, ऐसे में भारत का यह कहना कि चुनाव मुक्त, निष्पक्ष और सभी वर्गों की भागीदारी वाले होने चाहिए. दोनों देशों के रिश्तों की दिशा को दर्शाता है. भारत ने साफ कहा है कि वह बांग्लादेश में शांति, स्थिरता और लोकतंत्र का समर्थन करता है.

इसी बीच, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गुरुवार को कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) की उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी करेंगे. इस बैठक में मालदीव, मॉरीशस, श्रीलंका और बांग्लादेश के NSA शामिल होंगे. सेशेल्स इस बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेगा, जबकि मलेशिया को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है.