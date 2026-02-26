Advertisement
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें'ला-ला लैंड में जी रहे हैं', चिनाब ब्रिज पर भारत का पाकिस्तान को UN में करारा जवाब

‘ला-ला लैंड में जी रहे हैं’, चिनाब ब्रिज पर भारत का पाकिस्तान को UN में करारा जवाब

India Pakistan UN Debate: भारत ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का कड़ा विरोध किया है, और इस इलाके में हो रहे डेवलपमेंट और डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हवाला दिया है. भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Edited By: Tauseef Alam|Last Updated: Feb 26, 2026, 11:18 AM IST

‘ला-ला लैंड में जी रहे हैं’, चिनाब ब्रिज पर भारत का पाकिस्तान को UN में करारा जवाब

India Pakistan Tensions: भारत ने 23 फरवरी से 31 मार्च तक होने वाले यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 61वें सेशन में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई. भारत ने इस्लामाबाद पर प्रोपेगैंडा फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि जम्मू-कश्मीर का विकास पाकिस्तान की आर्थिक परेशानियों से बिल्कुल अलग है. 25 फरवरी को हुए हाई-लेवल सेगमेंट के दौरान भारत के जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत की प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान और ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि ग्रुप ने खुद को एक सदस्य देश के लिए "इको चैंबर" के तौर पर इस्तेमाल होने दिया है.

सिंह ने कहा, "हम इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं," और कहा कि पाकिस्तान का "लगातार प्रोपेगैंडा अब जलन की बू आ रही है." सिंह ने भारत की पुरानी बात दोहराई कि जम्मू और कश्मीर "भारत का एक ज़रूरी और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा." उन्होंने कहा कि 1947 में इस इलाके का भारत में शामिल होना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और इंटरनेशनल कानून के हिसाब से "पूरी तरह से कानूनी और जिसे बदला नहीं जा सकता" था. 

उन्होंने कहा, "इस इलाके से जुड़ा एकमात्र विवाद पाकिस्तान का भारतीय इलाकों पर गैर-कानूनी कब्ज़ा है." और इस्लामाबाद से अपने कंट्रोल वाले इलाके खाली करने को कहा. भारत के प्रतिनिधि सिंह ने पाकिस्तान पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में तेज़ी से विकास हो रहा है, जिसे पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है. उन्होंने चिनाब रेल ब्रिज का ज़िक्र किया, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहा जाता है. सिंह ने मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान इसे नकली मानता है, तो वह "भ्रम" में जी रहा है.

उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर का विकास बजट पाकिस्तान के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) से मांगे गए बेलआउट पैकेज से ज़्यादा है. पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे देश से डेमोक्रेसी सीखना मुश्किल है जहां सरकारें अपना पूरा टर्म पूरा नहीं कर पातीं. सिंह ने हाल के चुनावों में भारी वोटिंग को इस बात का सबूत बताया कि जम्मू-कश्मीर के लोग हिंसा छोड़कर विकास का रास्ता चुन रहे हैं. उन्होंने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि उसे दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय अपने अंदरूनी संकट पर ध्यान देना चाहिए.

India Pakistan UN DebateJAMMU KASHMIR DEVELOPMENTchenab rail bridgeUNHRC

