'आंतरिक मामलों से दूर रहे पाकिस्तान', कश्मीर पर पाक के राष्ट्रपति के बयान पर भारत का करारा जवाब

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India Pakistan Relations: पाकिस्तान लगातार कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाता रहा है. इसी कड़ी में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर विवादित टिप्पणी की है. उनके बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. भारत सरकार ने राष्ट्रपति जरदारी की टिप्पणी को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है. विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि पाकिस्तान के नेताओं को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "भारत पाकिस्तान के राष्ट्रपति की गैर-जरूरी टिप्पणियों को पूरी तरह से खारिज करता है. वैसे भी, उन्हें भारत के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है." उन्होंने आगे कहा, "ये टिप्पणियां खासकर तब और भी बेतुकी लगती हैं जब हम मानवाधिकारों के मामले में पाकिस्तान के बेहद खराब रिकॉर्ड को देखते हैं, जिस पर दुनिया भर में चर्चा होती रही है."
विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?
जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान का "अलग-अलग धर्मों के अल्पसंख्यकों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाने और उनका उत्पीड़न करने का लंबा इतिहास रहा है, जो जगजाहिर है." उन्होंने कहा, "इस सच्चाई को देखते हुए राष्ट्रपति की टिप्पणियों को सिर्फ एक जानबूझकर किया गया राजनीतिक हमला ही माना जा सकता है, जो पाकिस्तान की कट्टरता और नफरत की राष्ट्रीय नीतियों से प्रेरित है."
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में कई धार्मिक स्थलों और मदरसों पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई है. इसी बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इन सभी मुद्दों और जम्मू-कश्मीर को लेकर विवादित टिप्पणी की. भारत ने उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उसे सिरे से खारिज कर दिया. विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है. भारत ने पाकिस्तान को अपने आंतरिक मुद्दों पर ध्यान देने की भी सलाह दी.