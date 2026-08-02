/भारत-पाक बॉर्डर पर तस्करी का बड़ा खेल बेनकाब! 10 किलो हेरोइन, 11 पिस्टल और ड्रोन बरामद

शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, जब्त की गई 10 किलो हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 करोड़ है. पुलिस ने पूरी खेप ज़ब्त कर ली है और गहन जांच शुरू कर दी है. घटना की खबर मिलते ही ज़िला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछवाहा मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों को संदेह है कि यह मामला सीमा-पार तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है. जांच एजेंसियां ​​अब इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की पहचान करने और पाकिस्तान-स्थित मॉड्यूल की भारतीय राज्यों में पहुंच का पता लगाने के लिए काम कर रही हैं. इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है. इससे पहले पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने सीमा-पार ड्रग तस्करी और संगठित अपराध नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था और 20 किलो हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया था. आरोपी की पहचान तरनतारन के रहने वाले ओम शर्मा के रूप में हुई थी.