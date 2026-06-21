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'आंतरिक मामलों से दूर रहे पाकिस्तान', कश्मीर पर पाक के राष्ट्रपति के बयान पर भारत का करारा जवाब

India Pakistan Relations: पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने जम्मू-कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई. भारत ने बयान को खारिज करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 21, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:10 AM IST
'आंतरिक मामलों से दूर रहे पाकिस्तान', कश्मीर पर पाक के राष्ट्रपति के बयान पर भारत का करारा जवाब

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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