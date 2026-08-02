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भारत-पाक बॉर्डर पर तस्करी का बड़ा खेल बेनकाब! 10 किलो हेरोइन, 11 पिस्टल और ड्रोन बरामद

India Pakistan Border Smuggling: भारत-पाकिस्तान सीमा पर तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में 10 किलो हेरोइन, 11 पिस्तौल और एक ड्रोन जब्त किया गया है. इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स और हथियार मिलने के बाद सीमा पार तस्करी के कथित नेटवर्क की जांच तेज हो गई है.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 02, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:46 PM IST
भारत-पाक बॉर्डर पर तस्करी का बड़ा खेल बेनकाब! 10 किलो हेरोइन, 11 पिस्टल और ड्रोन बरामद
Image Credit: प्रतीकात्म फोटो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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